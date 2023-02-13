إحدى أهم وأبرز المشاريع الحيوية على مستوى إمارة الشارقة

الشارقة: كشفت إدارة سوق الشارقة للمواشي، التابع لشركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن استقبال سوق الشارقة للمواشي 329,452 ألف زائر، وبنسبة إشغال للسوق بلغت 60% بزيادة كبيرة عن العام الذي سبقه، بكونه إحدى أهم وأبرز المشاريع الحيوية على مستوى إمارة الشارقة في تلبية احتياجات سكان وزوار الإمارة.

وقال المهندس عبدالله الشامسي، مدير سوق الشارقة للمواشي: "إن الإقبال الكبير على سوق المواشي يؤشر على مدى ثقة العملاء والزبائن بالسوق وما يتوافر فيه من منتجات وخدمات وتسهيلات عديدة، المقدمة وفق أعلى المعايير من حيث المساحة والشكل العام والمرافق المزودة بأعلى معايير الجودة العالمية المتبعة في النظافة والصحة العامة، وبما يحقق دور السوق في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.

وأضاف المهندس عبدالله:" شهد سوق المواشي منذ افتتاحه في عام 2021 في حلته الجديدة إلى يومنا هذا تطور كبير في نوعية الخدمات والآليات والإجراءات المقدمة، إذ شكلت إضافة نوعية للسوق، وتمكنت من توفير كل متطلبات سكان وزوار الإمارة من داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في الارتقاء بالمجتمع المدني وتحقيق رفاهيته".

وأكد الشامسي، أن أسواق المواشي في الشارقة تتطلع دائماً إلى تحقيق سعادة ورضا المتعاملين، حيث تحرص على تحسين بنيتها التحتية بشكل مستمر، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة لتوفير كل ما يحتاجه سكان الإمارة وزوارها وخدمتهم وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم"

ويحتل سوق الشارقة للمواشي موقعاً استراتيجياً حيوياً حيث يقع على محورين هما شارع الشارقة - الذيد شارع الإمارات العابر ويمتد على مساحة تصل إلى نحو 170 ألف متر مربع فيها 140 محلاً لبيع الأغنام مزودة بـ حظائرها و26 محلاً لبيع المواشي(الأبقار)، و12 محلاً لبيع الجمال و 73 محلاً لبيع الدواجن ومسلخاً للمواشي وآخر للدواجن بالإضافة إلى 44 محلاً لبيع الأعلاف و34 محلاً تجاريا متعدد الاستخدام و 30 محلاً للمشاتل وساحة للمزادات لبيع المواشي وساحة أخرى لسوق الجمعة ومسجد يتسع لـ 386 مصل ومسلخ للمواشي يتسع لنحو 200 رأساً من الماشية في الساعة.

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نبذة تعريفية لشركة الشارقة لإدارة الأصول:

شركة اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول، هي الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وتسعى إلى تحقيق رؤيتها الساعية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعم وتسريع عجلة الاقتصاد المستدام في الإمارة، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص وتشجيع الاستثمار وتعزيز المسؤولية المُجتمعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتلبية احتياجات مجتمع إمارة الشارقة وضمان الرفاهية المستدامة لهم.