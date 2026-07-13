الشارقة، استقطب سوق الجبيل في كلباء 372 ألف زائر خلال النصف الأول من عام 2026، تأكيداً على أهميته مركز متكامل لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة، وإسهامه في تلبية احتياجات سكان المنطقة الشرقية وزوارها، بما يعزز جودة الحياة في المنطقة، ويدعم منظومة الأمن الغذائي من خلال ما يوفره من منتجات متنوعة، ضمن بيئة تسوق حديثة تلبي تطلعات أفراد المجتمع.

وقال هلال النقبي، مدير أول - أسواق المنطقة الشرقية: "يعكس الإقبال المتزايد على سوق الجبيل في كلباء المكانة التي يحظى بها كوجهة رئيسية تلبي احتياجات المجتمع، من خلال توفير منتجات غذائية طازجة وخدمات متكاملة ضمن بيئة تسوق متميزة تسهّل على المتعاملين الحصول على احتياجاتهم اليومية بجودة وكفاءة تحت سقف واحد."

وأضاف: "نحرص على مواصلة تطوير المرافق والخدمات وتبني أفضل الممارسات التشغيلية، بما يواكب تطلعات المجتمع، ويدعم الشركاء من الصيادين والمزارعين والتجار، ويسهم في تعزيز كفاءة منظومة السوق والارتقاء بتجربة المتعاملين."

وأكد النقبي، أن سوق الجبيل سيواصل تنفيذ المبادرات التطويرية التي تعزز من جودة الخدمات وتدعم مكانته كإحدى الوجهات التجارية الحيوية في المنطقة الشرقية، بما يواكب احتياجات السكان والزوار ويسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم التنمية الاقتصادية في مدينة كلباء.

ويضم السوق ثلاثة أقسام رئيسية تشمل الأسماك، واللحوم، والخضراوات والفواكه، إضافة إلى الساحة المركزية ومنطقة مزاد داخلي لبيع وعرض الأسماك الطازجة، كما يضم مصنعاً للثلج، وغرف تبريد لحفظ المنتجات، ومناطق مخصصة لشواء الأسماك، إلى جانب المرافق الخدمية التي تسهم في توفير تجربة تسوق متكاملة للزوار.

ويعد سوق الجبيل في كلباء أحد الأسواق التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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