عروض حية لأحدث الابتكارات في تشكيل المعادن والفولاذ

سعادة عبد الله سلطان العويس: صناعة الحديد والصلب تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ضمن مبادرات مشروع 300 مليار

سعادة سيف محمد المدفع: "ستيل فاب" رسّخ حضوره على مدى 20 عامًا ضمن سلسلة المعارض المتخصصة

يستعد مركز إكسبو الشارقة لتنظيم النسخة الـ 20 من معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2025"، الحدث الأضخم في قطاع الأعمال المعدنية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يجمع خلال الفترة من 13 إلى 16 يناير الجاري أكثر من 600 علامة تجارية من كبرى العلامات العالمية و350 عارضًا محليًا ودوليًا من 33 دولة يمثلون كبار رواد الصناعة وخبراء التقنيات المستخدمة في تشكيل الفولاذ.

ويلتقي في المعرض الذي يقام بدعم من "غرفة تجارة وصناعة الشارقة" على مدى 4 أيام رواد صناعة الحديد والصلب وكبار المنتجين العالميين من دول رائدة في الصناعة تشمل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند، وممثلو شركات محلية وإقليمية حققت حضورًا بارزًا في ابتكار التقنيات والحلول المساهمة في تطوير مختلف الصناعات المعدنية.

ويوفر الحدث فرصة مثالية لعقد الصفقات وتبادل الخبرات وإقامة الشراكات والتعرف على أحدث التوجهات في صناعة الحديد والصلب من خلال تواصل أهم المنتجين والموردين العالميين ورجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية، ويفتح أمام المصانع والشركات العاملة في هذا المجال آفاقًا جديدة محليًا وإقليميًا، ويساهم في دعم توسيع نطاق عملها واستكشاف فرص النمو في الأسواق الإماراتية والإقليمية.

إسهام في تحقيق الريادة الصناعية

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، أن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الأساسية في دولة الإمارات وتسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بفضل الرؤية الطموحة للدولة ومبادراتها الهادفة إلى تحقيق الريادة الصناعية ضمن "مشروع 300 مليار" ومبادرة "اصنع في الإمارات"، مشيرًا إلى أن دور غرفة الشارقة في دعم قطاع الحديد والصلب يبرز من خلال مختلف المبادرات والمشاريع التي تطلقها، ومنها دعم معرض "ستيل فاب" انطلاقًا من التزام الغرفة بتعزيز القطاع الصناعي في ظل ما يشهده من تطور مستمر بفضل تشجيع الدولة والاعتماد على أحدث التقنيات وأساليب الإنتاج المبتكرة التي تسهم في تحسين الجودة وتقليل التكاليف، فضلًا عن ما يتمتع به قطاع الحديد والصلب من فرص استثمارية واعدة تبشر بالمزيد من النمو المدفوع بالطلب المتزايد على منتجات الحديد والصلب في مختلف القطاعات.

20 عاماً على انطلاق المعرض

من جهته أشار سعادة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إلى أن "ستيل فاب" رسّخ حضوره على مدى 20 عامًا ضمن سلسلة المعارض المتخصصة، حيث أصبح ملتقى عالمي يجمع كبار قادة صناعة الفولاذ والصلب وأهم المنتجين والموردين العالميين، مما يجعله فرصة مثالية لتبادل الخبرات وإقامة الشراكات والتعرف على أحدث التوجهات في هذه الصناعة من خلال جمع رجال الأعمال والمستثمرين في المجالات الصناعية الذين يشاركون في هذا الحدث المهم الذي يفتح آفاقًا جديدة للمصانع والشركات العاملة في هذا المجال محليًا وإقليميًا، ويساهم في دعم توسيع نطاق عملها واستكشاف فرص النمو في الأسواق الإماراتية والإقليمية، ويسلط الضوء على ما توفره إمارة الشارقة ودولة الإمارات بشكل عام من فرص استثمارية كبيرة في قطاع الصناعات المعدنية والتكنولوجية، مع التركيز على دعم الابتكار والتطوير المستمر واستكشاف إمكانيات الاستثمار في هذا القطاع.

منصة لعرض أحدث الابتكارات

ويمثل المعرض منصة سنوية للشركات لتقديم ابتكاراتها وعقد الصفقات الكبرى والتواصل بين ممثلي المصانع المحلية والعالمية لتبادل الخبرات والتجارب والتعرف على أحدث التطورات في صناعة الفولاذ وتعزيز حضور منتجي الحديد في السوق وفتح قنوات جديدة للشراكات والتعاون والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال تشكيل المعادن والفولاذ، واكتساب المعرفة اللازمة لتطوير منتجات وخدمات الشركات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية.

ويتيح المعرض لزواره الاطلاع على أحدث الآلات والمعدات والأدوات ذات الصلة بالصناعات المعدنية وأعمال اللحام والقص وأنظمة قطع المعادن بالليزر وتصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة، ويفتح أبوابه في مركز إكسبو الشارقة من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السادسة مساءً، ويجمع تحت سقفه رؤساء شركات ومؤسسات صناعية منتجة لعلامات تجارية بارزة في مجال الفولاذ والصلب، يعرضون آخر ما ابتكرته شركاتهم من الآلات والأنظمة والتقنيات في مجال الحديد والصلب، والتي تشمل عمليات الرفع ومناولة المواد في مختلف الصناعات.

ويقدم المشاركون في الحدث عروضًا حية لابتكارات شركاتهم من الآلات والتقنيات في هذا المجال، إلى جانب تنظيم مسابقة اللحام، وإتاحة الفرصة للمصانع والشركات للاطلاع على أحدث التطورات في قطاع الحديد والصلب واكتساب المعرفة اللازمة لتطوير عملياتها الإنتاجية وتحسين كفاءتها. ويمكن للزوار والتجار والمهنيين الاطلاع على مزيد من المعلومات، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.steelfabme.com.

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