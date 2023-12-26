القاهرة: بنجاح مميز وحضور هائل، شهد الحرم اليوناني بالقاهرة، انطلاق فعاليات ملتقى جوبزيلا التوظيفي السنوي السابع وذلك بحضور أكثر من 3000 من الباحثين عن فرص للعمل، حيث شارك في هذا الحدث أكثر من 40 شركة في مختلف المجالات وقدموا ما يقرب من 2000 فرصة عمل للشباب المشارك، وخلال الملتقى تم تنظيم عدد من الأنشطة وورش عمل ومحاضرات ملهمة قدمها خبراء مهنيين وجلسات الإرشاد المهني.

وفي هذا السياق أكد نادر البطراوي، الرئيس التنفيذي لجوبزيلا: أن ملتقى جوبزيلا التوظيفي نجح في مساعدة الآلاف على إيجاد فرص عمل مُناسبة، كما ساهم في نمو وتوّسع العديد من الشركات عن طريق تسهيل التواصل بينهم وبين الأشخاص المؤهلين، موضحاً أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه جوبزيلا لدعم توجهات وسياسات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وتذليل الصعوبات التي تواجههم في إيجاد فرص عمل لهم وتنمية مهاراتهم واتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن، وخدمة المجتمع.

وأضاف نادر البطراوي، أن النسخة السابعة من الملتقى التوظيفي جوبزيلا، تميزت بتنوع مجالات الوظائف، حيث تغطي كافة التخصصات ومنها: تطوير البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، والتسويق الإلكتروني، والمالية والمُحاسبة، والهندسة، وخدمة العُملاء، والتعليم، والصيدلة، والضيافة والسياحة، والخدمات المصرفية، وغيرها الكثير."

تميزت فعاليات اليوم بمحاضرات ملهمة قُدِّمَتْ من قِبَلِ خبراء في مختلف المجالات، بهدف إثراء وتعزيز مسارات الحياة المهنية للحاضرين. تضمنت هذه الورش مواضيع مهمة مثل "أهم خمس محاور لتحسين الأداء في العمل” قدمها صلاح الدين علوي، رئيس مجلس إدارة شركة جوبيتر كومز للاستشارات الإعلامية والتسويقية. ومن بين المحاضرات الأخرى كانت "كيف تختار وظيفة أحلامك؟" قدمها رامي العسكري مسؤول الموار البشرية في إفريقيا والشرق الأوسط بشركة تي تيك، و"المهارات الشخصية والفنية وأيهما الأولوية" قدمتها غادة آمين المدير الإقليمي للموارد البشرية في شركة فلاين. وقدّم أحمد سمير، مدير التسويق في جوبزيلا، محاضرة بعنوان "13 سبب لماذا تعيش أفضل أيامك في حياتك المهنية".

تم تنظيم سلسلة ورش تدريبية ذات جدوى على هامش الملتقى، بهدف تعزيز قدرات الباحثين عن عمل وتوفير فرص تطوير ذاتي تساهم في زيادة احتمالات نجاحهم. تشمل هذه الورش مواضيع تهم كل شخص يسعى للحصول على فرصة وظيفية، طرق البحث عن الوظائف، وتطوير المهارات اللازمة لأداء مقابلات العمل بنجاح، بالإضافة إلى التخطيط للحياة المهنية وتطوير بعض المهارات الشخصية الأخرى.

كما تم تنظيم جلسات إرشاد وظيفي تهدف إلى مساعدة الأفراد في اختيار التخصص أو المهنة المناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم واهتماماتهم، استنادًا إلى حاجات سوق العمل. وقد تم تقديم مراجعات مجانية للسير الذاتية، إلى جانب تقديم المشورة المهنية لتحسينها، وتوفير فرص لإجراء مقابلات العمل فوراً.

من الجدير بالذكر ملتقى لـ جوبزيلا على مدار السنوات الأخيرة قد نجح في توفير آلاف الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن العمل، كما ساهمت جوبزيلا في نمو وتوسع العديد من الشركات عبر تسهيل التواصل بينها وبين المواهب المؤهلة. يأتي هذا ضمن التزام "جوبزيلا" بدعم توجيهات وسياسات الدولة المصرية المتعلقة بالاهتمام بالخريجين، وتذليل الصعوبات التي تواجههم في البحث عن فرص عمل وتطوير مهاراتهم، وتمكينهم من المساهمة في بناء المجتمع وخدمته.

وشارك في رعاية الحدث عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية الرائدة مثل بنك HSBC وشركة Flyin و Ischool و Intelcia.

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