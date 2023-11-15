سيشهد المؤتمر حضور أكثر من 300 شخصية رئيسية من مكاتب العائلة، وأصحاب الثروات الضخمة، ومسؤولين حكوميين، وكبار الشخصيات التنفيذية، إلى جانب ممثلي شركات من 17 دولة

سيناقش المؤتمر موضوعات محورية في مجال مكاتب العائلة العالمية التي تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات

الجمعية الوحيدة والفريدة من نوعها لمكاتب العائلة في الإمارات – تتعاون مع سوق أبوظبي العالمي

الإمارات العربية المتحدة: أعلنت جمعية مكاتب العائلة الإماراتية ("EFOA")، الهيئة المستقلة الجديدة والفريدة من نوعها التي تدعم مكاتب العائلة في الإمارات (وخارجها)، اعتزامها المشاركة في تنظيم فعالية "مؤتمر مكاتب العائلة الدولي" أو ("IFO Congress") الافتتاحي يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر - وذلك ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي ("ADFW").

تأسست جمعية مكاتب العائلة الإماراتية في عام 2023، وتُعد الجمعية الرسمية والوحيدة لمكاتب العائلة في الإمارات. تهدف الجمعية إلى مساعدة العائلات في تخصيص الأصول، والحفاظ على الثروات، والتوسع الدولي، وتحويل نماذج الأعمال العائلية التقليدية إلى مكاتب عائلة منظمة. تتماشى هذه الجمعية استراتيجيًا مع رؤية الاقتصاد الإماراتي، حيث تُمثل الأعمال العائلية 80% من النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص في الدولة.

تأتي أهمية "مؤتمر مكاتب العائلة الدولي" في أنه سيكون الفعالية الأولى المخصصة في أسبوع أبوظبي المالي التي تركز بشكل خاص على مكاتب العائلة والشركات العائلية، ومن المتوقع حضور حوالي 300 شخصية رئيسية من مكاتب العائلة، وأصحاب الثروات الضخمة، ومسؤولين حكوميين، وكبار الشخصيات التنفيذية.

ستُفتتح فعاليات هذا المؤتمر بكلمة ترحيبية من مكتب أبوظبي للاستثمار، يتبعها الخطاب الافتتاحي للسيد/ عبد الله محمد المزروعي - رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي - الذي سيُسلط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه مكاتب العائلة في قطاعي الصناعة والمال، خاصة أن العائلات تسهم بأكثر من 70% من النشاط الصناعي الإقليمي، بالإضافة إلى إبراز مكانة أبوظبي بصفتها "عاصمة رأس المال" في المنطقة.

سيتناول جدول أعمال المؤتمر نقاشات حول موضوعات محورية مثل: تسليط الضوء على قطاع مكاتب العائلة الذي تتجاوز قيمته مئات المليارات من الدولارات - نموّها المستقبلي وفرص توحيدها – أبوظبي كوجهة مثالية لمكاتب العائلة – بالإضافة إلى تحديّات التنقل بين الأجيال من اختلاف استراتيجيات الاستثمار والتخطيط للتعاقب والحفاظ على الإرث في بيئة الأعمال التي تتسم بسرعة التغيّر.

من بين المتحدثين والمشاركين في النقاش: ممثلون من حكومة أبوظبي ومؤسساتها؛ مكاتب عائلة بارزة؛ شخصيات دولية بارزة وكيانات مرموقة مثل: مجموعة كانو، مجموعة الفردان، المسعود، أرينيوس، ومكتب BTG Pactual العائلي؛ بالإضافة ممثلي شركات من 17 دولة.

وتعقيبًا على هذا التعاون، صرّح آدم لادجاج، مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية مكاتب العائلة الإماراتية: "نشعر بالفخر لكوننا جزءًا من تنظيم "مؤتمر مكاتب العائلة الدولي" الافتتاحي ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي المالي لعام 2023، الحدث الأبرز في مجال الأعمال بمنطقتنا. تتبوأ أبوظبي مكانة "عاصمة رأس المال" في المنطقة، وتشكل الأعمال العائلية 80% من النسيج الاقتصادي للقطاع الخاص في دولة الإمارات. هذا بلا منازع الموقع الأمثل لبحث مستقبل وفرص قطاع مكاتب العائلة العالمية، الذي تُقدر قيمته بمليارات الدولارات، وأسباب تميّز أبوظبي كوجهة مثالية لهذا القطاع."

وأردف قائلًا: "نلتزم في جمعية مكاتب العائلة الإماراتية بتقديم الدعم لمكاتب العائلة، ونسعى لنصبح المنصة التعليمية والتواصلية الأمثل لها، لنساهم في الحفاظ على ثرواتها والنهوض بالمنظومة العالمية لمكاتب العائلة. نحن متحمسون للمستقبل ونتطلع قدمًا للترحيب بالمشاركين الإقليميين والدوليين في جمعية مكاتب العائلة الإماراتية."

ومن جهته، قال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: "في ظل سعي أبوظبي الحثيث لتعزيز مكانتها كوجهة مفضلة لتأسيس عمليات مكاتب العائلة، تؤكد سوق أبوظبي العالمي بقوة على الأهمية الاستراتيجية التي تضيفها هذه المكاتب إلى "عاصمة رأس المال". اللقاء المرتقب لنخبة مكاتب العائلة العالمية تحت سقف واحد خلال "مؤتمر مكاتب العائلة الدولي" على هامش أسبوع أبوظبي المالي يُعد دليلًا على الفرص الواعدة الموجودة في أبوظبي وشهرتها في هذا الصدد على الصعيد العالمي. ونحن في سوق أبوظبي العالمي قد تعاونّا بشكل وثيق مع جمعية مكاتب العائلة الإماراتية منذ تأسيسها ونشعر بالفخر للتعاون معهم في تنظيم هذه الفعالية، إذ نجتهد معًا لتحقيق هدف مشترك - دفع عجلة النمو لمكاتب العائلة واستكشاف الآفاق الاستراتيجية التي تقدمها أبوظبي."

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