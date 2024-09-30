

يشاركون من الإمارات، سلوفاكيا، المملكة المتحدة، الأردن، سويسرا، إيطاليا، كينيا، والسعودية، وغيرها

الشارقة، يشارك على منصة الدورة الافتتاحية من المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية، مسؤولون حكوميون وشخصيات قياديّة وسياسيّة وخبراء في مجال البيانات والإحصاء وقطاع الأعمال من أكثر من 30 دولة عربية وأجنبية من بينها الإمارات، سلوفاكيا، المملكة المتحدة، الأردن، سويسرا، إيطاليا، كينيا، والسعودية، وغيرها.

ومن أبرز المتحدثين في المنتدى، الذي تنظمه دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية يومي 9-10 أكتوبر المقبل في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، الرئيس السابق لجمهورية سلوفاكيا آندريه كيسكا، والشيخ فاهم بن سلطان بن خالد القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، والبروفيسور الدكتور جير غراوس، مستشار تربوي وخبير تعليم عالمي، وجيمس هاردي، رئيس قسم أوروبا في شركة علي بابا سابقاً، وكريس بارتون، المؤسس والرئيس التنفيذي الأول لتطبيق "شازام".

ويشهد المنتدى مشاركة رافائيل دييز دي ميدينا، كبير الإحصائيين ومدير إدارة الإحصاءات في منظمة العمل الدولية "ILO" في سويسرا، وروبرت ندوغوا، رئيس قسم البيانات والتحليلات في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، والدكتور حيدر فريحات، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، كما يستضيف المنتدى بييرو ديميتريو، خبير إحصاء ومستشار دولي في جامعة روما سابينزا، والدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء، السعودية، وسيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات.

آندريه كيسكا: من رئاسة الدولة إلى ريادة الأعمال

ويقدم آندريه كيسكا الرئيس السابق لجمهورية سلوفاكيا، خلال جلسة "لماذا تفشل المشاريع التجارية؟" رؤيته حول أهمية البيانات في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في فهم تفضيلات العملاء وتحليل الأسواق، كما يستعرض كيسكا استراتيجيات عملية لكيفية استخدام البيانات بفاعلية لتعزيز النمو الاقتصادي، مستفيداً من خبرته الواسعة في تأسيس شركات ناجحة قدّمت خدمات مالية لأكثر من مليون شخص في سلوفاكيا.

الشيخ فاهم القاسمي: رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة

ويتناول الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة خلال جلسة تحمل عنوان "مدن المستقبل: تطويع البيانات لتحقيق التنمية المستدامة" التحديات المرتبطة بالتوسع الحضري المتسارع، مستفيداً من خبرته الواسعة في مجال السياسات الحكومية والتشريعات الرامية لتعزيز عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في الإمارة. ويستعرض الشيخ فاهم رؤاه في دور البيانات في تصميم مدن مستدامة تلبي احتياجات سكانها، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق هذا الهدف.

جيمس هاردي: قائد توسعات "علي بابا" بأوروبا

ويتحدث جيمس هاردي، صاحب الخبرة الواسعة في مجال الاندماجات والاستحواذات القانونية، عن أهمية البيانات في دفع عجلة النمو للشركات. كما يستعرض هاردي، الذي ساهم في بناء واحدة من أكبر منصات التصدير للتجارة الإلكترونية من المملكة المتحدة إلى الصين، تجاربه في مجال التجارة الإلكترونية، وكيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من البيانات لتحقيق النمو والتوسع.

الدكتور جير غراوس.. تعليم قائم على البيانات

ويشارك البروفيسور الدكتور جير غراوس، مستشار تربوي وخبير تعليم عالمي، في خطاب ملهم بالمنتدى يجيب عن عدد من التساؤلات الملحة لخلق نقلة نوعية في مستقبل التعليم. بصفته أول مدير عالمي للتعليم في "كيدزانيا"، يستقي غراوس من خبراته الواسعة في كيفية توظيف البيانات في تطوير التعليم وخلق بيئة تعليمية مبتكرة تساهم في تحسين تجربة التعلم للأطفال. حصل غراوس على وسام الإمبراطورية البريطانية (OBE) عام 2014، كما حصل على الدكتوراه الفخرية من جامعة ستافوردشاير في المملكة المتحدة، وتم تكريمه من المنتدى الاقتصادي العالمي للمرأة بلقب «قائد مبدع في خلق عالم أفضل للجميع».

كريس بارتون.. المؤسس والرئيس التنفيذي الأول لتطبيق "شازام"

كريس بارتون، مؤسس ثلاث شركات ناشئة ولديه 12 براءة اختراع، من بينها براءة اختراع مستخدمة في خوارزمية البحث الخاصة بجوجل. كما أنه المؤسس والرئيس التنفيذي الأول لشركة "شازام"، التي استحوذت عليها شركة "أبل" في عام 2018 مقابل 400 مليون دولار، مما يجعلها سادس أكبر عملية استحواذ في تاريخ "أبل". في خطابه الملهم خلال المنتدى، سيشارك كريس رحلته في الابتكار والتحديات التي واجهها، موضحًا كيف مكّنته الأساليب المستندة إلى البيانات من إحداث تأثير وتجاوز العقبات بنجاح.

حيدر فريحات... تجارب أردنية لخدمة التنمية المستدامة

ويشارك الدكتور حيدر فريحات، مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، بخبرته في قيادة مبادرات تكنولوجية وإحصائية لدعم أهداف التنمية المستدامة في أكثر من 6 دول، في جلسة بعنوان "التعداد الناجح - تجارب من المنطقة"، حيث يناقش أهمية التعداد السكاني كأداة لجمع البيانات الديموغرافية وفهم احتياجات المجتمع. ويسلط الدكتور فريحات الضوء على استراتيجيات تعداد ناجحة من المنطقة العربية، والمنهجيات المبتكرة التي قادها لتعزيز دقة البيانات ومشاركة أفراد المجتمع.

رافائيل ميدينا... رؤية منظمة العمل الدولية

ويجسد رافائيل دييز دي ميدينا، الخبير الإحصائي ومدير إدارة الإحصاءات في منظمة العمل الدولية ILO، أهمية البيانات في صياغة سياسات العمل المستقبلية؛ حيث يمتلك ميدينا رؤية عميقة حول كيفية الاستفادة من البيانات لتطوير سوق عمل أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المستقبل؛ ومن خلال مشاركته في جلسة "كبسة زر لإنهاء البطالة في العالم" فإنه يبرز قدرة البيانات على تسهيل التعاون بين المؤسسات الأكاديمية وقطاعات العمل، مما يسهم في تحقيق تطابق أفضل بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

روبرت ندوغوا: البيانات كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية

أما روبرت ندوغوا، رئيس قسم البيانات والتحليلات في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، فيمتلك مسيرة حافلة في مجال الأوبئة والإحصاء الحيوي، ومن خلالها يشارك فهمه العميق للتحديات التي تواجه المدن النامية، في جلسة "مدن المستقبل: تطويع البيانات لتحقيق التنمية المستدامة"، حيث يركز على دور التخطيط العمراني القائم على البيانات في تحقيق مدن أكثر استدامة وعدالة، ويشارك خبراته في مجال تقدير حاجات سكان الأحياء الفقيرة وقياس ازدهار المدن لتقديم رؤى قيمة حول كيفية الاستفادة من البيانات في تصميم مدن المستقبل وتلبية احتياجات سكانها المتزايدة.

بييرو ديميتريو... رؤية إيطالية لعصر البيانات

وبصفته خبير في الإحصاء ومستشار دولي في جامعة روما سابينزا، ينقل بييرو ديميتريو خبرته في مجال تطوير وتحديث النظم الإحصائية في حوار ملهم يجسد قيادته برنامج تحديث المعهد الوطني للإحصاء في إيطاليا (Istat)، حيث تسهم درايته العميقة بالتحديات والفرص التي تواجه المؤسسات الإحصائية في عصر البيانات الضخمة في إثراء هذا الحوار الملهم، كما أنه يثري المنتدى بآرائه حول كيفية الاستفادة من أحدث المنهجيات الإحصائية وتقنيات البيانات لتحسين جودة الإحصاءات الرسمية وخدمة صانعي القرار.

فهد الدوسري... فرص الإحصاء في عصر الذكاء الجديد

أما الدكتور فهد بن عبد الله الدوسري، رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة العربية السعودية، فبفضل مسيرته الحافلة في البنك المركزي السعودي والهيئة العامة للإحصاء، يمتلك الدكتور الدوسري رؤية ثاقبة حول التحديات والفرص التي تواجه المؤسسات الإحصائية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي يشاركها مع الحضور في جلسة "المكاتب الإحصائية في عصر الذكاء الاصطناعي: نحو التطور أو الاندثار؟"، حيث تثري آراؤه نقاشات الجلسة حول كيفية دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات الإحصائية، مع الحفاظ على جودة البيانات وموثوقيتها.

سيف جمعة الظاهري، مدير مركز العمليات الوطني في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث

ومن واقع تجربته كخبير في إدارة الطوارئ والأزمات، يشارك سعادة سيف جمعة الظاهري في جلسة بعنوان "تنبؤات وحلول: الكوارث الطبيعية تحتويها البيانات" مستعرضاً رؤيته العملية في الاستخدام الأمثل للبيانات من أجل تحسين استجابة الحكومات للكوارث، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر، وبناء مجتمعات أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الحالات الطارئة بكافة أشكالها.

-انتهى-

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