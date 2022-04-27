مع ارتفاع أسعار النفط الخام، سيستثمر منتجو النفط بكثافة من أجل سلامة الأصول وأتمتة العمليات وتوفير التكاليف والبيئة والصحة والسلامة والتميز التشغيلي لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التميز التشغيلي

من المتوقع أن ينمو حجم سوق إدارة سلامة الأصول العالمية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9 في المائة من 20.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021 م إلى 25.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 ك\م، وفقًا للأسواق.

دفع تعافي أسعار النفط في عام 2021 عائدات النفط والغاز لدول الخليج المصدرة للنفط بنسبة 47.51 في المائة إلى 326 مليار دولار أمريكي في عام 2021 من 221 مليار دولار أمريكي في عام 2020.

وبمتوسط سعر 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، من المتوقع أن يؤدي إنتاج النفط العالمي المتوقع البالغ 100 مليون برميل يوميًا إلى دفع زيادة عائدات النفط إلى 8 مليارات دولار أمريكي يوميًا، أو 2.92 تريليون دولار أمريكي سنويًا.

ينمو حجم السوق العالمية للفحص والإصلاح والصيانة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 7.9 بالمائة من 40.25 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 42.66 مليار دولار أمريكي في عام 2022 ومن المتوقع أن يصل إلى 72.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029.

سيناقش أكثر من 20 متحدثًا القضايا المتعلقة بأداء الأصول وسيقدمون 20 دراسة حالة في قمة إدارة سلامة الأصول - التي تركز بشكل أساسي على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والطاقة - التي ستعقد في مسقط، عمان، في الفترة من 28 يونيو إلى 29 لعام 2022 م.

وتُعقد قمة إدارة سلامة الأصول التي تركز على عُمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، في وقت من المتوقع أن تنمو فيه قيمة حجم سوق إدارة سلامة الأصول العالمية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9 في المائة من 20.3 مليار دولار أمريكي في عام 2021 م إلى 25.7 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026 م، وفقًا للأسواق.

دفع تعافي أسعار النفط في عام 2021 م عائدات النفط والغاز لدول الخليج المصدرة للنفط بنسبة 47.51 في المائة إلى 326 مليار دولار في عام 2021 م من 221 مليار دولار في عام 2020 م، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

يقول نظام دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إدارة أعمال الحلول المترابطة – من ضمن منظمي قمة إدارة سلامة الأصول: "إنه بمتوسط سعر 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فمن المتوقع أن يؤدي إنتاج النفط العالمي المتوقع البالغ 100 مليون برميل يوميًا إلى دفع عائدات النفط إلى 8 مليارات دولار أمريكي يوميًا، أو 2.92 تريليون دولار أمريكي سنويًا. إن كفاءة وأداء هذه الصناعة الضخمة التي تغذي النمو الاقتصادي العالمي، تعتمد إلى حد كبير على سلامة الأصول وإدارة الأداء، والتي سيتم طرحها للنقاش في قمة إدارة سلامة الأصول في عمان،"

" يبحث معظم المنتجين الكبار في قطاع النفط والغاز والكهرباء والبتروكيماويات والطاقة والمرافق حاليًا عن طرق لنشر تكنولوجيا الجيل التالي المدعومة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لزيادة كفاءة وفعالية الأصول والعمليات الصناعية. كما يتم نشر التكنولوجيا أيضًا لخفض التكاليف، وقد نجحت معظم الجهات الفاعلة مثل أرامكو السعودية وأدنوك وشركة تنمية نفط عُمان العمانية في زيادة كفاءة التكلفة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة وحلول العمليات. "

" كما وسيتبادل مسؤولو الصناعة في قمة إدارة سلامة الأصول التي تستمر ليومين، الأفكار والأنظمة والحلول الجديدة حتى يتمكن الآخرون من الاستفادة من خبراتهم المشتركة. وتدعو إدارة أعمال الحلول المترابطة خبراء الصناعة للتسجيل في هذا الحدث المهم ".

سيحضر الحدث الصناعي المتخصص الذي يستمر ليومين أكثر من 150 من المتخصصين وقادة الصناعة من 100 شركة، بدعم من حكومة سلطنة عمان وشركة تنمية نفط عمان - المنتج الرائد للنفط والغاز في عمان. وستركز القمة على سلامة الأصول والأداء في النفط والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والطاقة والمرافق وعمليات الصناعة والكيماويات والهندسة الثقيلة والصيانة الصناعية وما إلى ذلك، والتي تعتبر بالغة الأهمية لاقتصاد الدولة.

ولقد زادت عمان من إنتاجها النفطي إلى 1.04 مليون برميل يوميًا في يناير 2022 م، من 957,000 برميل يوميًا في عام 2021. م ومن 1.04 مليون برميل يوميًا، تنتج شركة تنمية نفط عُمان غالبية النفط العماني أو 680,000 برميل يوميًا، والتي عززت سلامة أصولها على مدى السنوات القليلة الماضية.

تدير شركة تنمية نفط عُمان، المملوكة بنسبة 60 ٪ لحكومة عمان، 205 حقلاً منتِجاً للنفط و64 حقلاً للغاز و29 محطة إنتاج وأكثر من 8,400 بئراً نشطة وأكثر من 33,000 كيلومتر من خطوط الأنابيب وخطوط التدفق و231 وحدة تشغيل في أسطولها الهندسي، بما في ذلك 49 منصة و39 رافعة.

في نهاية عام 2020 م، كان لدى شركة تنمية نفط عُمان 8,943 موظفًا وأكثر من 70,000 موظف متعاقد، وهي قوة عاملة مجتمعة تتكون من أكثر من 60 جنسية.

في عام 2020 م، تم تجنب أكثر من 400 مليون دولار أمريكي من التكاليف داخل شركة تنمية نفط عُمان من خلال تحول التحسين المستمر الخالي من الهدر - والذي يعكس كيف يمكن لسلامة الأصول أن تساعد البلدان والشركات والصناعات على توفير التكاليف وتعزيز الكفاءة.

كما أتاح تحول التحسين المستمر الخالي من الهدر لشركة تنمية نفط عُمان البقاء في المسار وفي نفس الوقت تحدي التكاليف استجابة للضغوط المستمرة التي تفرضها بيئة أسعار النفط المتقلبة على الأعمال. وفي عام 2020 م، اقترحت فرقها 8,000 فكرة تحسين رائعة.

يقول نظام الدين " هذا مثال رائع على كيف يمكن لمنتجي النفط والغاز تحقيق التميز التشغيلي من خلال تحسين توفير التكاليف من خلال سلامة الأصول المنظمة وإدارة الأداء - والتي ستتم مناقشتها في قمة إدارة سلامة الأصول في مسقط، "

" وفي عام 2020 م، حققت شركة تنمية نفط عُمان، على سبيل المثال، تقدمًا جيدًا في عدد من مجالات الأداء البيئي، مع انخفاض عدد تصريفات غازات الاحتباس الحراري والانسكابات لكل مليون طن من إنتاج النفط وإجمالي النفايات المتولدة وانخفاض بنسبة 30 في المائة في الحجم من الغاز المشتعل وتقليل حوادث سلامة العمليات من المستوى 1 إلى النصف. "

" وحقق برنامج إدارة سلامة الأصول وسلامة العمليات الذي تم إطلاقه في عام 2018 م تقدمًا جيدًا. وصل الهدف الأول المتمثل في زيادة الامتثال عبر أساسيات سلامة العمليات الإلزامية إلى مرحلة عالية من النضج عبر تيارات عمل الآبار والعمليات والهندسة. وفي الوقت نفسه، شرعت هندسة البترول أيضًا في رحلة سلامة الأصول والعمليات الخاصة بها، بجانب موارد مخصصة وأساسيات سلامة العمليات الخاصة بها "

ينمو حجم السوق العالمية للفحص والإصلاح والصيانة بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 7.9 في المائة من 40.25 مليار دولار أمريكي في عام 2021 م إلى 42.66 مليار دولار أمريكي في عام 2022 م ومن المتوقع أن يصل إلى 72.46 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029 م، وفقًا لـ فورتشن بيزنس انسايتس. وتمثل صناعة النفط والغاز 21.6 ٪ من هذا القطاع.

إن إدارة سلامة الأصول هي ممارسة إدارة الأصول مثل محطة توليد الكهرباء ومنصة البترول والمصفاة وما إلى ذلك، لضمان قدرتها على أداء وظيفتها بكفاءة مع دورة الحياة الممتدة. كما تضمن استراتيجيات سلامة الأصول التي يتم تشغيلها بشكل جيد أن الأشخاص والأنظمة والعمليات والموارد التي تمكن أحد الأصول من أداء وظيفته موجودة على مدار دورة حياة الأصل، مع الحفاظ في الوقت نفسه على تشريعات الصحة والسلامة والتشريعات البيئية. وتنطبق إدارة سلامة الأصول على كامل عملية الأصل، من مرحلة التصميم إلى إيقاف التشغيل والاستبدال.

وتعتبر سلامة الأصول وصيانتها لها أهمية حاسمة لضمان استمرار الإنتاج وللمساعدة في ضمان بيئة عمل آمنة. وتعتبر أيضًا ذو أهمية حاسمة في إدارة الأصول الصناعية بشكل فعال لتحقيق التميز التشغيلي والربحية على المدى الطويل مع ضمان الموثوقية والنزاهة وسلامة الأصول والتشغيل السلس للمصنع دون أي أعطال أو تسريبات أو حوادث أو عمليات إغلاق غير مخطط لها.

إن إدارة سلامة الأصول هي حدث سنوي يجمع بين ألمع العقول والخبراء في إدارة الأصول والعمليات والتفتيش والصيانة والاعتماد والصحة والسلامة والبيئة.

ستعرض قمة إدارة سلامة الأصول بعضًا من أفضل المشاريع المبتكرة في إدارة الأصول والمنتجات والأفكار والتقنيات التجارية التي تقدمها بعض المنظمات الأكثر تقدمًا وابتكارًا في دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وقطر والبحرين والكويت والتي تكشف عن بعض تحديات الأعمال التي تواجه إدارة سلامة الأصول.

وبينما تحاول العديد من المؤسسات بلا هوادة تصحيح هذا الأمر، تهدف قمة إدارة سلامة الأصول إلى التعمق في قضايا إدارة الأصول ومساعدة الكيانات الكبرى في المنطقة على تحديد حلول موثوقة لتبني إدارة سلامة الأصول لتحسين اتخاذ القرار وزيادة العمر الافتراضي ورفع الإنتاجية وعمل تنبؤات أفضل ومراقبة الأداء واكتساب ميزة تنافسية والمزيد.

كما تم تجهيز القمة جيدًا بحلقات النقاش والمحادثات الرئيسية وورش العمل والجلسات التفاعلية.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول إدارة أعمال الحلول المترابطة

تٌعَد شركة رائدة في إدارة الأعمال حبث تركز على العملاء، والتي تأسست على أساس الإيمان بإيصال المعلومات الصحيحة إلى الأشخاص المناسبين في الوقت المناسب - من خلال المؤتمرات التجارية.

إن تنظيم مؤتمرات ومجالس إدارة عالية الجودة تتمحور حول العملاء والتي تحل مشاكل السوق فورًا وتوفر التحكم الكامل لعملائنا وزبائننا هو سبب وجودنا "نحن إدارة أعمال الحلول المترابطة"، ونحن نتحدى الوضع الراهن ونهدف إلى تنظيم أفضل الأحداث في الصناعة.

تأسست إدارة أعمال الحلول المترابطة في أبريل 2020 م، وقد برزت كواحدة من أنجح شركات إدارة أعمال الشركات في الإمارات العربية المتحدة والتي تعمل مع أفضل الكيانات الحكومية والشركات الخاصة متعددة الجنسيات. وبفضل إيمانهم الفريد في " تحدي الوضع الراهن " و " وضع العملاء في المقام الأول حقًا ".

ومنذ نشأتها من مجرد موظف واحد، فلقد نمت إدارة أعمال الحلول المترابطة من قوة إلى قوة بسبب معرفة الشركة العميقة بالصناعة والقدرة على فهم احتياجات العميل، وعلى وجه التحديد إنشاء المؤتمرات ومجالس الإدارة التنفيذية التي تحل مشاكل السوق الفورية. إن الشركة لديها حاليًا فريق من 17 محترفًا بينما تبحث عن المزيد من المهنيين لتوسيع أعمالها.

إن الشركة تتمثل من فريق من المتخصصين ذوي الخبرة العالية في المجال والذي ينشئ مؤتمرات افتراضية ومختلطة وواقعية مميزة ومستهدفة للشركات لإيصال رسالتها القيّمة إلى جمهور مركّز ومؤهّل مسبقًا. وتتيح مؤتمرات " كراود كونيكت" للشركات وصولاً فريدًا إلى أي سوق وصناعة وكبار صانعي القرار في أي مكان في العالم دون قيود على الوصول.

الموقع الإلكتروني: www.cseventmanagement.com