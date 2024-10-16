إمارة عجمان: في إطار سعيها المستمر نحو تحقيق التميز الأكاديمي العالمي، صنفت جامعة عجمان بين أفضل 401-500 جامعة على مستوى العالم في تصنيف تايمز للتعليم العالي (THE) للجامعات العالمية لعام 2025. ويُبرز هذا الإنجاز مكانة جامعة عجمان كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال التعليم العالي، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

ويُعَد تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي واحداً من التصنيفات العالمية المرموقة، حيث يقيّم أكثر من 2000 مؤسسة تعليمية من 115 دولة ومنطقة هذا العام. ومن بين هذه المؤسسات، تميزت جامعة عجمان بتحقيق نتائج استثنائية في مجالات رئيسية، لاسيما في التوقعات الدولية، حيث حصلت على درجة 99.3، وهي الأعلى في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُثبت هذا الإنجاز المميز مكانة جامعة عجمان القوية على الساحة العالمية، متفوقةً بذلك على عدد من المؤسسات المماثلة في الدولة.

كما تفوقت جامعة عجمان في جودة البحث العلمي، حيث حصلت على درجة 78.9، مما يُبرز تميزها وتأثيرها المتزايد في مجال البحث العلمي. وتُشير هذه الإنجازات إلى التزام جامعة عجمان بإنتاج أبحاث مؤثرة تسهم في تعزيز المعرفة والابتكار على المستوى العالمي.

وأعرب الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، عن فخره بالإنجاز الذي حققته الجامعة في التصنيف العالمي: "إن الإنجازات الملحوظة التي حققتها جامعة عجمان في فترة زمنية قصيرة تعكس التزامنا بالتميز الأكاديمي، والبحث العلمي، وتعزيز فرص توظيف الطلبة. ويعزز هذا التقدير جهودنا في الارتقاء بمستوى التعليم والخدمات لصالح طلبتنا وخريجينا وأعضاء هيئة التدريس وشركاء الجامعة. ونحن ملتزمون بمواصلة هذا التقدم، وتعزيز نقاط قوتنا لإحداث تأثير عالمي مستدام."

وتُظهر إنجازات جامعة عجمان في مختلف التصنيفات العالمية والمحلية على مدى السنوات الست الماضية نموها الديناميكي والتحولي. وكجامعة غير ربحية، تلتزم جامعة عجمان بتوفير تعليم رفيع المستوى وأبحاث متطورة تساهم في تطوير المجتمع.

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