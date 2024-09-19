القاهرة، اختتمت الدورة الـ 36 من معرض صحارى الدولي للزراعة بمركز مصر الدولي للمعارض، بعد ثلاثة أيام من عرض أحدث الابتكارات الزراعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. شهد المعرض مشاركة أكثر من 250 شركة من دول متعددة، وجذب أكثر من 18,000 زائر، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وقد افتتح معالي السيد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المعرض رسميًا في أولى أيامه، حيث أكد أهمية معرض صحارى في تعزيز وتحويل القطاع الزراعي.

علق هاني خفاجي، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس مصر، المنظمة للمعرض قائلاً: "لقد كانت نسخة هذا العام استثنائية حقاً، حيث أتيحت للعارضين والزوار فرصة استكشاف أحدث التطورات في إدارة المحاصيل وأنظمة الري والزراعة الدقيقة." وأضاف: "وجد العارضون في معرض صحارى 2024 منصة مثالية لعرض منتجاتهم وخدماتهم لجمهور متنوع، بما في ذلك المشترين المستضافين، وخبراء المجال، والممثلين الحكوميين. كما أكدوا على أن المعرض قد سمح لهم بالتواصل الفعال مع جميع المشاركين، والحصول على رؤى قيمة، وتشكيل شراكات تجارية جديدة، مما يعزز سمعته كحدث لا بد من وجوده باستمرار في تقويم المجال الزراعي."

بالإضافة إلى هذه الإنجازات، ساهم المعرض في إتمام الكثير من صفقة تجارية واتفاقية استراتيجية، مما يبرز دوره كعامل محفز للنمو الاقتصادي وتطوير مجال الزراعة.

برز من بين العارضين شركات مثل كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مجموعة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة، تكنو سيدز لتقنيات البذور والتطوير الزراعي، وغيرها من الشركات البارزة الذين استفادوا من بيئة المعرض الديناميكية. وقد أشادوا بدور المعرض في تسهيل التفاعل المباشر مع العملاء والشركاء المحتملين من جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.

وفرت مجموعة البرامج المتنوعة للمعرض فرصاً للعارضين ورواد الأعمال الشباب والزوار لاستكشاف الاتجاهات الناشئة وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول لأهم التحديات التي تواجه الصناعة، بما في ذلك برنامج توفيق الأعمال وبعثة المشترين، والبرامج التعليمية التي تشمل مؤتمر صحارى، والاستشارات الزراعية، وسيمينار الأمن الغذائي، وملتقيات لتواصل شباب رواد الأعمال وملتقى النساء في مجال الزراعة. تتماشى هذه المبادرات مع جهود الحكومة في تنفيذ رؤية مصر 2030، التي تؤكد على دور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودفع النمو الاقتصادي.

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