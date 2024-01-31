● مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات تحظى بالإشادة على مزجها سهولة مزاولة الممارسات الطبية مع بيئة مرنة ومريحة لضمان سلامة المرضى

● متحدث من اللجنة أشار إلى أن مفهوم المنصة المبتكر "وضع معياراً يتفوق على الممارسات التقليدية"

دبي – أعلنت مدينة دبي الطبية، الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية، عن تسجيلها إنجازاً جديداً مع حصول سي 37، مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى من نوعها في دولة الإمارات، والتي تديرها وتشغلها المدينة الطبية بالكامل، على اعتماد رسمي من اللجنة الأمريكية للاعتماد الدولي (AACI).

وتم منح الاعتماد إلى منصة سي 37 على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، ما يعكس نجاح المنصة في تحقيق هدفها منذ إطلاقها في عام 2021 بتمكين مفهوم "الرعاية الطبية بلا حدود". وتوفر مساحة العمل الطبية المدارة والمشغلة بالكامل الوحيدة من نوعها مزايا فريدة للأطباء الزائرين لدولة الإمارات والمقيمين فيها الباحثين عن حلول لممارسة مستقلة بدوام مرن.

وتعد اللجنة الأمريكية للاعتماد الدولي واحدة من أكثر المنظمات خبرة في العالم بمجال منح اعتمادات مؤسسات الرعاية الصحية وخدمات شهادات التميز السريري، حيث أشادت بمفهوم سي 37 المبتكر بصفتها مساحة عمل طبية خاصة. وأكدت اللجنة بأن سي 37 تمزج سهولة مزاولة الممارسات الطبية مع بيئة مرنة ومريحة، ما يجعل سلامة المرضى أقصى أولوياتها، حيث تركز على مواكبة احتياجاتهم في المقام الأول.

وأضافت اللجنة بأن سي 37، التي تضم 28 طبيباً، من بينهم 14 خبيراً دولياً، والذين قاموا بـ 5,619 إجراء طبي، "نجحت في صياغة مفهوم مبتكر يدعم المعنيين بإدارة المرافق والأطباء على حد سواء بأن يصبحوا جهات فاعلة في المنصة، ويقدموا خلاصة خبراتهم لمساعدة المرضى".

وقال علاء المنيني، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في سلطة مدينة دبي الطبية: "يمثل إطلاق سي 37 خطوة استراتيجية تدعم تحقيق هدفنا في تعزيز منظومة خدمات الرعاية الصحية لتلبية الطلب المتنامي في القطاع الصحي، بما ينسجم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات بشأن التميّز في مجال العلوم الصحية المتقدمة والرعاية الصحية. وتسرنا إشادة اللجنة الأمريكية للاعتماد الدولي (AACI) بالمفهوم المبتكر للمنصة وتأثيرها النوعي بفتح آفاق جديدة في تقديم الخدمات الطبية. ويعكس هذا الإنجاز مدى تميز نموذج عمل سي 37 وأهميتها المحورية في مجتمع مدينة دبي الطبية وقطاع الرعاية الصحية الأوسع".

وبدوره، قال محمد رشيد العماصي، نائب الرئيس والمدير التنفيذي في اللجنة الأمريكية للاعتماد الدولي (AACI) بمنطقة الشرق الأوسط: "نتوجه بالتهنئة إلى سي 37 ومدينة دبي الطبية على هذا الإنجاز، حيث وضعت المنصة معياراً جديداً يحقق نقلة نوعية في تطوير الممارسات التقليدية، مما يعكس التزامها الراسخ بمواصلة التميز في مستوى الخدمات وتجربة المريض والالتزام بأقصى معايير السلامة. ونتطلع معاً إلى رسم ملامح مستقبل قطاع الرعاية الصحية وفق أعلى مستويات التميز".

وفي سياق جهودها لتعزيز الدعم المقدم لأعضائها، وقّعت منصة سي 37 اتفاقيات عديدة، بما في ذلك مذكرة تفاهم مع المستشفى الكندي التخصصي، لتمكين استفادة المستشفى من مساحات العمل لديها، وتوفير المرافق المجهزة في المستشفى الكندي التخصصي أمام الجراحين المسجلين في المنصة. كما تم توقيع اتفاقية بين سي 37 ومستشفى قرقاش، والتي تشمل تعاوناً متبادلاً يجعل مستشفى قرقاش جزءاً من شبكة مقدمي الخدمات التابعة للمنصة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الباز، مدير منصة سي 37: "بصفتنا مساحة العمل الطبية الخاصة الأولى والوحيدة من نوعها في دولة الإمارات، يسرنا أن ننجح بتقديم مزايا شاملة وغير مسبوقة للأطباء الزائرين والمرضى على حد سواء. ويدعم حصولنا على هذا الاعتماد المرموق من قبل اللجنة الأمريكية للاعتماد الدولي (AACI) أهدافنا والتزامنا بتوفير خدمات متخصصة، بما يلبي احتياجات الجميع".

وتدعم منصة سي 37 التزام مدينة دبي الطبية بتعزيز منظومة خدمات الرعاية الصحية، وتشكل جزءاً محورياً من منظومة المدينة الطبية التي تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الطبية عن طريق 481 منشأة مسجلة لديها، بما يشمل إجراءات التشخيص المتقدمة والعلاجات التخصصية، والعمليات الجراحية إلى جانب خدمات كاندينكسي، أول عيادة طبية روسية في دبي. وتضم مدينة دبي الطبية اليوم 195 منشأة طبية ووصل عدد الشركات العالمية التي تتخذ من المدينة الطبية مقراً إقليمياً لها إلى 130 شركة، وهي تواصل قيادة جهود تطوير قطاع الرعاية الصحية في دبي، مما يوفر وصولاً مباشراً إلى شبكة غير مسبوقة من الشراكات.

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لمحة حول مدينة دبي الطبية:

تأسست مدينة دبي الطبية عام 2002 على يد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتصبح اليوم منطقةً حرةً رائدةً في مجال خدمات الصحة والعافية في دبي ووجهةً رائدةً للاستثمار في القطاع الصحي للإمارة. وتُعد سلطة مدينة دبي الطبية الجهة المُنظّمة والمشرفة على نمو وتطوّر الأعمال في المنطقة الحرة، التي تستفيد من إمكانات الترابط الفريدة التي يوفرها موقع دبي على تقاطع الطرق العالمية لتمنح شركاءها منظومة أعمال متكاملة مع بنية تحتية متطورة تدعم نجاحهم. كما تُقدم مدينة دبي الطبية مجموعةً شاملةً من حلول الأعمال المناسبة للشركات الناشئة ومشاريع الرعاية الصحية الضخمة والأطباء المستقلين والزائرين. وتعد مدينة دبي الطبية الوجهة الأفضل للمؤسسات الطبية والأكاديمية والبحثية، بفضل خدماتها المتكاملة مع نمط الحياة العصري، حيث تقدّم لزوارها مجموعةً واسعة من خيارات الضيافة والتسوّق والترفيه.