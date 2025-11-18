الرياض، المملكة العربية السعودية: اختتمت يوم أمس فعاليات قمة جوجل كلاود السعودية السنوية الثانية في الرياض، والتي شهدت حضور أكثر من 2,500 شخص من القادة والمبتكرين ورواد الأعمال. وجسدت هذه القمة التي عقدت تحت شعار " في السحابة: الواقع الجديد للابتكار السعودي"، التزام جوجل كلاود العميق بمستقبل المملكة، لا سيما وأنها كشفت عن بيانات مهمة للأثر الاقتصادي الكبير الذي أحدثته في المملكة، والذي يوفر أساساً قوياً للنمو المستقبلي.

وكان السيد بدر الماضي، مدير عام جوجل كلاود السعودية، أعلن أن جوجل أسهمت في خلق قيمة اقتصادية تجاوزت 31 مليار ريال سعودي في المملكة خلال عام 2024 وحده، وذلك من خلال الاستخدام المشترك لمحرك جوجل للبحث، ومتجر جوجل بلاي، ويوتيوب، وجوجل كلاود، وإعلانات جوجل[1]. وتعزز هذه المساهمة الاقتصادية دور جوجل كلاود بوصفها "محركاً للتغيير" في القطاعات الوطنية الرئيسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، والخدمات المالية، ومنظومة الشركات الناشئة، مع تركيز خاص على الشراكة الاستراتيجية مع مشروع القدية. وتسهم هذه الشراكة، التي تشمل إطلاق مركز التميز السحابي مؤخراً، والمصمم لتسريع تبني مشروع القدية لتقنيات السحابة لتشغيل أنظمة المدينة الجديدة بأمان وكفاءة، في تسريع الأساس الرقمي للافتتاح الوشيك لـSix Flags مدينة القدية، إحدى مناطق الجذب الرئيسية ضمن رؤية 2030.

وأكدت إحدى أبرز الفعاليات التي شهدتها القمة على أن جوهر مهمة جوجل هو تمكين الأفراد. وقد استلهم الحضور من الدكتورة أمل السيف، مؤسسة جمعية تواصل ووالدة المهندس أنس التركي، والتي شاركتهم رحلتها الشخصية في تحويل أزمة عائلية إلى إسهام وطني باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل النص إلى كلام من جوجل كلاود، لبناء حلول تُغير حياة الأفراد، بما في ذلك تطبيق التواصل باللغة العربية وتطبيق قراءة الشفاه، والتي توفر الاستقلالية للأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وكان ابنها المهندس أنس، المبتكر المشارك والدليل الحي على هذه المهمة، قدّم رسالة ختامية قوية لقادة التكنولوجيا، شكر فيها جوجل لتمكين الابتكار الذي يركز على الإنسان والمتاح بسهولة.

وتم استعراض الابتكار في القمة بشكل واضح من خلال منصات عرض مخصصة للعملاء والشركاء، وتجارب ذكاء اصطناعي تفاعلية. وكان من أبرز العروض "المدرب الصحي الذكي" المدعوم بالذكاء الاصطناعي لوزارة الصحة، والذي تم تطوره بالتعاون مع شركة لين لخدمات الأعمال، باستخدام جوجل كلاود، ودمجه في تطبيق "صحتي" الوطني. وتستفيد هذه الأداة المتطورة من نموذج Gemini على منصة Vertex AI لتقديم إرشادات صحية فورية ومخصصة للمواطنين عبر الصوت والفيديو المباشر، ما يسرع الأجندة الوطنية للرعاية الصحية الوقائية وفق ما تنص عليه رؤية 2030. ومن العروض الأخرى أيضاً "شريط وكيل الذكاء الاصطناعي" الذي سمح للحاضرين بإنشاء واختبار وكلاء ذكاء اصطناعي متنوعين مصممين لتأدية مهام وظيفية محددة.

وعلاوة على ذلك، تناولت القمة ضرورة تنمية الكفاءات، حيث احتف بتجاوز عدد المستفيدين من التدريب على المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال برامج مثل "مهارات من جوجل[2]" 590,000 شخص. وبناءً على هذا النجاح، أعلنت جوجل كلاود عن تعاون رئيسي جديد مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لإطلاق "جولة الذكاء الاصطناعي والسحابة". وتُعد هذه المبادرة خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق مركز التميز السحابي التابع لجوجل كلاود على مستوى المملكة، والاستفادة من سجله الحافل في تدريب أكثر من 35,000 متدرب[3] منذ إطلاقه في عام 2022.

وستنقل هذه الجولة الخبرات المؤكدة لمركز التميز إلى جميع أنحاء المملكة، حيث ستقدم تدريباً عملياً عالمي المستوى يركز على المجالات التقنية ذات النمو المرتفع والطلب الكبير، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي الوكيل، وتحليلات البيانات والتعلم الآلي، وتحديث البنية التحتية، والأمن السيبراني، وتحديث التطبيقات. وتم تصميم البرنامج ليكون على شكل جولة هجينة مدتها أسبوع واحد تستهدف 10 مدن رئيسية في 10 مناطق مختلفة لضمان أوسع تغطية وطنية على صعيد المملكة. ويستفيد هذا التعاون من خبرة ومناهج جوجل كلاود، فضلاً عن اتساع نطاق المنظومة الوطنية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتغطيتها للمراكز الإقليمية والجامعات والجهات الأكاديمية. وتدعم "جولة الذكاء الاصطناعي والسحابة" بشكل مباشر الأهداف الطموحة لتنمية رأس المال البشري في رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تمكين قوة عاملة جاهزة للمستقبل وتقديم شهادتين مهنيتين أساسيتين هما: شهادة القائد الرقمي السحابي (Cloud Digital Leader)، وشهادة قائد الذكاء الاصطناعي التوليدي ((Generative AI Leader، ومن المقرر أن تبدأ مرحلة التدريب العملي في أبريل 2026.

