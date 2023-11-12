قدموا أكثر من 48 ألف ساعة تطوعيّة في مجالات متعدّدة

40 شخصاً منهم ضمن فريق "ساند" المتخصص بتقديم الإسعافات الأوليّة والرعاية الصحيّة

30 متطوعاً من بلدية الشارقة، و20 متطوعاً من أكاديمية الشرطة في الشارقة

الشارقة: ساهم أكثر من 340 متطوعاً من مختلف فئات المجتمع في الوصول لتنظيم سلس لفعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ 42، والتي شهدت مشاركة 109 دول، تحت شعار "نتحدّث كُتباً".

فإلى جانب فريق "ساند" المكوّن من 40 شخصاً والمتخصص بتقديم كافة أشكال الإسعافات الأولية والرعاية الصحيّة على مدار الساعة؛ شارك 300 متطوعاً في إنجاز ما مجموعه 48,960 ألف ساعة تطوعيّة خلال 12 يوماً، منهم 30 شخصاً من بلدية الشارقة، و20 شخصاً من أكاديمية الشرطة في الشارقة.

وسيلة فعّالة لتحقيق التقارب الاجتماعي

وقال بدر محمد صعب، مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب: "نحرص في الهيئة على ترسيخ ثقافة العمل التطوعي في المجالات الثقافية كوسيلة فعّالة لتحقيق التقارب الاجتماعي وتشكيل ركيزة لبناء مستقبل ثقافي متنوع ومزدهر. لقد قدّم المتطوعون جهوداً كبيرة وأظهروا إمكانات وقدرات إبداعية فريدة وكان لهم بصمة استثنائيّة في إنجاح هذه التظاهرة المعرفيّة العالمية، سواء على صعيد الإشراف على الاحتفالات، والدعم والإرشاد وغيرها".

وأضاف: "جسّدت مشاركة المتطوعين في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023 روح الفعاليات الثقافية التي تعزز التبادل الثقافي وحب القراءة والمعرفة. وبفضل جهودهم المستمرة، يظل هذا الحدث في طليعة المعارض الثقافية الدولية، حيث يتمتع بسمعة رفيعة كواحد من أبرز الوجهات الثقافية على الإطلاق والأكبر عالمياً من حيث حقوق النشر للعام الثالث على التوالي".

مجالات التطوّع

وقد قدّم المتطوعون في هذا الحدث الثقافي دعمًا حيويًا لهيئة الشارقة للكتاب على مدار أيام المعرض، ولعبوا دورًا رئيسيًا في تسهيل وتنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة التي حفل بها منذ انطلاقه. وشملت المجالات التي ساهم بها المتطوعون كلّاً من: الشؤون المالية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصال، وتنظيم الفعاليات، ومكاتب الاستقبال والاستعلامات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والتسويق، بالإضافة إلى مشاركين بالجهات الحكومية، بالإضافة إلى دعم وإرشاد زوار المعرض ومساعدة القائمين على دور النشر والتعاون مع فرق العمل الأخرى.

وتعكس الجهود التطوعيّة التي شهدها المعرض التزام مختلف فئات المجتمع من طلبة وموظفين وربّات بيوت وغيرهم؛ بتعزيز مشاركتهم المجتمعيّة في الفعاليات الثقافيّة والأدبية التي تُسهم في إثراء المجتمع بالمعرفة. وقد شارك المتطوعون بروح عمل جماعية مما أضفى لمسة خاصة إلى تجربة زوار المعرض. كما أظهر العديد من المتطوعين مهارات تواصل مميّزة ومعرفة عميقة مما ساعد في تعزيز التفاعل الإيجابي مع الكتب والفعاليات.

وكانت هيئة الشارقة للكتاب قد أطلقت الفرصة التطوعية "قادة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023"، ضمن خطتها السنوية في افتتاح وتشييد المعرض في أفضل حلة وبأعلى معايير الجودة من خلال الاستعانة بالمتطوعين والفرق التطوعية في قيادة عمليات التنظيم والإدارة.

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