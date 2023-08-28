تحت عنوان" طريقك إلى النجاح"

العين: تنظم جامعة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 30 -31 أغسطس 2023 الحالي معرض التوظيف، بمشاركة 40 جهة حكومية وخاصة، تحت شعار " التوظيف طريقك إلى النجاح" وذلك في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي، بهدف دعم الطلبة والخريجين وتعريفهم بمتطلبات سوق العمل والفرص الوظيفية والتدريبية المُتاحة لهم.

وأشارت الأستاذة اليازية الظاهري، مديرة مركز التوظيف وشؤون الخريجين، إلى أن الهدف من المعرض هو توفير منصة للطلبة والخريجين للتواصل مع أصحاب العمل من مختلف القطاعات، واستكشاف آفاق واسعة من فرص العمل والتدريب الداخلي وبرامج تدريب الخريجين التي تقدمها الشركات والمؤسسات المعنية، مما يسمح لهم باكتساب نظرة واسعة حول معطيات سوق العمل، وبناء شبكات مهنية، وتعزيز آفاق حياتهم المستقبلية.

وأضافت " سيتم تنظيم مجموعة من الورش التحضيرية التي تسبق المعرض، وتهدف إلى تعريف الطلبة بالمقابلات الوظيفية وتدريبهم عليها، علاوة على مراجعة السير الذاتية مع المختصين، وأصحاب الاختصاص من الموارد البشرية." مشيرة بأنه ستقام على هامش فعاليات المعرض أيضاً عدد من الورش المهنية بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية – نافس وأدنوك وغرفة أبوظبي، بالإضافة إلى استعراض قصص نجاح في القطاع الخاص.

كما وسيتم خلال المعرض إطلاق منصة توظيف جامعة الإمارات - مستكشف الوظائف – حيث تعتبر هذه المنصة الرقمية رابطاً قوياً يجمع بين الشباب وأصحاب العمل الباحثين عن المواهب الناشئة من جامعة الإمارات. وتمكين أصحاب العمل من الإعلان عن الشواغر الوظيفية أو التدريبية والبحث عن السير الذاتية وإجراء مقابلات وظيفية مع أصحاب المواهب المرشحة للتوظيف.

#بياناتحكومية

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