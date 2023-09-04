الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي: نظمت تعاونية الاتحاد من خلال إدارة الاستراتيجية والابتكار والتطوير المؤسسي دورة تدريبة حول سلامة الأغذية نفذها قسم التدريب والتطوير، حيث استفاد منها 300 موظف من موظفي القطاعات والإدارات والفروع المعنيين بسلامة الأغذية في التعاونية.

وأكدت التعاونية أنها تحرص من خلال قسم التدريب والتطوير على تنمية وصقل مهارات الموظفين وتطويرها، بما يتواكب مع التطورات الحاصلة في جميع المجالات والقطاعات، مشيرة إلى أنه تم عقد الدورة التدريبية لجميع الموظفين والمشرفين المعنيين بسلامة الأغذية وحفظها ممن يعملون في التعاونية.

وأشارت إلى أن الدورة شملت جميع المحاور الخاصة بسلامة الأغذية مثل كيفية تعزيز الوعي الأساسي بالنظافة الغذائية وكيفية تطوير الالتزام بسلامة الأغذية تجاه المنظمة، وشرح العلاقة بين علم الأحياء الدقيقة والتسمم الغذائي على أفضل مستوى في النظافة الغذائية في دبي، وإظهار الحاجة إلى ممارسات النظافة الجيدة والممارسات العملية في الموقع في مجالات إعداد الطعام، وتقديم الفهم الكافي لأنظمة النظافة المحلية.

ولفتت بأن إدارة الاستراتيجية والابتكار والتطوير المؤسسي وضعت ضمن أولوياتها السنوية تدريب الموظفين لصقل مهاراتهم وزيادة معارفهم في شتى المجالات لرفد مخزونهم المعرفي، حيث أخذت على عاتقها دعم الاستراتيجية المستقبلية للتعاونية لتحقيق أهدافها المرجوة، خاصة تلك المتمثلة في نشر التوعية والتثقيف الصحي والغذائي ذات الصلة.

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