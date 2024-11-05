الفجيرة، الإمارات العربية المتحدة – شاركت "فويلر4إم"، الرائدة في تحسين استدامة الوقود والرقمنة، رؤيتها المستقبلية في منتدى التعدين بالفجيرة، حيث تمحورت المناقشات حول الدور الحاسم لقطاع التعدين في مستقبل الطاقة المتجددة، وضرورة تبني ممارسات تعدين أخلاقية، والدور التحويلي المتطور للذكاء الاصطناعي. ومع تزايد الطلب العالمي على مواد الطاقة المستدامة، تستعد "فويلر4إم" لقيادة المبادرات نحو حلول إدارة وقود مسؤولة وفعالة ومدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.

في ظل تسارع العالم نحو الطاقة المتجددة، يلعب قطاع التعدين، الذي يتعرض للانتقادات غالبًا، دورًا محوريًا في توفير المواد الأساسية لتحقيق هذا التحول. أكد روب مورتمير، المدير العام لشركة "فويلر4إم"، على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات مستدامة وحاسمة. وقال: "من المفارقات أن التعدين، الذي ينتقده الكثيرون، هو الأساس لبناء مستقبلنا المتجدد. كل قرار نتخذه اليوم سيحدد جودة مستقبلنا. إذا كنا جادين في تلبية الطلب على مواد الطاقة النظيفة، فعلينا البدء بتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة وقود نستخدمها. الأمر لا يتعلق بانتظار حلول المستقبل، بل باتخاذ إجراءات حاسمة اليوم لجعل الوقود أكثر نظافة وكفاءة."

تدعو "فويلر4إم" إلى تحسين كفاءة الوقود وتقليل الهدر، حيث تضع نفسها كرائدة في تعزيز تأثير الموارد في الحاضر لبناء أساس مستدام للمستقبل.

مجلس التعاون الخليجي، بقيادة دول مثل المملكة العربية السعودية، يتقدم في تعزيز ممارسات التعدين المسؤول. وعلّق بيتر دوريل، مدير التقنية في "فويلر4إم"، على هذا الاتجاه وأشار إلى أن التنمية المستدامة باتت جزءاً لا يتجزأ من عمليات التعدين المستقبلية. وقال: "توجه المملكة العربية السعودية نحو التعدين يرسم نموذجاً جديداً للنمو المسؤول. إنهم يجلبون الخبرات ويضعون البيئة في المقدمة، مما يظهر أن التعدين يمكن أن يتم بضمير. هذه فرصتنا لدعم نموذج حيث تصبح الممارسات الأخلاقية واستخدام الوقود المستدام جزءاً أساسياً من إدارة الموارد المستقبلية. في "فويلر4إم"، نحن هنا لتقديم الأدوات والرؤى لجعل التعدين أكثر إنتاجية واستدامة وتأثيراً عالمياً."

تتماشى تقنية وحلول "فويلر4إم" مع رؤية لإدارة الموارد بشكل أخلاقي، حيث توفر إطارًا يمكن للمنطقة والعالم اتباعه في اعتماد ممارسات تعدين مسؤولة، والدعوة لأخلاقيات عالمية موحدة في استخراج الموارد.

كان مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعدين موضوعًا رئيسيًا في المنتدى، حيث ركزت المحادثات على الفوائد المحتملة والمخاوف الشائعة حول دوره. وأوضح مورتمير نهج "فويلر4إم" العملي في الذكاء الاصطناعي، الذي يركز على تمكين الخبرات البشرية بدلاً من استبدالها. وقال: "الذكاء الاصطناعي يعتمد فقط على جودة البيانات التي نزوده بها والحكمة التي تقوده. في "فويلر4إم"، نرى الذكاء الاصطناعي شريكًا وليس بديلاً. إنه هنا ليخدمنا، وليس ليملي علينا، ونؤمن بمستقبل يقوده البشر الأذكياء عاطفيًا مع أنظمة الذكاء الاصطناعي. القرارات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي اليوم ستشكل مستقبلاً أخلاقيًا ومسؤولاً للتعدين."

تستغل "فويلر4إم" الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات تعدين أكثر ذكاءً ونظافةً وكفاءة. من خلال الجمع بين البيانات عالية الجودة والإشراف البشري المهني، تهدف الشركة إلى تحقيق تقدم في صناعة التعدين تكون فيها التكنولوجيا متقدمة ومسؤولة بشكل عميق.

حول FuelRe4m.com

تتضمن مجموعة منتجات "فويلر4إم" (إصلاح الوقود)، re4mx (مزيج الإصلاح)، وهي تكنولوجيا نانو حيوية تمامًا وقابلة للتحلل تعمل على تحسين عملية الاحتراق في المحركات. من خلال تكسير الشوائب والهيدروكربونات المعقدة في الوقود الأحفوري السائل، تضمن التكنولوجيا احتراقًا أكثر كفاءة ونظافة، مما يؤدي إلى زيادة قوة الإنتاج وتقليل استهلاك الوقود بشكل كبير وتقليل الانبعاثات الضارة.

زيادة الكفاءة: يمكن للمستخدمين توقع انخفاض استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 15٪ و20٪ بفضل منتج re4mx من "فويلر4إم" الذي يعزز كفاءة الاحتراق لأي وقود أحفوري سائل.

التوفير في التكاليف: مع انخفاض استهلاك الوقود، تتيح "فويلر4إم" للشركات تحقيق وفورات كبيرة في نفقات الوقود، مما يتيح لها ميزانية أكبر للمبادرات المستدامة الأخرى.

الأثر البيئي: انخفاض كبير في انبعاثات NO، NO2، NOx، CO، SO، SO2 والجسيمات يتراوح بين 40٪ و80٪، مما يترجم إلى بيئة أنظف وأكثر صحة، ويتماشى مع الجهود العالمية لمكافحة تلوث الهواء.

تتمتع "فويلر4إم" بمكانة استراتيجية لخدمة الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، بما في ذلك الموانئ، والنقل البحري والشحن، وتوليد الطاقة، والسكك الحديدية، والنقل العام. تفهم الشركة التحديات الفريدة التي تواجه هذه القطاعات وتقدم حلاً يلبي احتياجاتها الطاقية ويتماشى مع مبادراتها البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) والمسؤولية الاجتماعية (CSR).

تدعو "فويلر4إم" الشركات العاملة في الموانئ والنقل البحري والشحن وتوليد الطاقة والسكك الحديدية والنقل العام إلى الانضمام للثورة نحو استهلاك طاقة أنظف وأكثر كفاءة. من خلال اعتماد تقنية "فويلر4إم"، يمكن للشركات إظهار التزامها بمكافحة تغير المناخ وتقديم نتائج ملموسة لعملائها.

لمزيد من المعلومات: https://fuelre4m.com/

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