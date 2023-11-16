تشكيلات ومفاهيم جديدة من الأطعمة والمشروبات التي تعزز من تجارب ضيوفها

تحتضن القرية العالمية خلال موسمها الـ 28 الحالي، وبالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 30 من أكشاك المأكولات الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، عن استضافتها 30 من أكشاك المأكولات الجديدة التابعة لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خلال موسمها الثامن والعشرين.

ويأتي الإعلان عن انضمام 30 من أكشاك المأكولات الجديدة، امتداداً لالتزام القرية العالمية بالشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بدعم روّاد الأعمال والشركات المحلية المبتكرة التي تقدم للزوّار مجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات التي تحتفي بالتنوع الثقافي الكبير الذي تزخر به الوجهة. وتحتضن القرية العالمية ضمن عالمها الأكثر روعةً مجموعة من أبرز الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات المفاهيم المبتكرة في مجال المأكولات والمشروبات، والتي تقدم أروع النكهات وتبرز أصولها الثقافية من جميع أنحاء العالم.

كما تضم منطقة "ميني وورلد" أكشاك المأكولات الجديدة، وذلك بالقرب من منطقة كارنفال الشهيرة، فيما تستعد القرية العالمية خلال فعاليات موسمها الحالي الـ 28، لإبهار ضيوفها بما تزخر به من فعاليات ترفيهية وأنشطة متنوعة تجسد تنوع ثقافات العالم، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوجهات الترفيهية والمنافذ التي تقدم ألذ المأكولات.

ومن أبرز أكشاك المأكولات التي انضمت للقرية العالمية بموسمها الـ 28، "سماش تاكو" الذي يقدم تاكو البرجر المهروس الذي يحظى بشهرةٍ واسعة على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، إلى جانب كشك "جريك ستريت" بوجباته الأصيلة من دجاج "السلوفاكي" وشطائر الجيرو وكرات اللحم الطرية، إلى جانب كشك "سوايسي" الذي يقدم للضيوف ألذ المأكولات الكورية الأصيلة التي تشمل الدجاج المقلي والعديد من الوجبات والنكهات الأخرى المتنوعة.

وتواصل القرية العالمية توفير منصة لروّاد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة لاستعراض ابتكاراتهم ومنتجاتهم أمام ملايين الزوّار الذين يتوافدون عليها من جميع أنحاء العالم، إلى جانب أنها تمكنهم من المساهمة في تعزيز المشهد الثقافي الغني في القرية العالمية.

وتعد أكشاك المأكولات جزءاً أصيلاً من رسالة القرية العالمية الرامية لتوفير تجارب غامرة وفعاليات ثقافية متنوعة لضيوفها من كافة أرجاء العالم، حيث تُبرز هذه الأكشاك طيفاً واسعاً من المواهب الفذّة والابتكارات الاستثنائية وأصناف المأكولات الشهية، بما يجسد التزام الوجهة بالاحتفاء بالتنوع الثقافي وإبرازه أمام الملايين من زوارها.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن القرية العالمية

تعد القرية العالمية الوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والمأكولات والتسوّق على مستوى المنطقة، حيث استقبلت ما يزيد عن 100 مليون زائر منذ افتتاحها في العام 1997.

تحتضن القرية العالمية في موسمها الثامن والعشرين، 27 جناحاً وتجسد أكثر عن 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم، وتضم أكثر من 3,500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد عن 250 مطعم ومنفذ للمأكولات، إضافةً إلى 400 فنان من أكثر من 40 جنسية مختلفة يقدمون ما يزيد عن 200 عرض كل ليلة، علاوة على ما يزيد عن 195 من الجولات والوجهات الترفيهية الاستثنائية بمنطقة كرنفال للألعاب، إذ تتيح القرية العالمية لضيوفها أضخم تشكيلة من العروض والفعاليات وتجارب التسوّق والمأكولات المتنوعة.

تصدرت القرية العالمية خلال العام 2023، قائمة “يوجوف " للوجهات الأكثر زيارةً في المنطقة، باستقبالها أكثر من 9 ملايين زائر، إلى جانب أنها صُنفت ضمن قائمة موقع "تريب أدفايزر" العالمي لأفضل 10% من الوجهات العالمية المفضلة للمسافرين.