يجمع هذا الحدث الدولي ممثلين من أكثر من 30 دولة من حول العالم

يغطي الاجتماع مجموعة من القضايا والتي تشمل برامج معالجة الصور المتطورة، الطائرات المسيّرة بدون طيار والذكاء الاصطناعي بالإضافة لمسح بيئي لتحديد آخر القضايا المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا، والمزيد.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: انطلق اليوم الاجتماع السنوي الرابع لمجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة والمحاسبة المالية والتي يرأسها ديوان المحاسبة في الامارات والذي يستمر حتى يوم غد الـ 7 من نوفمبر، وذلك في منتجع وسبا ويستن أبوظبي للجولف.

يستضيف الاجتماع ديوان المحاسبة الإماراتي بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأنتوساي). ويناقش الحاضرين مستقبل التدقيق والمحاسبة المالية وكيف يمكن لهيئات الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في جميع أنحاء العالم الاستفادة من التقدم التكنولوجي لحماية الأموال العامة في بلدانها، فضلاً عن اكتشاف وطرق التصدي للمخالفات.

وافتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية للمتحدث الرسمي لديوان المحاسبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "نجتمع اليوم لتحقيق هدفٍ واحدٍ مشترك وهو الحفاظ على المال العام"، مؤكداً على ضرورة مواكبة الابتكارات التقنية لضمان تقديم منهجيات تدقيق تواكب العصر وتستشرف التحديات المستقبلية. وأضاف المتحدث: إن "التزام مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية، له مهمة أكبر من مجرد التكيف مع التغييرات الحالية التي تطرأ، وإنما التنبؤ بها والاستعداد المسبق للتعامل معها ".

ومن جهته، تحدث جين دودارو، نائب رئيس المجموعة ورئيس مكتب المحاسبة الحكومي للولايات المتحدة الأمريكية (GAO) عن الدور الذي تلعبه هذه المجموعة في تعزيز عملية التدقيق في القطاع العام مع توظيف التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، وأكد على النجاحات التي تحققت والطموح نحو المزيد في المستقبل.

ويغطي الحدث الذي يستمر لمدة يومين مجموعة من المواضيع منها استعراض حالات عملية مثل القيادة المستقبلية لـمجموعة العمل WGISTA والتطورات المرتقبة، والمسح البيئي لتحديد قدرات الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة على مواكبة التقنيات الناشئة وقابلية التدقيق في القطاع العام، وتأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مناقشة استخدام برامج معالجة الصور والمركبات الجوية بدون طيار (طائرات الدرونز) لتقديم رؤى تحليلية أثناء التدقيق، والمزيد من المواضيع الأخرى ذات الصلة.

ومن المنتظر أن يلقي نائب رئيس ديوان المحاسبة البرازيلي، الوزير فيتال دو ريغو كلمة رئيسية فيما سيقوم جهاز أبوظبي للمحاسبة باستعراض منصة المرصاد التي أطلقها حديثاُ، وتعد أول منصة تحليل بيانات فريدة من نوعها تتبنى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة.

يذكر أن مجموعة العمل المعنية بتأثير العلوم والتكنولوجيا على الرقابة المالية WGISTA، تدعم الأعضاء من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذين يحتاجون إلى المساعدة في التوجهات الاستراتيجية في المراجعات المالية. كما توفر حلول واستجابات للجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة لمعالجة المشكلات الناجمة عن التقدم التكنولوجي الحالي والتطورات الأخرى التي يمكن أن تشكل خطراً على أداء عمل الجهاز.

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