تنطلق فعالياته الثلاثاء ويستمر على مدار 5 أيام بمشاركة وزراء في حكومة الإمارات وخبراء في مجالات البيئة والاستدامة من المنطقة والعالم

اليوم الأول للمؤتمر يتضمن جلسات رئيسية بمشاركة عيسى كاظم وليلى مصطفى عبداللطيف ونجيب صعب وتوبي غريغوري وماركوس إريكسون وويل بينيت

الدكتور ثاني الزيودي وعمر سلطان العلماء من أبرز المتحدثين في جلسات ثاني أيام المؤتمر

الإنتاج المستدام للمياه، والزراعة الذكية، والابتكار في إدارة النفايات، من أهم المواضيع التي سيناقشها مجلس الشركات الناشئة المتخصصة بالمناخ ضمن أجندة الأسبوع

فعاليات "مهرجان أفلام المناخ" و"معرض صور المناخ في المنطقة" تنطلق بالتزامن مع أول أيام "أسبوع مستقبل المناخ"

دبي: تنطلق يوم الثلاثاء فعاليات "أسبوع مستقبل المناخ" التي ينظمها "متحف المستقبل" بالتعاون مع مؤسسة "فكر" وتستمر من 26 إلى 30 سبتمبر الحالي، ويناقش عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين بمشاركة نخبة من المتحدثين والخبراء من دولة الإمارات والمنطقة والعالم عدداً من أهم التحديات المناخية في 20 جلسة رئيسية تنعقد على مدار 3 أيام (26 و27 و30 سبتمبر)، إضافة إلى 6 ورش عمل و3 فعاليات مصاحبة.

وستركز الفعاليات والحوارات على 3 محاور رئيسية تشمل مستقبل العمل المناخي ودور التكنولوجيا في مواجهة تحدياته، والجيل القادم من الحلول المناخية ودور ريادة الأعمال في تطويرها، وأهمية تعزيز الوعي المناخي والسلوكيات الإنسانية لتحقيق الأهداف المناخية.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بكلمة سعادة خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل الذي يتحدث عن رسم خارطة طريق مستقبل المناخ في دبي، فيما يتحدث سعادة عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عن أجندة دبي الاقتصادية (D33) والسياحة المستدامة، وتتناول ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، موضوع أهمية الابتكار في مجال الحفاظ على الطبيعة، ويستعرض نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية لاستعراض المستقبل البيئي العربي، ويتحدث توبي غريغوري مؤسس فريق المحيط العربي للتجديف، تجربته في جلسة تحمل عنوان "من الأطلسي إلى كوب 28"، فيما يتحدث الدكتور ماركوس إريكسون المؤسس المشارك والباحث في معهد "5 جيريس" عن إنقاذ المحيطات وحلول تحديات التلوث البلاستيكي العالمي.

كما تتناول المدونة الكويتية الزينة البابطين المهتمة بمجال البستنة العضوية، والتي تحمل رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة "غينيس" لأكبر درس عن الزراعة، عن موضوع رعاية الحدائق المنزلية من أجل مستقبل مستدام، ويتحدث ويل بينيت مصمم الفضاءات الخضراء ومؤسس ومسؤول الطبيعة في ويلدون، عن أهمية قيادة التغيير الاجتماعي.

ويشهد أول أيام "أسبوع مستقبل المناخ" في "متحف المستقبل" ورشة عمل تقدمها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية حول مفاوضات المناخ. ويعرض "مهرجان أفلام المناخ" في متحف المستقبل ثلاثة أفلام قصيرة، فيما يستضيف "معرض صور المناخ" إبداعات 3 مصورين إماراتيين وهم عبيد البدور ونورا النيادي وحامد مشربك.

اليوم الثاني

وضمن فعاليات اليوم الثاني يتحدث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر "أسبوع مستقبل المناخ" عن مستقبل التجارة العالمية المستدامة فيما يتناول معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد موضوع أهمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول جديدة من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي.

ويستعرض آرثر هوانغ الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "مينيوي" أبرز جوانب الثورة في التصميم المعماري وعلاقته بالاقتصاد الدائري، وتتحدث الدكتورة عائشة عبدالله الخوري الباحثة الإماراتية، حول كيفية الاستفادة من ثاني أكسيد الكربون من أجل مستقبل أكثر خضرة، فيما يتحدث أندرو هدسون، مؤلف وباحث وزميل كلية الخيال في جامعة أي اس يو للعلوم والخيال، عن المسؤولية المناخية للصناعات الإبداعية في جلسة تضم أيضاً بريندن مكجييترك من متحف المستقبل، والفنانة والشاعرة الإماراتية شما البستكي.

كما يقدم عبداللطيف البنا، رائد الأعمال الإماراتي رؤيته حول المرونة الزراعية في المناخات القاسية، فيما يتحدث كل من تاكاشيجي ياماشيتا ويونغاه كانغ عن علاقة العمارة مع البيئة.

ورش عمل وفعاليات متنوعة

وتشمل فعاليات اليومين الثالث والرابع من "أسبوع مستقبل المناخ" مجموعة من ورش العمل المتخصصة في عدة مجالات مثل فهم تغير المناخ، وعلاقة الأدب المناخ، ودور التعليم حول تحديات المناخ، وريادة الأعمال في مواجهة تحديات المناخ، إضافة إلى عروض أفلام ومعرض صور حول المناخ في المنطقة.

جلسة خاصة حول (COP28)

وسيشهد اليوم الختامي من أسبوع مستقبل جلسة حوارية خاصة تستضيف معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP28)، لتسليط الضوء على آخر الاستعدادات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ أواخر نوفمبر المقبل في مدينة دبي. وتشارك في هذه الجلسة أيضاً سعادة رزان خليفة المبارك، رائدة الأمم المتحدة للمناخ لمؤتمر الأطراف (COP28)، ورئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وتدير الجلسة دبي أبو الهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة فكر.

مجلس الشركات الناشئة

وتركز حوارات مجلس الشركات الناشئة المتخصصة بالمناخ على قطاعات متنوعة تشمل الإنتاج المستدام للمياه، والزراعة الذكية، والابتكار في إدارة النفايات، وقياس البصمة الكربونية وغيرها من الموضوعات البيئية والمناخية المهمة.

وللمزيد من المعلومات حول "أسبوع مستقبل المناخ"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: (www.climatefutureweek.ae).

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