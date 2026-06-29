دبي، الإمارات العربية المتحدة: استضافت أومودا وجايكو الإمارات (OMODA & JAECOO UAE) أكثر من 350 عضواً من أعضاء مجتمعها المتنامي على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، ضمن أول فعالية مجتمعية كبرى تنظمها العلامة في الإمارة، والتي أقيمت تحت شعار: "مجتمع واحد...شغف واحد...ومسيرة واحدة".

وشهدت الفعالية مشاركة أكثر من 150 من مالكي سيارات أومودا وجايكو، في تجسيدٍ للنمو المتواصل الذي يشهده مجتمع العلامة في دولة الإمارات. وأقيمت الفعالية للاحتفاء بشغف العملاء الحاليين، وتعزيز الروابط بين المالكين وعائلاتهم وعشاق السيارات، مؤكدةً التزام أومودا وجايكو بتقديم تجارب متكاملة تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد امتلاك السيارة.

وكان أبرز محطات الأمسية تنظيم جولة قيادة حصرية على حلبة مرسى ياس، أتاحت لمالكي سيارات أومودا وجايكو فرصة اختبار أداء مركباتهم على واحدة من أبرز حلبات رياضة السيارات في الشرق الأوسط. وشكل موكب السيارات مشهداً لافتاً، عكس الحضور المتنامي للعلامة على طرق دولة الإمارات.

كما شارك الحضور في التقاط صورة جوية مميزة، اصطف خلالها عشرات السيارات لتشكيل تصميم يعكس هوية دولة الإمارات، في مشهد احتفى بالنمو المتواصل لعائلة أومودا وجايكو. وجسدت هذه المبادرة روح الوحدة والشغف المشترك بين أعضاء المجتمع، لتوثق محطة جديدة في مسيرة العلامة التجارية في الدولة.

وبعد جولة القيادة على الحلبة، تجمع الضيوف في "سانسيت لاونج"، حيث استمتعوا بالمرطبات وفرص التواصل والأنشطة التفاعلية في أجواء مريحة مطلة على الحلبة. وأتاح هذا الحدث لأصحاب السيارات فرصة لقاء عشاق آخرين وتبادل الخبرات والتواصل المباشر مع ممثلي شركة أومودا وجايكو الإمارات.

واستمرت الفعاليات بحفل مشاهدة مباشر مميز لمباراة كرة القدم بين السعودية وإسبانيا، حيث استمتع الحضور بالمباراة معاً، وشاركوا في أنشطة ترفيهية ومسابقات مفاجئة وجوائز حصرية وعروض لقمصان الفرق، مما خلق أجواء احتفالية مميزة.

وتعليقاً على الفعالية، قال شون شو، الرئيس التنفيذي الدولي لشركة أومودا وجايكو: "تمثل أومودا وجايكو أكثر من مجرد علامة تجارية للسيارات؛ فهي مجتمع عالمي يجمعه الابتكار والتنقل الذكي والتجارب المشتركة. وتجسد فعاليات مثل جولة القيادة المجتمعية في أبوظبي المكانة التي بات عملاؤنا يحتلونها كشركاء أساسيين في مسيرة العلامة، ويسعدنا أن نشهد هذا المستوى من الحماس والتفاعل من أفراد عائلة أومودا وجايكو المتنامية في مختلف أنحاء دولة الإمارات".

منذ دخولها السوق الإماراتية، واصلت أومودا وجايكو تعزيز حضورها من خلال التوسع المستمر في شبكة صالات العرض بمختلف أنحاء الدولة، وتمكنت خلال فترة قصيرة من تجاوز مبيعاتها في الإمارات حاجز 5,000 مركبة، كما تخطت مؤخراً حاجز المليون مركبة مباعة عالمياً خلال ثلاث سنوات فقط.

وتضم محفظة العلامة حالياً مجموعة متنامية من الطرازات، تشمل أومودا C5، وأومودا C7، وجايكو J5، وجايكو J7 SHS (JAECOO J7 SHS) وجايكو J8 SHS (JAECOO J8 SHS). وتواصل العلامة طرح أحدث تقنيات التنقل الذكي، بما في ذلك نظام الدفع الهجين الفائق الحائز على جوائز عديدة، إضافة إلى ابتكارات مستقبلية مثل نظام الركن الذاتي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، المعروف أيضاً باسم نظام الركن فائق الذكاء، والذي من المتوقع طرحه في دولة الإمارات قريباً.

تندرج فعالية القيادة المجتمعية في أبوظبي ضمن استراتيجية أومودا وجايكو الأوسع لتعزيز تفاعلها مع العملاء في دولة الإمارات من خلال تقديم تجارب نوعية تجمع مالكي سياراتها في أجواء تحتفي بالابتكار والأداء وروح المجتمع.

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نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة.