● القيمة السوقية الإجمالية لأقوى 30 بنكًا في المنطقة بلغت 586.6 مليار دولار، مع أصول إجمالية بلغت 2.5 تريليون دولار.

● السعودية تهيمن على قائمة أقوى 30 بنكًا في المنطقة بـ10 بنوك. تليها الإمارات بواقع 7 بنوك، ثم قطر بـ4 بنوك، والمغرب بـ3 بنوك، والكويت بواقع بنكين مع بنك واحد لكل من مصر والبحرين والأردن وعمان.

● مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) تصدرت التصنيف للعام الثاني على التوالي.

دبي: كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى 30 بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2022" لتسلط الضوء على أبرز المصارف التي تمكنت من تخطي أزمة كورونا. ولإعداد القائمة، جمع فريق البحوث المعلومات والبيانات المالية من أسـواق المال في دول المنطقة، ثم صنفت البنوك المدرجة في أسواق المال وفقًا للقيمة السوقية، والإيرادات، وإجمالي الأصول، وصافي الأرباح لعام 2021.

ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأكبر 30 بنكًا في المنطقة إلى 586.6 مليار دولار، حسب إغلاقات الأسواق في 28 يونيو/ حزيران 2022، مع أصول إجمالية بلغت 2.5 تريليون دولار. بينما هيمنت البنوك الخليجية على القائمة، ممثلة بـ25 بنكًا في دول مجلس التعاون الخليجي. . وتعد السعودية والإمارات الأكثر تمثيلًا في القائمة بواقع 10 و7 بنوك على التوالي، ثم قطر بـ4 بنوك، والمغرب بـ3 بنوك.

كما تصدرت مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) القائمة للعام الثاني على التوالي، بإجمالي أصول قيمتها 300.3 مليار دولار. يليها في المركز الثاني: بنك أبوظبي الأول، والبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي. ويأتي بنك الإمارات دبي الوطني في المركز الخامس للتصنيف. في حين جمعت هذه البنوك مجتمعة 16.8 مليار دولار من الأرباح في عام 2021، لتشكل 49% من إجمالي أرباح 30 بنكًا مدرجًا في القائمة

أقوى 5 بنوك في الشرق الأوسط لعام 2022

1- مجموعة بنك قطر الوطني (QNB)

الدولة: قطر

الرئيس التنفيذي للمجموعة: عبدالله مبارك آل خليفة

2- بنك أبوظبي الأول

الدولة: الإمارات

الرئيس التنفيذي للمجموعة: هناء الرستماني

2- البنك الأهلي السعودي

الدولة: السعودية

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة: سعيد الغامدي

2-مصرف الراجحي

الدولة: السعودية

الرئيس التنفيذي: وليد عبدالله المقبل

5- بنك الإمارات دبي الوطني

الدولة: الإمارات

الرئيس التنفيذي للمجموعة: شاين نيلسون

دول قائمة "أقوى 30 بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2022" السعودية 10 المغرب 3 مصر 1 الإمارات 7 الكويت 2 الأردن 1 قطر 4 البحرين 1 عُمان 1

يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة لأقوى 30 بنكًا في الشرق الأوسط لعام 2022 هـنا.

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