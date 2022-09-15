لقاءات تعريفية ومحاضرات توعوية تجمع 18 جهة وجامعة حكومية وخاصة

إيمان بوشليبي: يمثل المعرض خارطة طريق تساعد الطالب في اختيار مهنة المستقبل

الشارقة: تنظم "مكتبات الشارقة" الدورة الرابعة من "معرض التخصصات" في مقر هيئة الشارقة للكتاب في الشارقة يومي 28-29 سبتمبر الجاري، من الساعة 9:30 حتى الخامسة مساء، والتي توسعت لتشمل مشاركة 17 جهة وجامعة إماراتية، بهدف توعية الطلبة بالمعارف والأساليب التي تتيح لهم اختيار التخصصات المناسبة، وتساعدهم على التخطيط لمسارهم المهني بنجاح من خلال اختيار التخصص الملائم لهم.

وبعد نجاحه اللافت في السنوات السابقة، يسعى المعرض في دورة هذا العام، إلى إثراء تجربة كافة الطلاب من مختلف المناهج الدراسية، الوزارية والأجنبية، حيث تقام في اليوم الأول باللغة العربية، بينما تنظم فعاليات اليوم الثاني باللغة الإنجليزية، كما يستهدف المعرض إلى إثراء زيارتهم للفعاليات المصاحبة، والتي تتضمن تقديم تخفيضات خاصة، وعروض ترويجية من الجامعات المشاركة، وعقد لقاءات ومحاضرات وورش علمية يلقيها عدد من الاستشاريين الأكاديميين الذين يجيبون عن تساؤلات الطلاب حول اختيار الفرع الأكاديمي المناسب.

6 اعتبارات

وسعياً إلى تعريف الطلاب بالعناصر المهمة والمؤثرة في توجه الطالب نحو الكلية المناسبة، ينظم المعرض في اليوم الأول محاضرة بعنوان "الاعتبارات الستة لاختيار التخصص الجامعي"، وتلقيها الدكتورة فاطمة الحساني، حيث تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية اختيار التخصص الجامعي الذي يتناسب مع قدرات الطالب وإمكاناته، وتعريف المشاركين بالمفاتيح الأساسية والمعايير الواضحة التي تعينهم على اختيار التخصص المناسب.

وبهدف دعم الطلاب بالمساعدة اللازمة لتحقيق النجاح والتميز في اختبار إمسات، تنظم "مكتبات الشارقة" ضمن فعاليات المعرض حلقة نقاشية حول النصائح التي تعزز من فرص الطالب في التفوق ضمن الاختبار، وأهميته في توفير نسب أعلى للطالب في دراسة التخصص الذي يرغب فيه.

التخصص بوابة المستقبل

ومن خلال محاضرة "تخصصك العلمي بوابة مستقبلك" سيكون الطلاب على موعد مع البروفيسور محمد وطفي، الذي يساعدهم على تحديد الخيارات الواضحة والدقيقة لاختيار الكلية، حيث يسلط الضوء على طبيعة الدراسة الجامعية، والفرق بينها وبين الدراسة الثانوية، وأهمية التخطيط الدقيق من الطالب أثناء الدارسة من أجل الانخراط في سوق العمل، واكتساب المعارف والمهارات التطبيقية إلى جانب التعليم النظري.

مسارات متعددة

وحول تنظيم المعرض في نسخته الرابعة، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة مكتبات الشارقة: "ما بين حاجة الطالب الماسة إلى المعايير الواجب توافرها في التخصص لكي يكون هو المناسب له، ورغبة الوالدين في أن يلتحق أبناؤهما بكلية معينة نظراً لرؤيتهما حول مستقبل ذلك التخصص، يبرز "معرض التخصصات" حلقة وصل بين الجامعات وأصحاب العلاقة؛ حيث نؤكد من خلاله أن لكل فرع جامعي خصائصه ومهاراته الواجب توافرها في الطالب، وفي السنة الأولى للالتحاق بالجامعة يكون الطالب المستجد أمام مسارات متعددة يحتاج إلى إضاءات حول ما يناسبه منها، ومن هنا فإننا ندعو الطلاب إلى الاستفادة من المخرجات القيمة التي ستطرح خلال المعرض، والتي ستكون لهم بمثابة خارطة طريق لاختيار مهنة المستقبل".

وتضم قائمة الجهات والجامعات والكليات المشاركة في المعرض كلاً من: البعثات الخارجية في وزارة التربية والتعليم، جامعة الإمارات، جامعة الشارقة، كليات التقنية العليا، الجامعة الأمريكية في الشارقة كلية الأفق الجامعية،Global Pathways college، كلية المدينة الجامعية بعجمان، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، كلية فاطمة للعلوم الصحية بعجمان، جامعة الوصل، جامعة حمدان بن محمد الذكية، جامعة عجمان، جامعة السوربون –أبوظبي، Amity University ، الجامعة القاسمية،Success point college .

#بياناتحكومية

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