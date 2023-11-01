يعاني واحد من كل 6 أشخاص بالغين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من السكري. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص المصابين بالسكري في المنطقة بنسبة 86% ليصل إلى 136 مليون مريض بحلول عام 2045.

مرض الكلى المزمن هو حالة تصيب الكلى وتتفاقم بمرور الوقت ويتأثر بها أكثر من 850 مليون شخص على مستوى العالم حيث تشكل عبئاً كبيراً على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية.

استضافت "بوهرنجر إنجلهايم" منتدى الخبراء حول أمراض القلب والكلى والسكري واجتماع "ميديكس" العلمي للخبراء حول أمراض القلب والكلى والسكري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لمشاركة ومناقشة أحدث التطوّرات في مجال علاج وإدارة أمراض القلب والكلى والسكري والمساهمة في تحسين نتائج المرضى في المنطقة.

الإمارات العربية المتحدة، دبي- 1 نوفبر 2023: استضافت شركة "بوهرنجر إنجلهايم"، الشركة الرائدة في الأبحاث وتطوير الأدوية الحيوية، فعالية تستهدف تحسين النتائج للمرضى الذين يعانون من أمراض القلب والكلى والسكري مثل مرض الكلى المزمن، والسكري من النوع 2، وقصور عضلة القلب. واستقطب الحدث الذي أقيم يومي 20 و21 أكتوبر في فندق هيلتون الحبتور سيتي في دبي أكثر من 380 خبيراً من أطباء الغدد الصماء وأمراض الكلى وأطباء القلب وأطباء الرعاية الأولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند، وتخلله هذا العام اجتماعان طبيّان، هما أولاً منتدى الخبراء حول أمراض القلب والكلى والسكري ثم اجتماع "ميديكس" العلمي للخبراء لمتخصصي الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند.

وقد أصبحت أمراض القلب والكلى والسكري تشكل تحدياً صحياً عالمياً، حيث تصيب أكثر من مليار فرد في جميع أنحاء العالم مما يجعلها من الأسباب الرئيسية للوفيات. ونتيجة للترابط المعقد بين القلب والأوعية الدموية والكلى والتمثيل الغذائي، حين يعاني شخص من مرض في أحد هذه الأعضاء، ستزيد فرصة إصابة أحد الأعضاء الأخرى، مما يزيد من خطر حدوث مضاعفات5. وبالتالي، أظهرت الأبحاث المكثفة أن اتباع مقاربة تشاركية متعددة التخصصات أمر أساسي لتحسين النتائج العلاجية.

ووفر منتدى الخبراء حول أمراض القلب والكلى والسكري الذي أقيم في اليوم الأول من الحدث، منصة للخبراء الطبيين الدوليين والإقليميين لعرض أحدث الأبحاث حول الترابط بين أمراض القلب والكلى والسكري، مع التركيز على أهمية التشخيص المبكر والإدارة الشاملة لتحسين نتائج المرضى.

وفي اليوم التالي، انعقد اجتماع التعليم الطبي "ميديكس"، المنصة التعليمية الطبية الرائدة التي انطلقت لأول مرة في عام 2019 حيث التقى الخبراء للتعمق في أحدث المبادئ التوجيهية لعلاج أمراض القلب والكلى والسكري مع التركيز على نهج جديد في إدارة مرض الكلى المزمن. وسلط اجتماع هذا العام الضوء على أهمية التشخيص المبكر لمرض الكلى المزمن المعروف بالقاتل الصامت، حيث يعيش معظم الأشخاص مع المرض لسنوات عديدة قبل أن يبدأ ظهور الأعراض لديهم.

وقال محمد الطويل، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا والهند ورئيس مجموعة الأدوية البشرية في شركة "بوهرنجر إنجلهايم": "ندرك في بوهرنجر إنجلهايم العبء المتزايد لأمراض القلب والكلى والسكري على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية، لذا نبقى ملتزمين بدعم الابتكار لإحداث تأثير إيجابي في هذا المجال. وإلى جانب تقديم حلول علاجية جديدة للمرضى، فإننا نمنح الأولوية لبناء وتمكين شبكة تعاون تشمل المجتمع الطبي الإقليمي من خلال استضافة منتديات مثل منتدى الخبراء حول أمراض القلب والكلى والسكري واجتماع "ميديكس" العلمي للخبراء. وبالتركيز على زيادة الوعي حول أمراض القلب والكلى والسكري ومناقشة أحدث التطوّرات العلاجية، ستساعدنا هذه الاجتماعات على تحقيق هدف شركتنا ورسالتها الرامية إلى الارتقاء بجودة حياة الناس على مر الأجيال."

وأشادت الدكتورة خديجة حافظ، طبيبة استشارية وأخصائية مرض السكري في مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، بالتركيز المكثف على إدارة أمراض القلب والكلى والسكري، وقالت: "يتعايش اليوم حوالي 73 مليون شخص بالغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مرض السكري، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 136 مليون بحلول عام 2045 6 وبالتالي من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى أن نكون على دراية بترابط هذه الأمراض والتركيز على حماية القلب والكلى في إدارة مرض السكري من النوع 2 لتحسين نتائج المرضى."

وقال الدكتور علي أبو علفا، أستاذ الطب في قسم أمراض الكلى وارتفاع ضغط الدم في الجامعة الأمريكية في بيروت: "لا تزال البيانات السريرية المتزايدة تؤكد أهمية التركيز على حماية الكلى عند علاج المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والكلى والسكري. واليوم، يعاني حوالي 1 من كل 3 بالغين مصابين بالسكري من مرض الكلى المزمن7. ومن هنا تبرز أهمية الاجتماعات والفعاليات مثل منتدى الخبراء حول أمراض القلب والكلى والسكري واجتماع "ميديكس" العلمي للخبراء كونها تحفز على الحوار حول أهمية تحديد المرضى المعرضين لخطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وضرورة التشخيص والتدخل العلاجي في وقت مبكر لتحقيق نتائج أفضل."

باعتبارها شركة رائدة تركز على الأبحاث في مجال تطوير الأدوية الحيوية، تتميز شركة بوهرنجر إنجلهايم بنظرتها الشاملة للاحتياجات العلاجية واسعة النطاق للمرضى الذين يعانون عادةً من حالات متعددة ومترابطة. ومن خلال الالتزام بتحقيق القيمة عبر تعزيز الابتكار، تسخّر الشركة خبراتها العلمية العميقة لتطوير علاجات متقدمة، وتعزيز الاستفادة من التعاون مع مجتمع الرعاية الصحية لتعزيز الوعي حول أمراض القلب والكلى والسكري وتحسين حياة الملايين من المرضى.

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حول "بوهرنجر إنجلهايم"

تعمل "بوهرنجر إنجلهايم" على تطوير علاجات مبتكرة تسهم في تحسين حياة الإنسان والحيوان. وباعتبارها شركة رائدة ومدفوعة بالابتكار في مجال الصناعات الدوائية، تهدف الشركة إلى تحقيق القيمة عبر تعزيز الابتكار في المجالات التي تشهد احتياجات طبية ماسة لم تتم تلبيتها. ومنذ تأسيسها في عام 1885 كشركة عائلية، تتبنى "بوهرنجر إنجلهايم" رؤية طموحة طويلة الأمد، ويعمل لديها نحو 52 ألف موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 130 سوقاً في ثلاثة مجالات رئيسية هي: الأدوية البشرية والصحة البيطرية والعلاجات الحيوية.

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