الحفل السنوي الأنيق يستضيف أبرز العلامات المؤثرة في قطاع الأعمال بالإمارات ويشهد إطلاق النسخة الثامنة عشرة من كتاب سوبربراندز الإمارات

الإمارات العربية المتحدة: يسرّ "سوبربراندز"، أكبر جهة محكمة مستقلة للعلامات التجارية في العالم، الإعلان عن تكريم أبرز العلامات التجارية المرموقة في دولة الإمارات خلال حفل راقٍ يقام يوم 18 أكتوبر 2022. وسيجري خلال الفعالية السنوية في نسختها الثامنة عشرة تكريم 36 من أفضل العلامات في دولة الإمارات خلال حدث يعتبره الكثيرون بمثابة جوائز الأوسكار للعلامات التجارية. كما يٌكشف الستار خلال الحفل عن النسخة الثامنة عشرة من كتاب "سوبربراندز" الذي يقدم لمحة موجزة في صفحتين عن كل علامة حاصلة على اللقب للعام 2022.

يعدّ الوسم بالعلامات التجارية أداة بالغة الأهمية والتأثير في عالمنا المعاصر وفي ظل ما نشهده من تنافس هائل وترابط رقمي، الأمر الذي يفرض على العلامات التجارية إقامة رابط عاطفي مع المستهلكين والعملاء لتحصل على مكانة خاصة لديهم وتكتسب ثقتهم وتتمكن بالتالي من تنمية أعمالها بشكل متواصل.

وفي تعليقه على أهمية الاختيار ضمن قائمة سوبربراندز قال السيد مايك إنجلش، مدير سوبربراندز الشرق الأوسط: "يمثل الوسم بالعلامات التجارية مفهومًا مركبًا يجمع بين عدة عناصر تجعله ذو أهمية كبرى – فهو ما يترك الانطباع الدائم في ذهن العملاء ويمكّنهم من رسم صورة في مخيلتهم عن شركة ما. ولهذا السبب، أكد الكثير من مدراء الشركات البارزة ورجال الأعمال على أهمية العلامة التجارية القوية، وقد عبّر موهتار كنت، الرئيس التنفيذي لشركة كوكا كولا، عن الأمر بوضوح عندما قال أن "العلامة التجارية بمثابة وعد، أما العلامة التجارية الجيدة فهي وعد أوفى به صاحبه". لا شك في أن الشركات التي تحصل على لقب سوبربراندز تحظى بمكانة متميزة في الأسواق، الأمر الذي يمنح المعنيين مزيدًا من الثقة بكونهم يتعاملون مع شركة رائدة بحقّ في مجالها."

يذكر أن سوبربراندز تمكنت عبر السنوات من ترسيخ مكانتها كجهة محايدة في قطاع الأعمال بدولة الإمارات، وستقوم بتكريم العلامات التجارية من عدة قطاعات منها المنتجات الاستهلاكية والخدمات المالية والأغذية والمشروبات والرعاية الصحية والقطاع الحكومي وتجارة التجزئة.

أما مجلس سوبربراندز فقد توسّع خلال العام 2022 ليضم في عضويته 13 شخصية ملهمة ومميّزة، ومنهم عدد من الأعضاء السابقين مثل كولم ماكلولين، المدير التنفيذي في سوق دبي الحرة، ومشعل كانو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو في الإمارات وعمان، والدكتور رام بوكساني، رئيس مجموعة آي تي إل كوزموس وسعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي – إلى جانب عدد من الأعضاء الجدد.

وجمع مجلس سوبربراندز أكثر من 2000 علامة تجارية من الإمارات لينتقي منها قائمة قصيرة يصوّت عليها أكثر من 2,500 مدير وخبير في التسويق. ويسمح فقط للأشخاص المدعوين بالتصويت واختيار العلامات التجارية التي يثقون بها، حيث تحصل العلامات صاحبة أعلى عدد من الأصوات على لقب "سوبربراندز"، بينما تظهر العلامات التجارية التي حققت المتطلبات المحددة من قبل مجلس سوبربراندز في كتاب سوبربراندز الإمارات الذي يسلط الضوء على تاريخ وإنجازات كل علامة تجارية.

وفي حديثه عن عملية الاختيار والتصويت قال السيد إنغلش: "تصل نخبة العلامات التجارية فقط إلى قائمة سوبربراندز، وذلك بفضل خطوات صارمة للتدقيق والتصويت. ونظرًا لأهمية حصول العلامات التجارية على عدد كبير من الأصوات من خلال الاستطلاع الإلكتروني الذي يعده مجلس سوبربراندز بالتعاون مع خبراء التسويق، فإن اللقب يعدّ بمثابة وسام شرف لتلك العلامات التي تحظى بالتكريم والمشاركة في كتاب سوبربراندز الإمارات. وتمثل "جوائز الأوسكار للعلامات التجارية" والظهور في أحدث نسخة من الكتاب احتفاءً حقيقيًا بأبرز وأفضل العلامات بالدولة."

يشار إلى ان النسخة الثامنة عشرة من الفعالية السنوية المرتقبة ستقام بحضور نخبة من أبرز قادة الأعمال ومدراء الشركات في دولة الإمارات.

أعضاء مجلس "سوبربراندز" الإمارات العربية المتحدة:

· مايك إنغلش، مدير "سوبربراندز" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

· كولم ماكلولين، المدير التنفيذي في سوق دبي الحرة

· جون براش، المؤسس والمدير التنفيذي لدى براش براندز.

· د. رام بوكساني، رئيس مجموعة آي تي إل كوزموس

· سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي

· مشعل كانو، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كانو في الإمارات وعمان

· راجو مينون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدى كريستون مينون

· جون ديكن، خبير العلامات التجارية

· أليشا موبين، نائب المدير التنفيذي لدى آستر للرعاية الصحية

· روهيت واليا، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والرئيس التنفيذي لدى ألبن كابيتال الشرق الأوسط

· نيرانجان جيدواني، المدير الاستشاري لدى Tie Dubai

· د. رضا صديقي، المدير التنفيذي لمستشفى رأس الخيمة والرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الصحية العربية

· باراس شهدابوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نيكاي

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