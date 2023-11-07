مي دشتي: المعاملات المصرفية في بنك الخليج تتمتع بأعلى مستويات الأمن والحماية

انطلاقا من مساعيه المتواصلة لمواكبة أحدث التطورات في مجال الأمن السيبراني، اختتم بنك الخليج ورشة عمل مكثفة، للقيادات العليا في الإدارة التنفيذية للبنك، بمشاركة 3 من الخبراء العالميين في هذا المجال.

وقالت مساعد مدير عام أمن المعلومات في بنك الخليج السيدة/ مي دشتي: " يحرص بنك الخليج على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الآمن السيبراني سواء تلك المتعلقة بالهجمات والتهديدات السائدة أو وسائل الدفاع والتحصين المتاحة ".

وأشارت إلى أن المعاملات المصرفية في بنك الخليج تتمتع بأعلى مستويات الأمن والحماية، وذلك بالتوازي مع الاستثمارات الكبيرة التي ضخها البنك في الحلول التكنولوجية الشاملة في رحلة التحول الرقمي التي تعد أحد ركائز الاستراتيجية الخمسية 2025.

وأضافت: "نسعى إلى مواكبة التحديات والتغييرات التي تطرأ في العالم الرقمي، من خلال التدريب المستمر واتباع أحدث وأفضل السياسات وبرامج الحماية، وذلك تأكيدًا على التزامنا بتوفير بيئة عمل آمنة ومرنة في كافة التعاملات المصرفية.

وتابعت: في هذا الإطار نحرص على تنظيم دروات تدريبية وورش عمل دورية حول أمن المعلومات والأمن السيبراني، لتلبية احتياجات الموظفين في مختلف الإدارات وكذلك لمسؤولي الإدارة التنفيذية.

ونوهت إلى أن خصوصية البيانات وأمنها يحظى باهتمام بالغ لدى بنك الخليج، ولهذا يضع التدريب على الخصوصية والأمن في مقدمة اهتماماته، لنشر وإرساء أعلى مستويات خصوصية البيانات وأمنها في جميع عمليات البنك.

واختتمت بالقول: " يتعامل بنك الخليج مع تحدى المخاطر السيبرانية وضمان أمن وسلامة بيانات العملاء ومعاملاتهم باهتمام شديد، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والتطوير المستمر للأنظمة والتقنيات في مجال الامن المعلوماتي ".

تتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام. وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.

وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 "كويت جديدة"، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كافة المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.

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