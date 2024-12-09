نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، جولة تعريفية لـ 40 طالباً من طلاب كلية القانون بجامعة السوربون- أبوظبي، بهدف إثراء معارفهم النظرية وربطها بالتطبيقات العملية وتعزيز قدراتهم وتشجيعهم على الإبداع والتميز في مجال عملهم المستقبلي، من خلال نقل المعرفة حول أنظمة التقاضي والنظم التشريعية والقوانين وآليات العمل والإجراءات في المحاكم.

ويأتي تنظيم هذه الجولة في إطار الجهود الداعمة إلى رفع مستوى مخرجات المؤسسات التعليمية، ترسيخاً للمكانة التنافسية على المستوى الدولي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية لثقل المهارات ودعم الإبداع والريادة والابتكار.

إلى ذلك، تمكن الطلاب خلال الجولة التعريفية من حضور جلسة عقد زواج مدني، والوقوف على الإجراءات القانونية في محكمة الأسرة المدنية، والتي توفر آلية مرنة ومتطورة للفصل في مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب.

كما تعرف الطلاب على النظم القضائية والمحاكم المختلفة ودوائر الاختصاص، واستمعوا إلى شرح حول الخدمات العدلية التي توظف الذكاء الاصطناعي، والخدمات الرقمية المتاحة في محاكم أبوظبي، وأنظمة التقاضي عن بُعد، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة عبر وسائل ذكية ومبتكرة.

وتضمنت الجولة زيارة المكتبة المركزية التي توفر مجموعة واسعة من الإصدارات والكتب والمراجع والموسوعات المتعلقة بالمجال التشريعي والقانوني والقضائي، ما يجعلها مؤهلة لتقديم خدمات نوعية للمشتغلين بالعمل القضائي والمتدربين القضائيين والباحثين القانونين والمحامين.

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