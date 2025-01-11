عالية الحمادي:

الجلسات والحوارات المعرفية تساهم في ترسيخ حضور صناع المحتوى الجدد على منصات التواصل واستكشاف أحدث توجهات صناعة المحتوى والتحديات التي تواجهها

زاك كينج يتحدث عن خبرته الطويلة في السرد القصصي والتواصل مع الجمهور واستباق تحولات المشهد الرقمي

جاي شيتي يركز على أهمية تطوير مهارات المرونة والتكيف والتعلم والخطوات العملية لترسيخ الإنجازات

"الدكتور مايك" يستكشف دور المحتوى الموثوق في إعادة رسم معالم تأثير منصات التواصل الاجتماعي

عبد الرحمن أبو مالح يروي تفاصيل رحلته في عالم صناعة المحتوى والتحديات والمزايا المرافقة لمفهوم المحتوى المدفوع

الإمارات العربية المتحدة: تشهد النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وتستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير المقبل، في (أبراج الإمارات، مركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل) بدبي، تحت شعار "المحتوى الهادف"، أكثر من 300 جلسة وحواراً معرفياً.

ويشارك في الجلسات والحوارات أهم الخبراء والمتخصصين من كبرى المنصات والشركات العالمية، وعدد من أبرز المؤثرين وصناع المحتوى في الوطن العربي والعالم، حيث يستعرضون تجاربهم ورؤاهم حول توجهات الإعلام الجديد وأحدث اتجاهاته والمسارات التي يتخذها لقيادة مستقبل العالم الرقمي، كما يبحثون سبل مضاعفة حجم سوق الاقتصاد الإبداعي وزيادة مساهمته في تسريع خطط التنمية الشاملة في المنطقة والعالم.

إثراء خبرات صناع المحتوى

وأكدت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن الجلسات الرئيسية تستهدف إثراء خبرات صناع المحتوى، وتزويدهم بمعارف ومهارات تصقل تجاربهم وتعزز حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي، وتساعدهم في الوصول إلى عدد أكبر من المتابعين.

وقالت: "تشهد قمة المليار متابع في نسختها الثالثة أكثر من 300 جلسة وحواراً معرفياً يشارك في تقديمها عدد كبير من أهم الخبراء والمسؤولين في كبرى الشركات العالمية وأبرز المؤثرين وصناع المحتوى من المنطقة والعالم، حيث يستعرضون خلاصة تجاربهم ونصائحهم ورؤاهم لقطاع الإعلام الجديد بما يساهم في تطوير أداء صناع المحتوى الجدد وترسيخ حضورهم على منصات التواصل الاجتماعي واستكشاف أحدث توجهات صناعة المحتوى والتحديات التي تواجهها".

كيف تبقى حاضراً في ذاكرة الجمهور على مدار عقد كامل

ويلقي صانع المحتوى زاك كينج خطابًا ملهماً يصحب فيه الجمهور عبر دهاليز عالم المحتوى دائم التغير، منذ أيام موقع "فاين" ووصولًا إلى منصات تيك توك ويوتيوب.

ويشارك كينج ما تعلمه من خبرته الطويلة في السرد القصصي والتواصل مع الجمهور، واستباق تحولات المشهد الرقمي.

ويخاطب زاك كينج في كلمته مختلف الفئات من صناعة المحتوى المحترفين والجدد، بما يعزز نمو صناعة المحتوى ويدعم نجاح علاماتهم الرقمية.

المرونة والتكيف

ويكشف الكاتب ومقدم البودكاست جاي شيتي في كلمته أهمية تطوير مهارات المرونة والتكيف والتعلم، مبيناً قدرتها على تمكين الإنسان من استثمار الألم في سبيل النمو والمضي قدماً.

ويشارك شيتي الحضور معنى وماهية بناء المرونة النفسية لينجح الإنسان في تحقيق إنجازات راسخة رقم الصعوبات، كما يشارك الجمهور خطوات عملية وآراء تحفيزية حول دور التجارب الصعبة في تعزيز قوة وجمال الروح.

الموثوقية والشفافية

ويشارك صانع المحتوى "الدكتور مايك" (الدكتور ميخائيل فارشافسكي) في حوار يستكشف خلاله دور المحتوى الموثوق والقائم على الأدلة في إعادة رسم معالم تأثير منصات التواصل الاجتماعي.

كما يشارك الجمهور رؤاه حول أهمية فوز صانعي المحتوى بثقة الجمهور وتفاعلهم من خلال الموثوقية والشفافية، في عصر تسود فيه المعلومات المضللة والخاطئة.

يذكر أن "الدكتور مايك" أخصائي في طب الأسرة وأحد مؤثري التواصل الاجتماعي، وهو يحرص على دحض المعلومات الطبية الخاطئة وتثقيف الجمهور صحيًا من خلال قناته على منصة يوتيوب.

هل العالم العربي مستعد لفكرة المحتوى المدفوع؟

ويروي صانع المحتوى عبد الرحمن أبو مالح، رائد الأعمال ومؤسس قناة "ثمانية"، تفاصيل رحلته في عالم صناعة المحتوى وكيف انتقل من نجاحه على منصة يوتيوب إلى تطوير منصة ناجحة تقدم المحتوى المدفوع.

كما يناقش خلال الحوار التحديات والمزايا المرافقة لمفهوم المحتوى المدفوع، والاستراتيجيات التي تتيح تحويل المتابعين إلى مشتركين في منصة مدفوعة، والتكنولوجيا التي تستند إليها هذه المنصة.

استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

ومن الجلسات التي تشهدها قمة المليار متابع في نسختها الثالثة، جلسة بعنوان: "كيف تنشئ الفيديو الخاص بك باستخدام الذكاء الاصطناعي؟"، يوضح خلالها باول باخوس نائب الرئيس التنفيذي للمنتجات وأدوات المحتوى في Spotter، كيف يستخدم مبدعو منصة إكس الـ Spotter Studio لتبادل الأفكار والتخطيط لإنشاء مقاطع الفيديو الخاصة بهم باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى كيفية محافظة صناع المحتوى على تميزهم والتركيز في عملهم الإبداعي.

من صانع محتوى إلى مستثمر

وفي جلسة بعنوان "كيف تتحول من صانع محتوى إلى مستثمر مع كاسبر لي" يوضح صانعا المحتوى كاسبر لي وساشا كاليتسكي الإمكانات التي تتيحها صناعة المحتوى لدخول عالم الاستثمار، إضافة إلى بداية رحلتهما في ريادة الأعمال وما واجهاه من تحديات، وما تعلماه خلال مشوارهما في عالم صناعة المحتوى.

من 8 إلى 4 ساعات عمل

وفي جلسة بعنوان "من 8 ساعات عمل إلى 4 ساعات بفضل الذكاء الاصطناعي"، تسلط صانعة المحتوى مارينا موغيلكو، الضوء على نقاط عدة تتصل بضغط العمل اليومي، وكيفية خفض ساعات العمل إلى النصف، وكيفية استثمارها الذكاء الاصطناعي لتقليص ساعات العمل يومياً إلى النصف.

أسرار بسيطة لكسب أول دولار

ويشرح زاك هونارفار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Creator Now كيفية يمكن البدء في جني الأموال من المحتوى، ويقدم نصائح عملية وخطة عمل واضحة لتحقيق الدخل من المحتوى.

قص الفيديو باستخدام Opus Clip

ويتناول كل من صانعي المحتوى نك نيمين، وشوب جاجاني ، كيفية تحويل أي فيديو بسهولة إلى مقاطع جذابة وقابلة للمشاركة باستخدام Opus Clip، وإتقان تقنيات المونتاج المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لتوسيع مدى وصول المحتوى الخاص بهم وتعزيز تفاعل الجمهور وتحقيق الدخل.

تحويل الانتشار إلى تأثير

ويناقش كل من صناع المحتوى أليس سوبيس وبارون ريان وكاهليل جرين، أفضل السبل التي تمكن صنّاع المحتوى من وضع بصمتهم وإحداث فارق ملحوظ، وإحداث تغيير إيجابي يلهم جماهيرهم بما يتجاوز الترفيه، لدعم القضايا الانسانية وتعزيز المجتمع.

أسرار التعاون بين صنّاع المحتوى

في هذه الجلسة يتحدث صانع المحتوى ماكس ميونغ، عن التأثير الإيجابي للشراكات بين المبدعين والعلامات التجارية، لتكون نقطة تحول في الرحلة الإبداعية.

كما يتحدث على أسرار اختيار الشركاء، بما يساعد في تطوير المحتوى بأسلوب جديد وممتع.

استراتيجيات إبداعية لصحتك النفسية

ويناقش صانعا المحتوى بارون ريان ومنى شارما، الطرق التي تمكن من الاستمرار في الإبداع دون التأثير على الصحة النفسية.

ويشارك في الجلسة نخبة من صنّاع المحتوى وخبراء الصحة النفسية، حيث يستعرض المشاركون في الجلسة كيفية التعرف على علامات الإرهاق، واتباع استراتيجيات واضحة للحفاظ على التوازن الشخصي.

كيف تصنع كوميديا غير مؤذية؟

في هذه الجلسة، يتحدث صانعا المحتوى لوكي فيرنون، وأناند رامان، عن تجربتهما في صياغة الكوميديا التي تضحك دون أن تؤذي، ويناقشان مع المشاركين كيفية التعامل مع المواضيع الشائكة، والتواصل مع جمهور متنوع، وتقديم كوميديا طبيعية غير مصطنعة ولا تتجاوز حدود المسؤولية، وكيف يمكن للكوميديا أن تبقى ممتعة ومسؤولة في نفس الوقت.

رحلة بودكاست "بدون ورق"

يستعرض فيصل العقل ومنيرة الشريفي، صانعا محتوى بودكاست "بدون ورق"، كيفية إنتاج محتوى مؤثر يتناول طيفاً واسعاً من القضايا، ويكشفان في هذه الجلسة، الاستراتيجية التي يتبعانها في جذب المستمعين ومناقشة الملفات الملحة في العالم العربي.

أسرار استخدام منصة إكس

يتحدث في هذه الجلسة كل من صانعي المحتوى عبدالله الخريف وعبدالله المشوط، حيث يسلطان الضوء على أسرار استخدام منصة إكس في تنمية العلامة التجارية، والتفاعل مع المتابعين، واستكشاف محتوى متنوع وجديد، بداية من الفيديوهات القصيرة وصولاً إلى أدوات تحقيق الدخل المبتكرة.

هل البودكاست فقاعة أم بداية صناعة بمليارات الدولارات؟

تجمع هذه الجلسة كبار خبراء البودكاست لمناقشة الاتجاهات العالمية والإقليمية، والنمو المفاجئ للبودكاست في الشرق الأوسط، ويشارك في حوارات الجلسة كل من ستيفانو فلاحة المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Podeo، وإيفان زليجكوفيتش المؤسس المشارك لـ Poddste، وغوتام راج أناند المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Hubhopper.

من صانع محتوى محلي إلى علامة تجارية عالمية

تناقش صانعة المحتوى براجكتا كولي في هذه الجلسة مع جربريت سينغ، المؤسس المشارك لـ One Digital Entertainment كيف ساعدها التعاون طويل الأمد في بناء علامتها التجارية على المستوى العالمي من خلال رؤية مشتركة وتنفيذ متقن وثقة متبادلة.

بناء علامة تجارية ذات تأثير مع جوردان ويلش

يستعرض صانع المحتوى جوردان ويلش رحلته من ريادة الأعمال إلى بناء علامة تجارية ذات تأثير حقيقي، ويشارك استراتيجياته في إنشاء حضور إلكتروني فاعل، والتعامل مع الجمهور بصدق، ومواءمة أعماله مع غايات وأهداف نبيلة تتجاوز تحقيق الأرباح.

خطر الأخبار الكاذبة

ويكشف صانع المحتوى والكاتب الساخر فينسنت فليبوستر، الذي اشتهر في يوليو الماضي بمزحة حول مسؤوليته عن تعطل عالمي بسبب تحديث CrowdStri عن كيفية انتشار الأخبار الكاذبة بسرعة، ويناقش خلال الجلسة تداعيات هذه الظاهرة وكيفية التعامل مع الإعلام بمسؤولية خلال الأزمات والأعطال التقنية.

نبذة عن قمة المليار متابع

تهدف قمة المليار متابع أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات للوصول إلى أكثر من مليار شخص حول العالم، وهي تجمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف القمة إلى استكشاف دور الإعلام الجديد في إحداث تغييرات إيجابية في المجتمعات ودعم النمو الاقتصادي المستدام. وتشكّل القمة عنصراً أساسياً من التزام دولة الإمارات بدعم مجتمع صناع المحتوى.

وتوفر الدولة في هذا السياق مجموعة واسعة من خدمات دعم الأعمال، بالإضافة إلى بيئة آمنة ومتعددة الجنسيات تمتاز بشبكات اتصال عالمية.

كما حرصت الدولة على تخصيص موارد ومرافق لتعزيز صناعة المحتوى، من ضمنها جائزة بقيمة مليون دولار للمبدعين، سيتم الإعلان عن الفائز بها خلال فعاليات القمة المنعقدة في الفترة من 11 إلى 13 يناير 2025.

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