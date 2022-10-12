دبي، الإمارات العربية المتحدة: في ثاني أيام معرض جيتكس جلوبال 2022، واصل رواد الميتافيرس استكشاف الفرص المواتية المقدرة بمليارات الدولارات والتي يزخر بها العالم الافتراضي الناشئ. وقد أظهرت قطاعات متنوعة بما في ذلك الألعاب وتجارة التجزئة والأزياء والرياضة شغفاً متزايداً لاستكشاف المنظومة الافتراضية الواسعة والغنية التي يزخر بها الويب 3.0، لاسيما مع تبني إمارة دبي "استراتيجية دبي للميتافيرس" والتي ستعمل من خلالها على توفير أكثر من 40 ألف وظيفة افتراضية جديدة بحلول عام 2030.

ودعماً لجهود تعزيز اقتصاد الويب 3.0، شهدت الدورة 42 لجيتكس جلوبال إطلاق فعاليّتي "إكس – فيرس" برعاية مؤسسة TMRW وبالتعاون مع شركة "ديسينترا لاند"، وهي أضخم رحلة غامرة في العالم بمجال الميتافيرس تتضمن 28 علامة تجارية توفر تجارب استثنائية؛ و"جلوبال ديف سلام"، أكبر ملتقى للمطورين والمبرمجين في الشرق الأوسط.

وعلى هامش "جلوبال ديف سلام 2022"، كشف صقر بن غالب، المدير التنفيذي لمكتب وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن إطلاق أول فعالية "بايكون" (Pycon) في المنطقة بالتعاون مع "مؤسسة برمجيات بايثون" (Python Software Foundation). ويوفر "بايكون الشرق الأوسط وأفريقيا"، المؤتمر الأكبر في العالم لبرمجيات لغة "بايثون"، منصة فريدة تتيح لمجتمع المطورين التواصل والتعاون فيما بينهم. وأكد بن غالب على دور "جلوبال ديف سلام" بوصفه مبادرة مهمة تدعم البرنامج الوطني للمبرمجين، والذي يهدف لأن تغدو دولة الإمارات وجهة عالمية تستقطب أفضل المطورين والمبرمجين.

الميتافيرس، حيث الفرص التي لا تنضب

وفي كلمتها على منصة جيتكس جلوبال الرئيسية، توقعت أنجيليكا جيفورد، نائب رئيس "ميتا" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، أن يضيف الميتافيرس خلال العقد المقبل 3 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي وبنسبة 2.8%، في حين تستعد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لتحقيق ما يزيد على 360 مليار دولار أو 6.2٪ من حجم ناتجها المحلي الإجمالي.

وأضافت: "ستصل تقنيات الميتافيرس خلال العقد المقبل إلى مليار شخص، وستحقق إيرادات هائلة وتسهم بخلق ملايين الوظائف". وأكدت أنجيليكا على أن الميتافيرس يعتبر الحدث العالمي الأضخم منذ بدء الإنترنت.

ونصحت الراغبين في الانضمام إلى عالم الميتافيرس بتعزيز قدراتهم من خلال الدخول إلى هذا العالم، وخوض تجارب غامرة قدر الإمكان، والتواصل مع الشركاء القادرين على تقديم المساعدة.

الكشف عن أول تجربة بيع بالتجزئة في محطة الفضاء المعززة بالجاذبية الاصطناعية

وعلى هامش فعاليات "إكس-فيرس"، أضخم رحلة غامرة في العالم بمجال الويب 3.0، أعلنت شركة "أوربيتال أسيمبلي" (Orbital Assembly)، المطورة لأول متنزه فضائي معزز بجاذبية أرضية اصطناعية، عن تعاون استراتيجي مع "دريم بيج وورلد" (Dream Big World) لتطوير أول تجربة بيع بالتجزئة في الفضاء. وفي هذا السياق، أفاد خوان دي لاكورين، الرئيس التنفيذي لشركة "دريم بيج وورلد" بأن عملاءه سيكونون قادرين على الاستمتاع بتجارب رقمية مختلفة باستخدام الواقع الافتراضي والرموز غير القابلة للاستبدال والأزياء الرقمية والميتافيرس.

مؤسسة TMRW تكشف عن مفهوم "إنترنت أوف لايف" في "إكس - فيرس"

كشفت مؤسسة TMRW، الراعي الرئيسي لمعرض "إكس - فيرس"، عن ROOM، الاتصال الرائد ثلاثي الأبعاد. والذي يسلط الضوء على مستقبل الإنترنت ثلاثي الأبعاد "إنترنت أوف لايف" (The Internet of Life™). ويأتي ROOM مدعوماً بمتصفح إنترنت يتيح إجراء مكالمات الفيديو ثلاثية الأبعاد، ويوفر مساحة مثالية لإجراء اجتماعات نابضة ومفعمة بالحيوية عبر الإنترنت، وذلك لتفرده بأحدث التقنيات التي تضفي بعداً اجتماعياً للاتصال ثلاثي الأبعاد، والتي ستمكن المستخدمين من التفاعل افتراضياً بأقرب الطرق للطبيعة البشرية.

لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني: www.gitex.com

#بياناتحكومية

- انتهى -

لمحة حول مركز دبي التجاري العالمي

يعمل مركز دبي التجاري العالمي برؤية تحويل دبي إلى الوجهة العالمية الأولى في مجال المعارض والمؤتمرات والفعاليات المختلفة، وقد تطور المركز من وجهة إقليمية رائدة في هذا القطاع، إلى محرك رئيسي متعدد المستويات في قطاع الأعمال يركز على المنشآت والفعاليات والإدارة العقارية. كما يقدم المركز إلى جانب خدماته الرئيسية مجموعة من خدمات القيمة المضافة في مجالات الإعلام والدعاية والإعلان والاستشارات التقنية والهندسية والتخطيط للأعراس والخدمات الأمنية، إلى جانب محفظة مميزة من خدمات الضيافة الحائزة على جوائز.

جهة الاتصال في وكالة العلاقات العامة:

أصداء بي سي دبليو

+971 55 648 7197

gitex@bcw-global.com