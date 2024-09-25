- نجلاء العيسى: المارثون دعوة سنوية لتغير النهج وأسلوب الحياة في مواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السكر والسمنة والقلب

- أحمد الحزامي: فخورون بمواصلة الشراكة مع بنك الخليج في تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي المتميز

في إطار جهوده المستمرة لترسيخ معايير الاستدامة في المجتمع، وتشجيعاً لكافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، يواصل بنك الخليج شراكته الاستراتيجية مع شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية في رعاية وتنظيم ماراثون بنك الخليج 642، والذي تنطلق النسخة العاشرة منه في 30 نوفمبر المقبل.

وبهذه المناسبة، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة/ نجلاء العيسى: " نحتفل هذا العام باكتمال العقد الأول على شراكتنا مع Suffix في رعاية ماراثون بنك الخليج، والذي يعد أحد أهم الفعاليات الرياضية والاجتماعية في البلاد، والوحيد في الكويت المصنف عالمياً.

وأضافت العيسى: نتطلع لمواصلة النجاح في تنظيم النسخة العاشرة لماراثون بنك الخليج نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن مارثون بنك الخليج ليس سباقاً ليوم واحد، بل دعوة لتغير النهج وأسلوب الحياة، لتكون ممارسة الرياضة والمشي عادة، وجزء أساسي من الحياة اليومية في مواجهة ارتفاع نسب الإصابة بأمراض السكر والسمنة والقلب التي باتت تمثل خطر على المجتمع، ما يستدعي المزيد من التركيز على ممارسة الرياضة وتغير نمط الحياة.

وتابعت: يأتي حرصنا في بنك الخليج على أن نكون الراعي الرئيسي للمارثون سنوياً، كوننا أحد أكبر مؤسسات القطاع الخاص التي تعمل على ترسيخ نهج الاستدامة على مستوى المجتمع والاقتصاد والبيئة، عبر مبادرات مختارة، تستهدف تغير النهج وتطوير المجتمع.

وذكرت أن المارثون مناسبة رياضية اجتماعية تستهدف جمع الأفراد والعائلات من كافة فئات المجتمع وهو دور يحرص عليه بنك الخليج دائماً في كافة الفعاليات التي ينظمها أو الفعاليات التي يرعاها.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Suffx لإدارة الفعاليات الرياضية، السيد/ أحمد الحزامي: " فخورون بمواصلة الشراكة مع بنك الخليج في تنظيم هذا الحدث الرياضي الاجتماعي المتميز، الذي يحصد النجاح عاماً بعد عام، في ظل زيادة الاقبال والمشاركة فيه محلياً واقليمياً.

ويجمع الماراثون الآلاف من الرياضيين وعشاق رياضة الجري من الكويت وخارجها سنوياً في يومي رياضي من طراز رفيع، وفي أجواء كرنفاليه رائعة وفي مسار مميز، حيث يمر المتسابقون بأبرز معالم العاصمة، وفي مقدمتها أبراج الكويت ومركز جابر الأحمد الثقافي، والمسجد الكبير، وسوق المباركية، ومبني بنك الخليج الرئيسي وغيرهم.

ويتكون مارثون بنك الخليج 642، من 4 فئات مفتوحة لجميع المتسابقين والمشاركين من مختلف المستويات الرياضية، وهي سباق 5 كيلومترات للمشي أو الجري، وسباق الجري لمسافة 10 كيلومترات، وسباق النصف ماراثون لمسافة 21 كيلومترا، والماراثون الكامل لمسافة 42 كيلومترا، ويُقبل المشاركون من عمر 11 عاما على سباق 5 كيلومترات، ومن عمر 16 عاما على سباق 10 كيلومترات، و18 عاما لنصف الماراثون. الراغبين في المشاركة يمكنهم التسجيل من خلال الرابط التالي: www.gulfbank642marathon.com

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات متنوعة، ومختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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