ينظمه مركز إكسبو الشارقة في الـ 5 من أكتوبر المقبل

عرض مبهر لأفخم تصاميم الذهب والمجوهرات على مساحة 30 ألف متر مربع

الشارقة: كشف مركز إكسبو الشارقة، أن النسخة الـ 50 من معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، ستشهد مشاركة هي الأكبر في تاريخ الحدث، حيث سيشارك في المعرض أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المتخصصة بتصميم وصناعة الساعات والمجوهرات والمشغولات الذهبية من مختلف دول العالم، وأشهر العلامات التجارية في الذهب والألماس والمجوهرات، بالإضافة إلى الحضور المتألق للشركات المحلية ونخبة من المصممين الإماراتيين.

وسجل الحدث الذي ينظمه المركز بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2022، وللمرة الأولى مشاركات دولية متنوعة من أمريكا اللاتينية وإفريقيا، فيما ضمت قائمة الجهات المشاركة نخبة من أهم الشركات المحلية والإقليمية والعالمية من البحرين وبلغاريا والصين واليابان والكويت ولبنان وليتوانيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايلاند وبولندا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

كما يتميز المعرض الذي يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع، بتواجد أجنحة وطنية لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات ومن أبرزها الهند بـ 61 شركة، وإيطاليا بـ 46 شركة، مقدماً لزواره تجربة فريدة من نوعها في عالم الذهب والمجوهرات تتيح لهم الفرصة لاستكشاف أفخم التصاميم الحصرية، وأحدث منتجات وخطوط الموضة من المجوهرات والأحجار الكريمة واللؤلؤ، والساعات الفاخرة.

إنجازات مستدامة

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن معرض "الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" بما حققه من إنجازات مستدامة على مدار 30 عاماً، يعكس النشاط القوي والنمو المتسارع الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في إمارة الشارقة والمكانة الرائدة للإمارة كأحد أهم المراكز الإقليمية والدولية الرئيسية لتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات، وهو ما يعزز حرص أهم اللاعبين وأعرق العلامات التجارية في مجال صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات على الساحة العالمية للمشاركة في الحدث، نظراً لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الاقتصادية وبشريحة كبيرة من المستهلكين، وبهدف ترسيخ وجودهم وتوسعة انتشارهم في أسواق الدولة والمنطقة، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر واحداً من الفعاليات الاقتصادية الرئيسية التي تسهم بدور بارز في تنامي القدرة التنافسية لتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات والساعات في الإمارات وأهميتها على خارطة التجارة العالمية، وخاصة في ظل استحواذ الدولة على 11% من إجمالي صادرات الذهب العالمية، وارتفاع حجم تجارة الذهب فيها والتي بلغت في الربع الأول من العام الجاري 2022، قرابة 84.4 مليار درهم.

نسخة متميزة

من جانبه قال سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة: يسعدنا أن نقدم لسكان دولة الإمارات وزوارها من مختلف دول العالم واحد من أهم المعارض المتخصصة في الذهب والمجوهرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنسخة متميزة وفعاليات مبهرة ومشاركات جديدة من كبرى الشركات العالمية، تعزز من نمو المعرض وأهميته كمنصة إقليمية نموذجية يجمع تحت مظلته نخبة من مصنعي ودور الذهب والمجوهرات وأهم اللاعبين المحليين والعالميين في مجال تصميم وصناعة الذهب والمجوهرات، معرباً عن توقعاته بأن يشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار الذين باتوا ينتظرون الحدث للتعرف على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية.

ويفتح المعرض الذي يشكل مساحة مثالية لعقد الصفقات وبناء الشراكات، ويتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، أبوابه أيام الأربعاء والخميس والسبت والأحد من الساعة 1 ظهراً حتى 10 مساء، ويوم الجمعة من 3 عصراً حتى 10 مساء.

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