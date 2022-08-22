يستمر حتى سبتمبر المقبل من عام 2022

يشهد مهرجان الرطب، الذي ينظمه سوق الجبيل، إحدى مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في نسخته السابعة، إقبالاً كبيراً على مختلف أنواع الرطب من المواطنين والمقيمين وزوار إمارة الشارقة، منذ افتتاحه الشهر الماضي وحتى الآن.

وقال حامد الزرعوني، المدير التنفيذي – سوق الجبيل:"أصبح مهرجان الرطب الذي يعرف بأجود أنواع الرطب المنتجة محلياً إحدى الفعاليات السنوية البارزة التي ينظمها سوق الجبيل والتي ينتظرها زوار السوق، حيث يشكل المهرجان فرصة مهمة للتعريف بأجود أنواع الرطب المنتجة محلياً من جهة، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارعين من جهة أخرى، وذلك من خلال عرض أفضل أنواع الرطب المحلية وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من الرطب بكافة أنواعها، حتى ينافس المنتج الإماراتي المنتجات العالمية، من خلال رفع جودة الرطب الإماراتية".

ومنذ إنطلاق مهرجان الرطب من بداية شهر يوليو حتى منتصف شهر أغسطس، تم بيع أنواع مختلفة من الرطب من خلال منصات البيع البالغ عددها عشرة اكشاك حيث وصل حجم المبيعات مايقارب 38250 ألف كيلوجرام اي 38 طن

أنواع الرطب:

و يحرص المهرجان على تجديد أنواع الرطب باستمرار ومن أنواع الرطب التي تم إضافتها خلال أيام المهرجان (الهلالي، الخشكار، الخصاب، المزيني، الجبري، البقل، الصلاني، بالإضافة إلى الأنواع المتواجدة من قبل ومنها نغال، خنيزي، بو معان، خلاص، خضراوي،

برحي، لولو، شيشي، اصابع العروس، بو جيبال، عين بقر، وجميعها من إنتاج مزارع التمور المحلية.

أوقات المهرجان:

ويستمر مهرجان الرطب حتى نهاية سبتمبر المقبل من عام 2022، بمشاركة أصحاب محلات الرطب المتواجدين في السوق وعدد من المشاركات الخارجية.

ويستقبل المهرجان زواره خلال ساعات عمل السوق، حيث من السبت حتى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً، أما مواعيد سوق الجبيل يوم الجمعة، ومن الساعة 07:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً، ويغلق فترة صلاة الجمعة، ويعاود استقبال الزوار من الساعة 1:00 ظهراً حتي 10:00 مساءً.

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