ورش وحوارات وفعاليات خاصة

من 22 يناير إلى 21 مارس 2025

آلاء عبدالنبي: ذكرياتك عني كفاية؟

جزء من برنامج التطوير الفني

رواق 1

من 30 يناير حتى 4 مايو 2025

عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان

تقييم طارق أبو الفتوح

رواق 2

من 30 يناير حتى 4 مايو 2025

يقدّم مَجمع 421 للفنون، وهو منصة مستقلة في أبوظبي، مخصصة لدعم الممارسات الإبداعية الناشئة، برنامجه الشتوي لعام 2025 في الفترة من 22 يناير إلى 21 مارس، ويشمل هذا الموسم معرضين رئيسين وأكثر من 30 ورشة وفعالية خاصة تركز على الأنشطة اللطيفة والحسية التي تعزز مساحات التجمع، والترميم، والشعور الجماعي بالتجديد. يُفتتح في 30 يناير معرض "عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان" من تقييم طارق أبو الفتوح، ويتضمن حصيلة أكثر من 40 عاماً من ممارسة الفنان الإماراتي عبدالله السعدي؛ ومعرض "آلاء عبدالنبي: ذكرياتك عني كفاية؟" وهو معرض فردي للفنانة آلاء عبدالنبي التي شاركت في برنامج التطوير الفني لعام 2025.

يتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات التي تدعو المجتمع إلى الاسترخاء والبحث عن الراحة في التجربة الجماعية من خلال التطريز، والكتابة، والمشي، والطهي، والمشاهدة، والحركة باعتبارها أنشطة مشتركة. وتعود فعاليات أخرى مثل جلسات الطهي، والمعمل الأدائي، وسلسلة خيال وبالأقلام لتكون محور هذا الموسم، إلى جانب ورشٍ يقودها فنانون، وأنشطة "التطريز الجماعي" بقيادة أفراد المجتمع، وعروض الأفلام ذات الطابع الإقليمي، وغيرها المزيد. في هذا الشتاء، نتوقف معاً لبعض الوقت للتخفيف من وطأة الإرهاق الجماعي وخوض تجارب يقودها الفضول، والرغبة في الإبداع، بينما نجسّد روح 421 ونعزّز الإحساس المشترك بالمجتمع.

عبّر فيصل الحسن، مدير مَجمع 421 للفنون قائلاً: "ندعو مجتمعنا هذا الموسم لإدخال فترات التوقّف في حياتهم، والتحرر من التحفيز المفرط، لذلك دعونا نتباطأ معاً، ونتصدى للنظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تدفعنا نحو الإرهاق الجماعي. يعكس كلا المعرضين روحاً تأملية تتحدى الوضع الراهن من منظورين مختلفين تماماً، حيث يعبر معرض عبدالله السعدي عن أكثر من 40 عاماً من تاريخ الفن المعاصر الإماراتي، ويقدم نظرة دقيقة على تأثير المناظر الطبيعية في الإمارات على ممارسته الفنية على مدار السنين. لطالما كان قربه من البيئة الطبيعية قوة جوهرية في عمله، ومن المهم الآن، أكثر من أي وقت مضى، تقديم معارض تمنحنا الفرصة للتفكير بشكل أعمق في العالم من حولنا، ومكاننا فيه. أما آلاء عبدالنبي، فتقدم في معرضها دراسة معبّرة حول الحفاظ على الأيقونات وترميمها عبر مختلف الفترات التاريخية، فتطرح من خلالها أسئلة مهمة حول كيفية استمرار الرموز واكتسابها معانٍ جديدة عند إعادة تقديمها في سياقات معاصرة." وأضاف الحسن: "إنه لمن دواعي سروري أن نقدم هذا البرنامج الجديد لأفراد مجتمعنا، وأن ندعم الفنانين والمبدعين الذين يشكلون جزءاً جوهرياً منه."

في هذا الموسم، يتضمن برنامج 421 العام "برنامج 421 للمنسق الإبداعي"، وهو برنامج تم تطويره بالتعاون مع معهد إف آي إي للاحتواء والوصول، لتزويد أصحاب الهمم المهتمين بالعمل في مجالات التعليم أو الفنون بالفرصة للحصول على خبرة عملية من خلال دعم المدربين والفنانين وفعاليات 421 المتنوعة.

يمكنكم الاطلاع أدناه على جدول مفصل لفعاليات برنامج شتاء 2025:

المعارض الجديدة

آلاء عبدالنبي: ذكرياتك عني كفاية؟

جزء من برنامج التطوير الفني

رواق 1

30 يناير حتى 4 مايو 2025

يسرُّ مَجمع 421 للفنون في أبوظبي أن يقدم المعرض الفردي الأول للفنانة آلاء عبدالنبي بعنوان "ذكرياتك عني كفاية؟"​​. حيث تقدم الفنانة مجموعة جديدة من الأعمال التي تستكشف مفهوم المحاكاة أو "التشابه الزائف" من منظور نقدي، باعتباره مفهوم يُستخدم في الفلسفة والدراسات الثقافية بهدف تحليل تأثير الرموز على إدراكنا لما يعتبر "حقيقياً". وتسلط أعمالها الضوء على الطرق التي حُفظت بها الأيقونات ورُممت عبر عصور تاريخية مختلفة، مما يثير تساؤلات جوهرية حول استمرارية وجود الرموز عبر الزمن، ليس ذلك فحسب، بل وحقيقة اكتسابها دلالات متجددة عند إعادة تقديمها ضمن السياقات المعاصرة. فبدلاً من مجرد إحياء لحظة تاريخية أو غرض بعينه، غالباً ما تعزز عملية الترميم هذه البنى السلطوية الكامنة فيها. وانطلاقاً من حفظ هذه الرموز في الأعمال الفنية، والمتاحف، والمساحات العامة، تستقصي الفنانة تأثيرها ودورها في تشكيل السرديات الثقافية والسياسية في المستقبل​.

تستدعي هذه الديناميكية فكرة الفيلسوف جان بودريار الذي يرى أن وجود الأنثروبولوجيا أو الإيثنولوجيا يستلزم "موت" موضوع الدراسة مجازياً، وفي هذا السياق، يتحول الشيء الذي كان نابضاً بالحياة ومترسخاً من الناحية الثقافية إلى قطعة أثرية جامدة ومجردة من وظيفتها أو معناها الأصلي، لكنها تواصل التأثير باعتبارها محاكاة رمزية.

وفي هذا المعرض تشكل قصة الأسد البربري محور هذه الاستقصاء، حيث يعكس واقع انقراضه وخلوده الرمزي تجسيداً مثالياً لهذه الظاهرة، إذ أن الأسد البربري الذي كان يسكن شمال أفريقيا انقرض جرّاء حملات الصيد التي شنتها القوى الاستعمارية، ليصبح ضحية للدمار البيئي وتجسيداً لفرض الهيمنة الاستعمارية على الطبيعة. ولكن حتى بعد موته، يظل الأسد البربري حاضراً كرمز قوي للعظمة والسلطة الإمبريالية.

ينطلق المعرض من ازدواجية الأسد، أي موته الجسدي وبعثه الرمزي، لاستكشاف كيفية استمرار العنف الاستعماري في تأثيره حتى بعد زواله على أرض الواقع، وذلك من خلال الرموز والتمثيلات، إذ أن جسد الأسد، كالعديد من القطع الأثرية الاستعمارية، ميت وخالد في آن واحد، فقد أُبيد شكله المادي لكن صورته بقيت محفوظة واستُغلت لترسيخ السلطة. إن إعادة إحياء صورة الأسد البربري تعكس الممارسات الاستعمارية الأوسع، حيث تظل الآثار المادية للعنف والاستغلال حاضرة في المؤسسات التي تواصل تشكيل الذاكرة الثقافية حتى يومنا هذا، ومن خلال تقديم صورة الأسد كرمز للدمار والخلود معاً. وفي هذا السياق، يطرح المعرض تساؤلات حول أخلاقيات ترميم وعرض الأشياء المرتبطة بالتاريخ الاستعماري وماذا يعني "الاعتناء" بها في هذه السياقات.

تشارك آلاء عبدالنبي في دورة عام 2025 من برنامج 421 للتطوير الفني، تحت إشراف جولين فريزل، ويهدف البرنامج إلى منح الفنانين في دولة الإمارات في بداية مسيرتهم الفنية الفرصة لاستكشاف أساليب جديدة، وتجريب أفكارهم، وإنتاج أعمال فنية تُتوج بإقامة معرض فردي.

عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان

تقييم طارق أبو الفتوح

رواق 2

30 يناير حتى 4 مايو 2025

ينظم مَجمع 421 للفنون معرض "عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان" بإشراف القيّم طارق أبو الفتوح، ويقدّم المعرض الذي يضمّ عشرة أعمال للفنان الإماراتي عبدالله السعدي، تأملاً في مسيرته الفنية التي تمتدّ لعقودٍ عديدة. أُقيم المعرض لأول مرة في الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية للفنون عام 2024. وتم تصميم هذه النسخة خصيصاً لأبوظبي لعرض أعماله الفريدة إلى جمهور الإمارات ومجتمع الفنون المحلي لاستكشاف أعمال السعدي عن قرب.

عبدالله السعدي هو فنان تحمل ممارسته الفنية ملامح فريدة حيث يقوم بدور الرحالة والمؤرخ ورسّام الخرائط والشاعر، حيث يفكك الرموز ويحتضن الذاكرة ويروي القصص. يضم معرضه الفردي الذي يقام في مَجمع 421 للفنون أعمالاً فنية أنتجها خلال رحلاته في الطبيعة. تحمل ممارسات عبدالله السعدي أصولاً موغلة في القدم، إذ يقترح المعرض على المُشاهد التأمل في تشابه نهج ممارساته الفنية المعاصرة مع العملية الإبداعية للشعراء في شبه الجزيرة العربية منذ آلاف السنين.

في أثناء الرحلة التي تستمر لعدة أيام، يقوم السعدي بالتخييم في البرية، وبشكل تدريجي، يتولد إحساسه بالتوحد مع الطبيعة، وعندها فقط يبدأ في الرسم أو الكتابة على قماش اللوحات أو الأوراق، في تطابق للممارسة الإبداعية للشعراء العرب القدماء حين كانوا يخرجون ويرتحلون وعند الشعور بانغماسهم في الطبيعة يبدأون في نظم الشعر. يقوم السعدي برحلاته وحده، بمصاحبة كتاب حول موضوع محدد، أو حيوانات أليفة أو وسيلة تنقل. ينعكس التواجد الحميمي لرفقاء السفر هؤلاء بشكل واضح في الأعمال الفنية التي تكتشف الأرض والمكانة التي يحتلها الإنسان فيها.

لا تظهر الطبيعة في أعمال السعدي بهدف التوثيق ولا تتضمن رسوماته ولوحاته التي تشبه الخرائط جميع العناصر المكانية والطبيعية من جبال وصحراء ووديان، حيث يخلق السعدي عالماً متخيلاً خاصاً به تحتضنه تلك الطبيعة، التي لا تخلو من عناصر من الحياة المعاصرة. فهو يختار بشكل واعٍ ودقيق الأماكن التي يحتفظ بها في لوحاته، وتلك التي تذهب طي النسيان، كلُّ ذلك ضمن عملية إبداعية فكرية وجمالية، وحسية وعاطفية في الوقت نفسه.

لا بد أن تقترن أماكن الذاكرة بشكل متوائم بأماكن أخرى للنسيان، فهما ضروريتان لعملية تكوين الذاكرة الفردية والجماعية، ومعاً تشكلان تاريخاً موازياً لذلك المعترف به والموثق رسمياً. وعلى مدار أكثر من أربعين عاماً، ابتكر السعدي من خلال فنّه روايات ذاتية فريدة، وعبر عملية أرشفة دؤوبة، يحتفظ بخرائطه وأحجاره ولُفافاته ورسوماته في صناديق معدنية ذات أشكال وأحجام مختلفة، تشبه صناديق الجدات أو صناديق الكنوز الثمينة في الروايات والأساطير، وكأنه يعمل بلا ملل للمساهمة في بناء ذاكرة جماعية، يحرص على الحفاظ عليها للمستقبل.

يدعو المعرض الزائر للدخول إلى ذلك العالم الاستثنائي الذي ابتكره عبدالله السعدي، والتجول بين معالمه الفريدة والغنية. ففي هذه الرحلة، يسلك الزائر مساراً يشابه الطرق التي يرسمها عبدالله في لوحاته ليكتشف من خلاله الأعمال الفنية المعروضة. في أجواء شبيهة بالاستديو الخاص بالسعدي في خورفكان، يقوم الممثلون الذين يتواجدون باستمرار في المعرض بكشف الأعمال الفنية المخفية في الصناديق ويتفاعلون مع الزوار، ويخبرونهم القصص ويقدمون لهم المعلومات عن رحلات الفنان والذاكرة الجماعية التي يستدعيها إلى الحاضر ويحرص على الاحتفاظ بها والحفاظ عليها للمستقبل.

يصاحب المعرض العديد من الأنشطة والأدوات المصممة خصيصاً لجمهور الشباب لتفتح لهم العديد من الأبواب لدخول عالم الفن المعاصر وتتضمن جولات صوتية للبالغين والأطفال، وكتب الشعر المكتوبة بطريقة برايل، والملصقات المصممة لتناسب جميع أفراد العائلة، والمعاجم التي تقدم تفسيرات للمفاهيم والتعبيرات المتعلقة بسياق المعرض.

إلى جانب المعرضَين، يقدم برنامج 421 العامّ الموسمي مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف إلى إشراك المجتمع في عالم الفن. يركز موضوع هذا الموسم على اللطافة، والأنشطة الحسية، وتوفير مساحات تجمع بين الناس وتعزز من التجديد والترميم الجماعي، وذلك من خلال ما يلي:

برنامج شتاء 2025

من 22 يناير إلى 21 مارس 2025

حلقة الكتابة

بالأقلام: ملتقى الكتّاب

التواريخ: 23 يناير، 6 فبراير، و20 فبراير

تمثّل "بالأقلام" ملتقى للكتّاب تهدف لتوفير بيئة داعمة للكتابة الفردية والجماعية! فنحن في 421 نعشق فكرة العمل الثنائي (العمل بجانب شخص آخر للمساعدة على التركيز والتفاعل) أثناء العمل والكتابة والإبداع.

ندعوكم في هذه الجلسات الكتابية الجماعية إلى تعزيز مهاراتكم في الكتابة والحصول على ملاحظات قيمة من الأقران أصحاب الخبرة في اللغتين الإنجليزية والعربية، بالإضافة إلى مشاركة الأحاديث الفعّالة مع أمثالكم من الكتاب حيث تتمتعون بمساحة آمنة لمشاركة نصوصكم وأعمالكم. شاركونا لعزيز مهاراتكم ككتّاب، أو حتى للكتابة بمفردكم دون مقاطعة أو أحكام، وسيشرف على كل جلسة فنان أو كاتب من المجتمع المحلي.

صُممت هذه الجلسات كفرصة للكتّاب لممارسة هوايتهم دون الضغوط المتعلقة بإنتاج منتج نهائي. يمكن الحضور دون حجز مسبق. يشمل كل لقاء كوب قهوة مجاني للمشاركين من مقهى "أورو".

نرحب بالمشاركين من عمر 18 عاماً فما فوق.

لا يشترط وجود خبرة سابقة، فقط شغف بالكلمة المكتوبة!

ورشة جولة صامتة

التواريخ: 22 يناير، 29 يناير، 5 فبراير

يُقال "إن الصمت من ذهب"—تعالوا واكتشفوا قيمة الصمت في جولة صامتة في حي الميناء، واستمتعوا باكتشاف المدينة من زاوية جديدة!

ندعوكم في هذه الجولة الصامتة بقيادة مرشدين، إلى التخلي عن كل الأحاديث الجانبية، والهواتف، وضوضاء العالم الخارجي. تحركوا بهدوء مع المجموعة، وانغمسوا في المشاهد والأصوات والإيقاعات الفريدة لحي الميناء. بعيداً عن كل ما يشتت انتباهكم، هذه فرصة لتتمهلوا، وتلاحظوا، وتتواصلوا بعمق مع محيطكم.

اغتنموا هذه اللحظات للتأمل، والتنفس، والتعايش، سواء كان ذلك من خلال ملاحظة تفاصيل الهندسة المعمارية، أو تفاصيل البيئة من حولكم، أو الأصوات الدقيقة التي غالباً ما تمر مرور الكرام. إنها لحظة لإعادة توازنكم الداخلي، والاحتفاء بالصمت، ومشاهدة الحي بعدسة جديدة.

ورشة التطريز الجماعي

التواريخ: 25 يناير، 8 فبراير، 22 فبراير، 13 مارس، 20 مارس

انضموا إلينا في سلسلة ورش "التطريز الجماعي"، لتعلم فن التطريز الفلسطيني العريق.

فن التطريز الفلسطيني، هو حرفة تقليدية تعود لقرون طويلة وتشهد على غنى الهوية والثقافة الفلسطينية. بدأ هذا الفن برسم زخارف متقنة بالغرز المتقاطعة على أثواب الكتان التي ارتدتها النساء الفلسطينيات، ثم توسع ليشمل تزيين الملابس والمقتنيات المنزلية والأعمال الفنية الجداريّة.

تُعتبر هذه الحرفة شكلاً من أشكال الإبداع المتوارث عبر الأجيال، وهي تقدّر الغرز البطيئة المدروسة بدلاً من التصاميم السريعة والعابرة. تُتيح ورشتنا مجتمعاً دافئاً ومرحّباً، ومساحة للمشاركة في نشاط تأملي وعلاجي ينبع من الإيقاع للإبرة والخيط والقماش.

سيبدأ المشاركون بتطريز تصميم بسيط يناسب المبتدئين—إما قبر أو زهرة—تكريماً لأرواح الشهداء الفلسطينيين. سيتم جمع هذه القطع الفردية لتشكل عملاً فنياً جماعياً عامّاً، ليكون مساحة مشتركة للحزن والتأمل.

هذه الورشة مناسبة للمبتدئين، ولا تحتاج إلى أي خبرة سابقة في التطريز!

ورشة حلقات جماعية: نكهات فلبينية

التاريخ: 26 يناير

انضموا إلى الثنائي المتألق الأم وابنها، جون ورازل، في جلسة طهي جماعية مميزة! في هذه الدورة التفاعلية، ستتعلمون تحضير ثلاثة من الأطباق الفلبينية المحببة: دجاج أدوبو، لومبيا، وكعكة الكاسافا.

لا يشاركاننا جون ورازل خلال هذه الدورة وصفاتهم فحسب، بل قصص هذه الأطباق وأهميتها الثقافية، فقد حان الوقت لإدخال نكهات الفلبين إلى مطابخنا جميعاً!

تمثل "حلقات جماعية: سلسلة الطهي المنزلي" مجموعة من الورش يقودها طهاة منزليون من الإمارات! تتميز كل جلسة بثنائي عائلي يعلم المشاركين وصفاتهم التقليدية الموروثة عن أقاربهم والتي استمرت عبر الأجيال. ترافق كل جلسة مجموعة من الأغاني التي تحاكي جو المطبخ المنزلي.

ورشة المعمل الأدائي

التواريخ: 26 يناير و9 فبراير

مع حلول شتاء هذا العام، نحتفي بمرور عام على بدء المعمل الأدائي التي ينبثق من روح المجتمع، وهو ورشة عمل مجتمعية تُعنى بالفنون الأدائية تفتح أبوابها لاستقبال فناني الأداء والمبدعين وكل من يتوق إلى التعمق في فنون الأداء وتمارينه.

يعد المعمل الأدائي دعوة مفتوحة للأفراد الراغبين في استكشاف فنون الحركة والممارسات المرتبطة بها. إذ سيخوض المشاركون عبر برنامج مستمر في تمارين أداء متنوعة تشمل الارتجال، وتمارين التنفس، والإحماء التمثيلي، والألعاب، والتقنيات الخاصة. تقدم كل جلسة مجموعة جديدة ومميزة من التمارين على مدار فترة البرنامج. المعمل الأدائي هو ملتقى ينبع من روح المجتمع ويُعنى به.

ورشة رسم المعالم الحضرية

التاريخ: 2 فبراير

تجمع هذه الورشة بين ممارسة الرسم الحضري الديناميكية ووسيلة الباستيل متعددة الاستخدامات. يتعلم المشاركون كيفية توثيق وتفسير البيئات الحضرية باستخدام تقنيات الرسم السريع، مع استكشاف إمكانات الباستيل في التظليل ودمج الألوان.

ورشة اللعب الفوضوي ضمن استوديو المرح

التواريخ: 2 فبراير، 23 فبراير

أيام الأحد في 421 أصبحت أكثر مرحاً وفوضى! انضموا إلينا في اللعب الفوضوي، وهي سلسلة ورش تفاعلية مخصصة للمستكشفين الصغار من عمر 1-6 سنوات،

تقدم كل جلسة ألعاباً تفاعلية مميزة، وأنشطة على الطاولات، وسلال تحفز على الإبداع والاستكشاف، مما يمنح الأطفال فرصة التواصل مع الطبيعة عبر تجارب حسية غنية.

ملاحظة: يجب أن يكون الأطفال برفقة أحد الوالدين أو ولي أمر أثناء الورشة.

ورشة رحلات مُستعادة - الإبداع باستخدام أغراض ملتقطة

التاريخ: 8 فبراير

انضموا إلينا لإضفاء حياة جديدة على الأغراض الملتقطة في منطقة الميناء!

تتكون هذه الورشة بمرحلتيها استكشاف المساحات الحضرية من خلال جولة بقيادة مرشدين في منطقة ميناء زايد، حيث نتعرف على أهمية الحفاظ على البيئة المحيطة بنا في أثناء جمع الأغراض، ثم نعود إلى طاولة العمل لتحويل هذه الأغراض إلى أعمال فنية باستخدام تقنيات الوسائط المتعددة

ورشة سلسلة خيال مع إيرلي ستارترز

التواريخ: 1 فبراير و22 فبراير

انضموا إلينا في سلسلة خيال الجديدة مع إيرلي ستارترز هذا الشتاء حيث يمكنكم معرفة المزيد حول مواضيع معرضنا "عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان". هذه الجلسة مناسبة للعائلات والأطفال من عمر 6 سنوات فما فوق، ونرحب بالآباء والأمهات وأولياء الأمور للانضمام إلى الجلسة ودعم صغارهم.

فعالية خاصة بلوك بارتي

التواريخ: 14 إلى 16 فبراير

لطالما تجاوزت الأحياء الحضرية دورها كمكان لإقامة الحفلات، بل كانت منبراً لثقافات فرعية أيقونية.

حفلة "بلوك بارتي" في 421 أفضل من الحفلات الخاصة بعد الفعاليات الفنية.

نختتم الموسم الفني بفعالية تضم بائعين متجولين، وعلامات تجارية مستقلة، وورش متنوعة، وترفيه متعدد، وجولات في الأحياء، وبالطبع المزيد من الفن.

تعد حفلة بلوك بارتي ملاذاً لعشاق الفن وهواته، وأولئك الذين تعرفهم بشكل سطحي من خلال الإنترنت ولكنك تتردد في التعامل معهم بشكل مباشر (رغم أنك تفعل ذلك على أي حال). كما يستضيف المعرض الأشخاص الذين يرغبون باصطحاب أهاليهم الداعمين على الرغم من حيرتهم تجاه الموضوع.

فعالية خاصة سهرة الأداء: عرض من برنامج الأداء الجمـ//عي في 421

التاريخ: 23 فبراير

انضموا إلينا في أول عرض من "برنامج الأداء الجمـ//عي"!

استمتعوا بعروض مذهلة يقدمها أول المشاركين في البرنامج، تحت إشراف ماري تشيس وكارلوس بايز غونزاليس. هذه الأعمال هي ثمرة شهور من الاستكشاف في مجالات الحركة، والكتابة، والتعبير الصوتي والمزيد، والتي تم تطويرها كجزء من هذا البرنامج المبتكر.

ستتاح لكم الفرصة بعد العرض للتواصل مع فناني العرض والضيوف الآخرين، كما سيتم تقديم وجبات خفيفة ومشروبات.

ورشة جلسات جماعية: نكهات إماراتية

التاريخ: 23 فبراير

انضموا إلى ميرا ووالدتها في جلسة طهي جماعية مميزة! تتعلمون في هذه الورشة العملية للطهي، كيفية إعداد أطباق إماراتية محببة، حيث تشاركنا ميرا ووالدتها وصفاتهما، فضلاً عن القصص والأهمية الثقافية لهذه الأطباق.

تمثل "حلقات جماعية: سلسلة الطهي المنزلي" مجموعة من الورش يقودها طهاة منزليون من الإمارات! تستضيف كل جلسة ثنائياً عائلياً يعلمان المشاركين وصفاتهم التقليدية الموروثة عن أقاربهم والتي استمرت عبر الأجيال. ترافق كل جلسة مجموعة من الأغاني التي تحاكي جو المطبخ المنزلي.

تمثل "حلقات جماعية: سلسلة الطهي المنزلي" مجموعة من الورش يقودها طهاة منزليون من الإمارات! تتميز كل جلسة بثنائي عائلي يعلم المشاركين وصفاتهم التقليدية الموروثة عن أقاربهم والتي استمرت عبر الأجيال. ترافق كل جلسة مجموعة من الأغاني التي تحاكي جو المطبخ المنزلي.

البرنامج الرمضاني أمسيات سينمائية مستوحاة من "أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان"

التواريخ: 27 فبراير، 6 مارس، 13 مارس

يسرنا أن نقدم لكم برنامجاً سينمائياً من تقييم الباحثة والأكاديمية رشا السلطي، ضمن ثيمات مستوحاة من معرض "عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان"، حيث ندعوكم لتأمل العلاقة المتبادلة بين التذكر والنسيان، والتي تحفز إنشاء روابط مع التواريخ الفردية والجماعية. من المقرر أن يقام البرنامج في الهواء الطلق ضمن ثلاث أمسيات سينمائية يُعرض خلالها أفلامٌ منتقاة بعناية خلال شهر رمضان الفضيل.

انضموا إلينا في هذا البرنامج الرمضاني الملهم، ونعدكم بأمسيات محفزة على التفكير والحوار والاحتفاء بقوة السينما كوسيط للتأمل الجماعي.

البرنامج الرمضاني جولات طعام أبوظبي

التواريخ: 21 فبراير، 7 مارس، 21 مارس

نؤمن أن الطعام من أفضل الطرق الكفيلة بالتعرف على أي مدينة، بفضل ما يوفره من رابط مباشر مع نسيجها الثقافي وتاريخها. انضموا إلينا في جولات طعام أبوظبي الفريدة لتناول الطعام في رمضان، حيث سنستخدم الطعام كعدسة للتعرف على مشهد الطهي النابض بالحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل ذلك أثناء تكوين صداقات مع عشاق الطعام.

ستتناول كل جلسة موضوعاً مختلفاً، حيث ترشدنا عبر مسار جديد للمطاعم. يتضمن الحدث خريطة للمنطقة التي نستكشفها على شكل مجلة تعرض أبرز المعالم المعمارية والتاريخية وخيارات الطعام. يمكن للمشاركين استخدام هذه المجلة لمراجعة الأماكن التي يزورونها، وإلصاق التذكارات التي يجمعونها أثناء رحلتهم، وتدوين الأماكن المفضلة لديهم أو الأماكن التي يرغبون في استكشافها في المستقبل.

تجري الجولة باللغة بالإنجليزية، ويجب أن يكون المشاركون فوق عمر 18 سنة.

البرنامج الرمضاني سحور الكتّاب

التاريخ: 9 مارس

انضموا إلينا في سحور الكتّاب! جلسة تجمع الكتّاب المبدعين لتبادل الكتابات، والمشاركة من خلال القراءة، والتعارف أثناء تناول الطعام. هذه فرصة مثالية لمشاركة التجارب والخبرات، واكتشاف مصادر الإلهام وتبادل الأفكار أثناء التواصل مع كتّاب آخرين قادرين على استيعاب المسيرة المميزة لكل كاتب. تتضمن الفعالية أيضاً مجموعة من الأنشطة أو فعاليات التعارف لمساعدة الكتّاب على التواصل.

يتخلّل الأمسية قراءات النظراء والمشاركين من جلسة "بالأقلام: ملتقى الكتّاب" فضلاً عن إطلاق كتيّب قصصي للمشاركين في البرنامج، يُوزع على الحضور خلال الفعالية.

البرنامج الرمضاني سحور المخرجين: ميكروفيلم

التاريخ: 16 مارس

يسعدنا أن نقدم لكم "سحور المخرجين: ميكروفيلم"، وهو برنامج رمضاني فريد من نوعه يحتفي بالأصوات السينمائية الناشئة. يعرض خلال الأمسية الخاصة أفلام قصيرة وأعمال قيد التنفيذ، مما يوفر لمحة عن الرحلات الإبداعية لصناع الأفلام الناشئين.

تتيح الأمسية للجمهور فرصة التواصل مباشرة مع المبدعين، مع إمكانية إجراء محادثة أو مناقشة يقودها صناع الأفلام أنفسهم، مما يعزز الحوار والإلهام.

انضموا إلينا في تجمع ودّي لسرد القصص والإبداع وتمكين الحسّ المجتمعي، لنحتفي بقوة السينما خلال شهر رمضان المبارك.

برنامج التعليم

يصاحب المعرض عددٌ من الأدوات التفسيريّة المصممة لإشراك الجمهور الشاب في الفن المعاصر، والتي تتضمن الجولات الصوتية للبالغين والأطفال، وكتب الشعر المكتوبة بطريقة برايل، والملصقات المناسبة للعائلات، والمعاجم التي تقدم قراءة سياقية للمعرض.

تجمَّعوا والعبوا

ركن الألعاب اللوحية في غرفة 421 للقراءة هو مساحة رائعة للاسترخاء والاستمتاع بالترفيه الودي بعيداً عن الشاشات مع لاعبين اثنين أو أكثر. سواء كنتم مخضرمين في الألعاب اللوحية أو تبحثون عن طريقة ممتعة لقضاء الوقت مع الأحباء، فإن ركننا الجديد مناسب للجميع.

اعثروا على الهدية المثالية

يعرض دكان421 منتجات وأغراضاً مصممة على يد مواهب محلية وإقليمية. اكتشفوا مجموعة منتقاة من الأدوات المنزلية، والمطبوعات، والقرطاسية، والإكسسوارات، والكتب الفنية، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المنتجات الممتعة والتعليمية للأطفال. كل مشترياتكم من دكان421 تدعم عمل الفنانين الناشئين.

احصلوا على فنجان قهوة

تستضيف مساحتنا مقهى أورو الذي يستقبلكم يومياً من 9:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً، ويقع عند المدخل الخلفي لمجمع 421. يقدم المقهى قهوة شهية متخصصة من جميع أنحاء العالم وكذلك حلويات لذيذة ليستمتع بها الزوار أثناء زياراتهم لقاعات العرض.

احجزوا جولة مع مرشد

انضموا إلى جولة برفقة مرشدينا المتخصصين في المعارض. الجولات مناسبة للعائلات مع الأطفال والمجموعات الكبيرة التي تبحث عن تجربة غامرة للمعارض المقامة. يمكن حجز الجولات عبر موقعنا الإلكتروني أو بالتواصل مع: hello@421.online.

خططوا لزيارتكم

جميع معارضنا مجانية ومتاحة للجمهور. معظم الحوارات والورش والفعاليات الخاصة مجانية ما لم يُذكر خلاف ذلك على موقعنا الإلكتروني. يعتمد السعر على طبيعة النشاط. المزيد من المعلومات حول برامجنا وأسعارنا متوفرة على موقعنا الإلكتروني. المعارض مفتوحة من 10:00 صباحاً حتى 8:00 مساءً، من الثلاثاء إلى الأحد، أما المساحات المجتمعية فهي مفتوحة يومياً من 9:00 صباحاً حتى 11:00 مساءً، وتقع في ميناء زايد.

نُبذة عن مَجمع 421 للفنون

مَجمع 421 للفنون هو منصة مستقلة تُعنى بالفنانين الواعدين والممارسين المبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة وجميع أنحاء المنطقة. وباعتباره مساحة للبحث والتعلم والتجريب، يوفر 421 بيئة ترعى الجماعات الإبداعية الناشئة وكل من يرغب في تكريس الفنون كعامل للبحث وتحقيق التحول المجتمعي. كما يشجع 421 الممارسين على استكشاف إمكانات المساحات العامة بوصفها وسيلة للتقدم والمشاركة المجتمعية من خلال نموذج منهجي واسع النطاق يتيح أشكال التبادل الفني والحوار النقدي.

يقع مَجمع 421 للفنون في ميناء زايد، أبوظبي، ويقدم برنامجاً سنوياً من المعارض والمحاضرات والحوارات وورش العمل والفعاليات والمبادرات التعليمية التي توفر فرصاً ميسرة للتعليم موجهة للمجتمع الأوسع نطاقاً ولعامة الجمهور. ويجري تنظيم العديد من برامج 421 بالتعاون مع شركاء محليين وإقليميين ودوليين، مع الحرص على إشراك الصغار والطلاب والمعلمين والمهنيين المبدعين في نهج تشاركي فني وإبداعي. وقد وُضعت هذه البرامج بغية صقل المهارات الفنية والإبداعية، ودعم نمو منظومة الإبداع والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

عُرف سابقاً بـ "معرض421"، وتم تأسيسه كمستودع عام 2015، تم تجديده وترميمه ليصبح مركزاً فنيا ومساحة مجتمعية تضم صالات عرض واستوديوهات وفناءات ومساحات عمل مشتركة ومكتبة ومقهى وساحة عامة خارجية تستخدم كمساحة تعرض فيها الأفلام وتقام فيها الندوات والعروض الفنية، والأعمال الفنية التركيبية والبرامج الخاصة الأخرى. يعرض 421 مجموعة من الأعمال الفنية التركيبية الدائمة التي تم تكليفها خصيصاً لعدد من المعارض الفنية التي أقيمت سابقاً.

-انتهى-

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