تسلط الضوء على الفنون التحويلية والتصميم المستدام

تعقد الجلسات بمتجر "سي بي تو" في "مول الإمارات" خلال سبتمبر وأكتوبر 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "سي بي تو" التي تديرها شركة "ماجد الفطيم لايف ستايل" عن شراكتها وتعاونها مع معرض "فيريتي كونتمبروي غاليري Firetti Contemporary Gallery" لتأسيس منصة للفنون التحويلية، تعزز من إعداد التصاميم الداخلية الجذابة متعددة الطبقات والتي تتبنى معايير الاستدامة، انطلاقاً من مبدأ المزج بين شاعرية الفنون وروائع تصميم الأثاث.

وبموجب التعاون، سيتم استضافة سلسلة من الجلسات النقاشية المجانية حول الفنون والأثاث والاستدامة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بمتجر "سي بي توم" في "مول الإمارات"، بمشاركة الفنانتين الاستثنائيتين سوسن البحر ولورا لابي.

تنسيق الفنون مع سوسن البحر

عنوان الجلسة: الفن والاستدامة

التاريخ: الجمعة 15 سبتمبر 2023

الوقت: الخامسة إلى السادسة مساءً

المكان: متجر" سي بي تو"، مول الإمارات

تستضيف الجلسة النقاشية الأولى التي ستعقد تحت عنوان "الفن والاستدامة"، الفنانة سوسن البحر، مؤلفة "دراسة بلا عنوان لفصل الخريف"، لتسليط الضوء على العلاقة المعقدة بين الفن والاستدامة، وستستعرض الجلسة الرؤية الثاقبة للفنانة سوسن البحر والمعاني الإبداعية العميقة للأعمال الإبداعية التي صممتها.

تنسيق الفنون مع مارا فيريتي

عنوان الجلسة: الفن والاستدامة

التاريخ: الجمعة 29 سبتمبر 2023

الوقت: الخامسة إلى السادسة مساءً

المكان: متجر" سي بي تو"، مول الإمارات

ستستضيف جلسة نقاشية أخرى حول "الشؤون الفنية" الرئيسة التنفيذية ومؤسسة معرض "فيريتي" المعاصر، مارا فيريتي، التي ستستعرض خلالها مدى أهمية إدراك قيمة العمل الفني، بالإضافة إلى طرق ومراحل اختيار الأعمال الفنية بالنسبة لهواة الجمع المبتدئين.

الفن في التصميم الداخلي مع "سي بي تو"

عنوان الجلسة: الفن والتصميم الداخلي

التاريخ: الجمعة 13 أكتوبر 2023

الوقت: الخامسة إلى السادسة مساءً

المكان: متجر" سي بي تو"، مول الإمارات

سيستضيف متجر "سي بي تو" ورشة عمل تفاعلية حول التصميم الداخلي والفنون الجميلة، بالإضافة إلى جلسة إرشادية حول كيفية تصميم الغرف بالفنون ستعزز من خبرات المشاركين حول فن تنسيق مساحات المعيشة لتتناغم مع الأعمال الفنية الاستثنائية التي يمتلكونها، سواء كانت لوحات معاصرة أو منحوتات أو تركيبات فريدة.

وسيكتسب الحضور رؤى قيمة حول كيفية اختيار اللوحات الملونة والأثاث والإضاءة المثالية لتعزيز التأثير البصري لمجموعاتهم الفنية، ومن أجل تحويل منازلهم إلى معارض شخصية للتعبير عن ذواتهم، وستثري الجلسة تجربة الحضور وستعرفهم على القيمة الفنية وكيف يمكن أن يصبح الفن جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية ويضفي مزيداً من الإبداع على منازلهم.

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