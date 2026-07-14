أعلنت مجلة Campaign Middle East عن اختيار إبراهيم المطوع، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة جمّار للعلاقات العامة والاتصال، ضمن قائمتها السنوية الأولى (40 over 40) لعام 2026، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على كبار قادة صناعة الإعلان والعلاقات العامة في الشرق الأوسط الذين كرسوا 15 عاماً أو أكثر من مسيرتهم المهنية لبناء مشهد العلامات التجارية، والتسويق، والإعلام، والاتصالات في المنطقة.

ويجسد اختيار إبراهيم المطوع الفلسفة التي تقوم عليها قائمة (40 over 40) لمساهمته بفعالية في نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية. ويمثل هذا الاختيار تقديراً لإسهامه في بناء كيان وطني سعودي قادر على منافسة الوكالات العالمية، في وقت تشهد فيه المملكة طفرة غير مسبوقة في الطلب على خدمات قطاع الاتصال الاستراتيجي.

يستند استحقاق المطوع لهذا الاختيار إلى مسيرة مهنية تمتد لأكثر من عقدين، تجمع بين الخبرة الصحفية الاقتصادية الدولية وشغل مناصب قيادية في شركات استشارية عالمية في قطاعي الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة. فقد عمل المطوع سابقاً كصحفي ومراسل لدى جهات عالمية مرموقة مثل وكالة رويترز ومجلة فوربس الشرق الأوسط، بالإضافة إلى عمله في المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)، حيث علمته سنوات عمله في الصحافة كيف تتحرك الأسواق، وكيف يفكر القادة، وكيف تساهم القصص والأخبار في صناعة السمعة المؤسسية.

وقبل تأسيس "جمّار" منذ نحو خمس سنوات، تولى المطوع مناصب قيادية في كبرى الوكالات العالمية، حيث شغل منصب نائب الرئيس ومدير العمليات في شركة أصداء بي سي دبليو (ASDA'A BCW)، ومدير العلاقات العامة في وكالة TBWA\Raad.

ونجحت جمّار منذ تأسيسها في الرياض عام 2021، في أن تصبح واحدة من أبرز الشركات الاستشارية المستقلة وأسرعها نمواً في المملكة العربية السعودية، وتمكنت الشركة من توسيع محفظة عملائها لتشمل جهات حكومية وشركات عالمية ومحلية مميزة في قطاعات حيوية مثل الطيران والطاقة والتقنية،من بينها 3 شركات من كبرى الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية (تداول)، وهي "طيران ناس" ومصرف الراجحي" و"طيبة".

كما اختارت مجلة PRWeek العالمية المطوع ضمن قادة صناعة العلاقات العامة الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعامين متتاليين في 2023 و2024.

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