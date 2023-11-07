بهدف تعزيز وعي الطلبة والأهالي بمزايا استكمال التعليم الجامعي في اليابان، سبع جامعات يابانية رائدة من مختلف الميادين والتخصصات شاركت في الحدث الأكبر من نوعه في دولة الإمارات في نسخته المنعقدة بأبوظبي

07 November 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة - 07 نوفمبر 2023: زار ممثلون عن عدد من الجامعات اليابانية ومؤسسات التعليم العالي في اليابان، دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من مشاركتهم في معرض نجاح أبوظبي 2023 المنظم في أبوظبي في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2023. وأعربت الجامعات اليابانية عن رضاها التام عن هذه المشاركة ونجاح الحدث، حيث استقطب جناح اليابان في المعرض نحو 4000 زائر من الطلبة وذويهم.

وشاركت سبع جامعات يابانية رائدة من مختلف الميادين والتخصصات في معرض نجاح أبوظبي 2023 بإشراف وتنسيق من مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) الذي ساهم عبر هذه المشاركة بتعزيز وعي الطلبة والأهالي بمزايا الدراسة في اليابان وتشجيع الطلبة الإماراتيين على تطوير تعليمهم وخبراتهم الأكاديمية في اليابان.

ضمت قائمة الجامعات المشاركة كلاً من: جامعة طوكيو، وجامعة ناغويا، وجامعة كيوشو، وجامعة صوفيا، وجامعة ناغويا للتجارة والأعمال، وجامعة كيوتو للعلوم المتقدمة، وجامعة ريتسوميكان آسيا والمحيط الهادئ.

وبتنسيق من مركز اليابان للتعاون الدولي استضاف جناح اليابان في الحدث الطلبة الذين تمكنوا وعائلاتهم من مقابلة ممثلين عن المؤسسات التعليمية اليابانية المرموقة عبر اللقاء الشخصي الذي جمع الطلبة مباشرة بممثلين رسميين عن الجامعات والمؤسسات التعليمية في اليابان.

وفي هذا الإطار دعى جناح اليابان عدداً من الطلبة الإماراتيين الذين سبق لهم أن درسوا في اليابان للحديث عن تجربتهم وتقديم معلومات عملية ومفصلة للطلبة والأهالي. كان من بين الطلبة عبد الصمد محمد باوزير، خريج الهندسة الكيميائية من جامعة توكاي في اليابان، حيث قال:

"لقد شرفت بأن أكون جزءًا من جناح اليابان في معرض نجاح أبوظبي 2023. وأن أتواجد كممثل عن الكثير من الطلبة الذين أكملوا تعليمهم الجامعي في اليابان والتحدث للجيل المقبل من الطلبة عن تجربتي الدراسية في اليابان، مستذكرًا الوقت الذي كنت فيه ذات يوم في مكانهم، باحثاً عن أفضل الخيارات لاستكمال تعليمي الجامعي مع وجود الكثير من الجامعات المتميزة. بدأ افتتاني باليابان خلال سنوات دراستي الثانوية في معهد التكنولوجيا التطبيقية في الإمارات العربية المتحدة، حيث أتيحت لي هناك الفرصة لدراسة اللغة اليابانية وكجزء من هذه الدورات، كنت محظوظًا بالمشاركة في رحلتين مدهشتين إلى اليابان، واحدة إلى طوكيو والأخرى إلى كيوتو. لقد أثرت بي هذه التجارب بشكل إيجابي وأتاحت لي التعرف عن قرب على جمال اللغة والثقافة اليابانية. وفعلاً، بعد دراسة متأنية، استشرت والداي، وكلاهما احترما رغبتي وأيدا قراري باستكمال الدراسة في اليابان."\

وقالت خولة بن سعيدة، باحثة أكاديمية من جامعة كيوشو، مكتب الاستراتيجيات العالمية: "كان من الرائع مقابلة الطلبة وعائلاتهم هذا العام من جديد والاستماع إلى أسئلتهم عن قرب. كما أقول دائماً قد يكون تعلم اللغة اليابانية أمرًا صعبًا للبعض في البدايات؛ ولكن العديد من الطلبة بدوا وكأنهم على استعداد تام لمواجهة هذا التحدي من أجل اكتساب مهارة اللغة في غضون سنة أو سنتين قبل الالتحاق ببرنامج البكالوريوس. تقدم جامعة كيوشو العديد من برامج البكالوريوس تخصص الهندسة باللغة الإنجليزية، وبالرغم من ذلك، فقد سعدت عندما وجدت العديد من الطلاب متحمسين لتعلم اللغة اليابانية. نحن بكل تأكيد نقدم دروسًا في اللغة اليابانية للطلبة الراغبين بذلك".

وصرح توكويا كاناموري، مدير عام مكتب مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) في أبوظبي: "لقد حققت مشاركة اليابان في معرض نجاح أبوظبي 2023 نجاحًا كبيرًا حيث بلغ عدد زوار جناحنا حوالي 4000 زائر. أود أن أعرب عن سعادتنا البالغة عن جهودنا في هذا الإطار والعمل تحت قيادة سعادة أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى دولة الإمارات كما وأعرب عن امتناني لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات لزيارته جناح اليابان لدعم جهودنا في تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التعليم. لقد أبدى غالبية زوار جناح اليابان اهتماماً كبيراً ومدروساً في مواصلة تعليمهم في اليابان، ويسعدني أننا تمكنا من تقديم بعض من أفضل الجامعات من اليابان في معرض نجاح أبوظبي هذا العام 2023."

لمزيد من المعلومات عن مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) ولمعرفة تفاصيل أكثر عن الدراسة في اليابان يرجى الاتصال بمكتب مركز اليابان للتعاون الدولي في أبوظبي أو تفضلوا بزيارة: www.jice.org/en، أو تابعونا على Instagramjice_koho أو تفضلوا بالاتصال على: 02 406 9704.

#بياناتحكومية

- انتهى -

ملاحظة للسيدات والسادة المحررين

الصورة رقم 1: معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات معلنا افتتاح معرض نجاح أبوظبي 2023، يرافقه سعادة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

الصورة رقم 2: من اليمين: معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات، سعادة أكيو إيسوماتا، سفير اليابان لدى دولة الإمارات، توكويا كاناموري، مدير عام مكتب مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) في أبوظبي، والطالب الإماراتي عبد الصمد محمد باوزير، خريج الهندسة الكيميائية من جامعة توكاي في اليابان.