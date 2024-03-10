الرياض: شهد جناح شركة نجم لخدمات التأمين الذي أقيم في مؤتمر 3LEAP، تفاعلاً كبيراً من زوار هذا الحدث التكنولوجي الأكثر حضورًا في العالم، والذي انطلق في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات، في اليوم الرابع من الشهر الجاري، ويستمر حتى اليوم السابع من الشهر.

وقام فريق نجم المشارك في المعرض باستعراض أحدث الخدمات والمبادرات الرقمية المعتمدة في عملياتها التشغيلية، مع تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي الهادفة إلى تعزيز الاستدامة لخدماتها.

كما شهدت نشاطات نجم والتي تعد أحد الرعاة للمعرض، توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المحلية و العالمية، وذلك في إطار اهتمام نجم بالتوسع في استخدام الحلول التقنية لمواكبة أهم التطورات التي يشهدها العالم في مجالات التقنية الرقمية وتعزيز تجربة العملاء.

وقد أعرب الرئيس التنفيذي لشركة نجم، الأستاذ محمد يحى الشهري: " عن سعادته بالإقبال الكبير على جناح نجم في ليب وحرص الزوار من مختلف الأجيال على الوصول لفهم أكبر عن دور نجم في تنويع الخدمات وتقديم المبادرات التي ترتقي بالسلامة وجودة الحياة في المجتمع، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم التي وقعتها نجم مع هذه الشركات الرائدة في مجالات الحلول التقنية وتقديم الخدمات، تؤكد على حرص نجم لتكوين شراكات مميزة مع قطاعات متخصصة تسهم في توسيع الخدمات ضمن رحلة الابتكار والتعاون، مع السعي الدائم والمستمر على تقديم تجارب استثنائية لعملائنا".

هذا، وقد ركزت نجم في جناحها على عرض مجموعة متنوعة من الخدمات التي تستهدف قطاعات عريضة من المجتمع السعودي، منها على سبيل المثال خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية ( DLI)، التي تمثل منظومة إلكترونية لأتمتة عمليات طلبات العروض وإصدار وثائق التأمين على عقود العمالة المنزلية بين شركات التأمين و منصة "مساند" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولتعزيز السلامة على الطرق ولسرعة إكمال إجراءات التعامل مع الحوادث ولتسهيل حركة السير والحد من الاختناقات المرورية، قدمت نجم تعريفاً للزوار بخدمة المعاينة عن بعد التي تتيح تقديم بلاغات الحوادث عن طريق القنوات الرقمية حيث يتابعها محققو نجم ويصدرون تقاريرهم تبعاً لذلك، كما عرضت نجم أيضاً في جناحها في ليب الدراجة النارية باعتبارها من الوسائل السريعة والفعالة لوصول محققي نجم لمواقع الحوادث في المناطق المزدحمة، مع استخدام كاميرا التوثيق لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وفي هذا الإطار، تعرف زوار جناح نجم في ليب على عدد آخر من الخدمات منها خدمة خصم أحقية (NCD)، التي تكافئ بخصم على سعر التأمين يصل إلى 60%، للعملاء الذين يحملون سجلاً تأمينياً خالياً من المطالبات ويقومون بتجديد التأمين على جميع مركباتهم.

الجدير بالذكر أن شركة نجم لخدمات التأمين هي شركة سعودية مساهمة مقفلة غير مدرجة، تأسست عام 1428هـ (2007م) بهدف تعزيز قطاع التأمين على المركبات في المملكة. وتقدّم نجم منظومة متكاملة ‏من الحلول والخدمات التأمينية ‏‎للمواطنين والمقيمين والزائرين في 44‏‎ ‎مدينة حول المملكة، بطاقم عمل سعودي من ذوي الخبرة والكفاءة.

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