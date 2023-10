إيمانًا منهم بدور التعليم الفني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية...

القاهرة: احتفلت مؤسسة إنجاز مصر بالتعاون مع شركتي إكسون موبيل مصر وأوراسكوم للإنشاءات بتخريج 43 شابًا وشابة في الدورة السادسة من مبادرة "صنعتي"، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الكادر الفني لتلبية احتياجات سوق العمل المصرية.

تتضمن مبادرة صنعتي تدريب خريجي التعليم الفني على المهارات الشخصية وتعزيز المعرفة العلمية والعملية بالتخصصات الفنية المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب تقديم توجيه وإرشاد لضمان مسار مهني ناجح للمتدربين بعد التخرج، بالإضافة إلى الدعم المتواصل للخريجين فور انتهاء تدريبهم من خلال تشبيكهم بفرص توظيف وتدريب مختلفة في المصانع والشركات المختلفة.

وقد وفرت المبادرة عدة محاور للتدريب بالإضافة إلى الجانب العملي، حيث تلقى 43 شابًا وشابة تدريب يهدف إلى تعزيز المهارات الحياتية وتنمية الشخصية والتعريف بأفضل ممارسات إقامة المشروعات، في حين تدرب 43 خريجًا منهم 12 متدربة على برنامج الأوتوكاد للرسم الهندسي وتدريب على مستويين في اللغة الإنجليزية لتحسين مهاراتهم اللغوية.

وفيما يتعلق بالجانب العملي، تلقى الخريجون والخريجات تدريبات عملية لتعزيز مهاراتهم الفنية داخل معامل متخصصة مجهزة على أعلى مستوى بمعهد الدونبوسكو الساليزيان في منطقة روض الفرج بالقاهرة، وذلك في عدة تخصصات منها: كهرباء الإلكترونيات، حيث تدرب فيها 15 خريجًا انقسموا بين 6 شباب و9 شابات، وحصل 10 خريجين على تدريبات فنية في تخصص التبريد والتكييف، وتدرب 6 آخرين في تخصص لحام الأكسجين والكهرباء، كما حصل 12 خريجًا على تدريباتهم في تخصص ميكانيكا السيارات.

في هذا السياق، صرح المهندس يوسف حافظ، عضو مجلس الإدارة ومدير العلاقات الحكومية والخارجية بشركة اكسون موبيل مصر: "تؤمن الشركة بأهمية التعليم الفني في بناء اقتصاد الدول، لذا يعد التعليم الفني بالنسبة لنا أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا للمسؤولية المجتمعية. ومن هذا المنطلق حرصنا على إقامة شراكات وثيقة مع عدة أطراف تشاركنا الاهتمام نفسه ومنها شركة أوراسكوم للإنشاءات؛ حيث بدأنا سويًا مبادرة صنعتي في عام 2014 محققة نجاحًا كبيرًا. ونفخر اليوم بتخريج دفعة جديدة في الدورة السادسة من المبادرة بالتعاون مع كل من إنجاز مصر ومدرسة الدونبوسكو الساليزيان؛ لما لهما من باع طويل في مجال التدريب الفني وتأهيل الخريجين لسوق العمل. وإننا عازمون على مواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا لتعزيز مهارات الشباب المصري سواء الحياتية أو الفنية لتأهيلهم لسوق العمل، لما له من أثر إيجابي على دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر."

بينما صرَّحت السيدة هبة إسكندر رئيس قطاع التطوير و التنمية بشركة أوراسكوم للإنشاءات: "سعداء بتخريج دفعة جديدة من شبابنا بمهارات فنية من شأنها تلبية متطلبات سوق العمل في ظل التغيرات المتسارعة في المشهدين الصناعي والاقتصادي. وسنسعى جاهدين، بالتعاون مع شركائنا، إلى مواصلة جهودنا المبذولة نحو تطوير التعليم الفني في مصر لإتاحة الفرصة للشباب المصري للمشاركة في التنمية الصناعية من خلال تمكينه من الأدوات والوسائل اللازمة ليغدو فنيًا ماهرًا أو رائدَ أعمالٍ ناجحًا؛ وذلك انطلاقًا من إيماننا بدور الشباب، خاصة خريجي التعليم الفني، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد."

ومن جانبها، هنأت السيدة ياسمين ولسن المدير العام لمؤسسة إنجاز مصر الخريجين قائلةً: "فخورون بما حققه شبابنا من تطور في الدورة السادسة من مبادرة صنعتي، وهو ما يجعلنا عازمون على المضي قدمًا في مواصلة برنامجنا الهادف إلى رفع كفاءة الكادر الفني لتلبية احتياجات السوق بهدف بناء اقتصاد قوي يضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. ففي ظل التحديات الاقتصادية محليًا وعالميًا، يبقى التعليم الفني أحد أهم المحاور لمواجهة تلك التحديات ومواكبة التغيرات المتسارعة. لذا نسعى إلى خلق نظام بيئي يساهم في بناء قدرات الشباب المصري ويرفع من كفاءته بما يمكِّنَه من إحداث تغيير إيجابي في المشهد الصناعي والفني محليًا وإقليميًا ودوليًا."

وبعد إتمام خريجي الدورة السادسة لتدريباتهم، حصلوا على تقييمات دقيقة من شركاء المبادرة، ومنهم: شركة كيا موتورز وشركة فريش وشركة ترين، علاوة على تقييم شركة أوراسكوم للإنشاءات في عدة مواقع فنية وعملية، حيثما يهدف ذلك التقييم إلى ضمان تخريج المتدربين بالضوابط والمعايير اللازمة لسوق العمل.

حول شركة إكسون موبيل مصر:

إكسون موبيل مصر هى شركة رائدة في توفير مواد التشحيم والوقود المتميزة ولديها شبكة واسعة من مراكز والمحلات التجارية. شركة إكسون موبيل مصر لديها أكثر من 350 محطة خدمة تحت اسم موبيل، وأكثر من 110 مركز خدمة موبيل1 وموبيل أوتوكير، بالإضافة إلي 27 فرع من "On the Run" وعدد متزايد من أفرع "Way to Go" وصلت إلى 18 فرع، كما تقدم الشركة أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات الصناعية، وحلول التشحيم والخدمات، في مصر وأكثر من 40 بلدا في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا والأمريكتين والشرق الأقصى بدعم من مصنعين لمزج زيوت التشحيم في الإسكندرية والعاشر من رمضان. كما عاودت شركة إكسون موبيل اهتمامها بالبحث والتنقيب في مصر وفي شرق المتوسط بحصولها على حقوق امتياز للبحث والتنقيب عن الغاز منذ عام 2019. تعتمد إكسون موبيل مصر على تاريخ ثري بدأ منذ حوالي 120 عام مضت عندما تم تسجيل شركة النفط فاكيووم أويل (السابقة على شركة موبيل) في مصر عام 1902. وتلتزم شركة إكسون موبيل مصر ببذل دعم متواصل من أجل المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بالتعليم، التنمية والمرأة، التي تخدم قطاعات وفئات مختلفة في المجتمع المصري.

عن شركة أوراسكوم للإنشاءات:

شركة أوراسكوم للإنشاءات هي شركة عالمية رائدة في مجال أعمال الهندسة والإنشاء تركز بشكل أساسي على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصناعية والتجارية في الشرق الأوسط وإفريقيا والولايات المتحدة. تم تصنيف المجموعة ضمن أفضل شركات المقاولات على مستوي العالم. وتمتلك 50٪ من مجموعة BESIX، كما أن للمجموعة خبرة واسعة والعديد من الاستثمارات في مواد البناء وإدارة المرافق وخدمات المعدات.

عن مؤسسة إنجاز مصر:

إنجاز مصر مؤسسة مصرية غير هادفة للربح تعمل على مشاركة المجتمع المصري لإلهام و تمكين الأجيال الحالية والقادمة لكي تصبح هذه الأجيال موظفين مؤهلين للعمل أو رواد أعمال قادرين على المساهمة فى نمو الإقتصاد المصرى. تعتمد إنجاز مصر على العمل التطوعى حيث يقوم المتطوعين من القطاع الخاص بدور فعال من خلال مشاركتهم على تدريب للطلاب على مختلف برامجنا ومبادراتنا.

مؤسسة إنجاز مصر عضو في الشبكة الإقليمية إنجاز العرب التي تقوم بإرشاد قادة رجال وسيدات أعمال العرب بشأن تحفيز ثقافة ريادة الأعمال والإبتكار لدى الشباب العربي في ۱٣ دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تعتبر المركز الإقليمي لمؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية، بصفتها أكبر مؤسسة متخصصة في التعليم الاقتصادي في العالم وأكثرها نمواً.