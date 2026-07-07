دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جامعة مانشستر إدراجها ضمن أفضل 40 جامعة على مستوى العالم في تصنيف كيو إس العالمي للجامعات 2027، الذي يقيّم أكثر من 1,500 مؤسسة تعليم عالٍ حول العالم. ويقيس التصنيف أداء الجامعات عبر محاور تشمل البحث والاكتشاف، ومخرجات التوظيف وما يتصل بها من كفاءات، واتساع الحضور الدولي وشبكات الشراكة عبر الحدود، والاستدامة.

وتوفّر النتائج لأصحاب العمل وصنّاع القرار والمهنيين العاملين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي مرجعاً معيارياً دولياً يستدلّون به على مدى رسوخ الجامعات في ميدانها، ومدى ترجمة ما تقدمه من معرفة إلى أثر عملي ملموس، ولا سيما مع تصاعد الأولويات المرتبطة بتنمية المهارات ورفع الإنتاجية.

وحققت جامعة مانشستر ضمن تصنيف كيو إس العالمي للجامعات 2027 درجة إجمالية بلغت 84.6، وحلّت في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر التعاون الدولي في الأبحاث. وسجّلت الجامعة كذلك المرتبة العاشرة في الاستدامة، والمرتبة 28 في سمعة الجامعة لدى أصحاب العمل، والمرتبة 32 في السمعة الأكاديمية.

وسجّلت الجامعة ضمن تصنيف كيو إس العالمي للجامعات حسب التخصصات لعام 2026 إدراج أربعة تخصصات ضمن أفضل 10 عالمياً، و15 تخصصاً ضمن أفضل 25 عالمياً، و45 تخصصاً ضمن أفضل 100.

ويكتسب تصنيف الجامعة في مؤشر التعاون الدولي في الأبحاث أهمية خاصة للجهات والمؤسسات في دول الخليج الساعية إلى شراكات بحثية متصلة بالعالم ومسارات مستدامة لاستقطاب الكفاءات، إذ يعكس هذا المؤشر قيمة العمل المشترك عبر الحدود في تعجيل وتيرة الاكتشاف العلمي، وصوغ المعرفة في صورة حلول وتطبيقات ذات أثر.

وبهذه المناسبة، قالت رندة بسيسو، الرئيس التنفيذي والرئيس المؤسس لجامعة مانشستر – دبي: "تعكس تصنيفات كيو إس أهمية المعايير العالمية للمهنيين وأصحاب العمل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث يواصل الطلب النمو على تعليم معترف به دولياً يدعم تقدمهم المهني. وتؤكد هذه النتائج أهمية الابتكار، ومدّ جسور التعاون الدولي، والاستثمار المستدام في الجودة، في وقت تتزايد فيه حدة المنافسة في قطاع التعليم العالي على مستوى العالم".

ويُعد كيو إس أحد أبرز أنظمة تصنيف الجامعات عالمياً. ويقيّم تصنيف كيو إس العالمي للجامعات 2027 أكثر من 1,500 مؤسسة تعليم عالٍ حول العالم عبر مجموعة من المؤشرات، تشمل البحث والاكتشاف، ومخرجات التوظيف، واتساع الحضور الدولي، والاستدامة.

وحلّت الجامعة في المرتبة 35 ضمن تصنيف كيو إس العالمي للجامعات 2026. وشهد تصنيف هذا العام منافسة قوية على نحو خاص من مؤسسات في الصين ومختلف أنحاء آسيا، بما يجسّد اتساع ميدان التنافس في مشهد التعليم العالي العالمي.

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