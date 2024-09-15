تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة "إنفيست أفريكا" في دبي

منتدى "الحوار الإفريقي" – دولة الإمارات العربية المتحدة" سيوفر منصة بارزة للاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الواعدة في الإمارات ودول الخليج وإفريقيا

المنتدى سيشهد عقد سلسلة من الجلسات النقاشية التي ستركز على تعزيز فرص التعاون في الخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد والبنية التحتية والتحول الرقمي

أبوظبي، تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة جديدة من منتدى "الحوار الإفريقي" (The Africa Debate)، والتي ستنظمها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مؤسسة "إنفيست أفريكا" (Invest Africa)، وهي شبكة تجارية تهدف إلى تعزيز التجارة والاستثمار في القارة الإفريقية، حيث ستقام هذه النسخة في 31 أكتوبر 2024 بدبي، وستوفر منصة بارزة لاستكشاف والاستفادة من الفرص الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الناشئة على طول ممر التجارة والاستثمار بين دولة الإمارات ومنطقة الخليج وإفريقيا.

وسيجمع منتدى "الحوار الإفريقي" – دولة الإمارات العربية المتحدة" بين الشركات العالمية وهيئات الاستثمار الخاصة والعامة وقادة الفكر وواضعي السياسات، في سلسلة من المناقشات حول تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وإفريقيا في عام 2024 وما بعده، حيث يأتي استضافة الإمارات لهذه النسخة في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية المتنامية مع الدول الإفريقية، خاصةً وأنها تُعد أكبر مستثمر في إفريقيا بين دول مجلس التعاون الخليجي. وشهد هذا المنتدى إقامة عشر نسخ ناجحة سابقة في لندن.

وفي هذا الصدد، قال سعادة جمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد: " أدركت دولة الإمارات منذ فترة طويلة الأهمية الاستراتيجية لإفريقيا كشريك رئيسي في مجالات التجارة والاستثمار، ونسعى من خلال تعاوننا مع مؤسسة "إنفيست أفريكا" إلى تعزيز سبل التواصل مع الأسواق الإفريقية واستكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي معها. حيث يُمثل منتدى "الحوار الإفريقي" منصة بارزة للترويج للمبادرات الاستثمارية التي تدعم تقدم القارة، ونتطلع إلى استقبال أكثر من 300 من قادة الصناعة المعتمدين لتعزيز الشراكات بين دولة الإمارات وإفريقيا لتحقيق النمو المتبادل."

ومن جانبها، قالت شانتيل كارينغتون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إنفيست أفريكا": "تعكس شراكتنا مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات التزامنا بتسهيل الروابط التجارية الفعّالة وتعزيز التجارة والاستثمار المتبادل بين دولة الإمارات وإفريقيا. وسيسلط منتدى "الحوار الإفريقي" – دولة الإمارات العربية المتحدة" الضوء على فرص الاستثمار، كما سيوفر منصة قوية وفعّالة للحوار والتعاون بين الأطراف المعنية، لا سيما أن دولة الإمارات تعد رابع أكبر مستثمر عالمي في إفريقيا، ونحن متحمسون للعمل مع شركائنا في حكومة دولة الإمارات لتعزيز الروابط التجارية في مختلف أنحاء القارة خصوصاً في هذه المرحلة الحاسمة من قصة نمو إفريقيا."

جلسات نقاشية مثمرة

سيتضمن منتدى "الحوار الإفريقي" – دولة الإمارات العربية المتحدة" إقامة مجموعة من الجلسات النقاشية التي ستركز على تعزيز فرص التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها الخدمات المالية والخدمات اللوجستية وتحسين سلسلة التوريد، بالإضافة إلى الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي، وتحفيز استفادة المستثمرين ورجال الأعمال على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية.

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