أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استضاف قسم علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي أول هاكاثون ويب 3.0 وبلوك تشين من «ire5»، بالتعاون مع «ire5»، منظومة «بلوك تشين» من الجيل الخامس، وبدعم من شركة «ميتاديكربت» الرائدة في القطاع لتطوير تقنيات الـ «ميتا فيرس» والـ «بلوك تشين»، وذلك بمشاركة 50 فريقاً، يمثلون تسع جامعات من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى جامعة أبوظبي من خلال إقامة هذا الحدث إلى إثراء معارف الطلبة بتكنولوجيا الـ «بلوك تشين»، وتعزيز ثقافتهم وصقل مهارات البحث وريادة الأعمال لديهم في هذا المجال.

وتولى عدد من أعضاء هيئة التدريس في جامعة أبوظبي ومدربون متخصصون من «ire5» مهمة تعريف الطلبة والأكاديميين بتكنولوجيا الـ "ويب 3" والـ "بلوك تشين"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار في الجيل القادم من المطورين من خلال استخدام العديد من التقنيات مثل "ميتاماسك" و"الرموز غير القابلة للاستبدال" و"فايف آير تشين" و"إيثريوم" ونظام "آ بي اف اس" المشترك لتخزين ونقل وتوزيع البيانات عبر الإنترنت، وتلقى المشاركون بمختلف مستوياتهم في هذا المجال إرشادات الخبراء، وحصلوا على معلومات قيّمة وفرصاً لتوسيع دائرة اتصالاتهم والارتقاء بمهارات التفكير النقدي وحل المشكلات لديهم.

كما شهد الحدث إقامة ورشة للطلبة حول تكنولوجيا الـ "ويب 3" والـ "بلوك تشين" وريادة الأعمال، وذلك بهدف تعزيز الابتكار في الجيل القادم من المطورين عبر دمج التقنيات المتطورة في المؤسسات الأكاديمية مع توفير إرشادات الخبراء والمصادر القيمة وفرص التواصل للارتقاء بفهم الطلبة لتقنيات الـ ويب 3.0 والبلوك تشين. وفي نهاية ورشة العمل، عكف الطلبة على تطبيق ما اكتسبوه من معلومات على أفكار تنافسية وظفت تقنيات "ويب 3.0" والـ "بلوك تشين"، وعملوا على تطوير حلول مبتكرة لتحديات العالم الحقيقي.

وقال البروفيسور مراد الهادف، أستاذ علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في جامعة أبوظبي: "يسعدنا استضافة أول هاكاثون بلوك تشين الجيل الخامس بالتعاون مع شريكنا الاستراتيجي «ire5»، ونتطلع معاً إلى تعزيز التفكير النقدي وتمكين الجيل القادم من مطوري "ويب 3" والـ "بلوك تشين". ويُعد ماراثون الأفكار هذا بمثابة منصة حيوية للإبداع والاستدامة، تستعرض قدرة التكنولوجيا على قيادة التغيير الإيجابي الذي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال الاستدامة. وقد حازت الأفكار المميزة والمبدعة التي قدمها قادة المستقبل في مجال التكنولوجيا على إعجابنا وتقديرنا."

وأكد الدكتور مراد الرجب، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب في جامعة أبوظبي: "إن تقنيتي الـ "ويب 3" والـ "بلوك تشين" يأتيان في طليعة عالم الابتكار ويقدمان فرصاً غير مسبوقة للاستدامة، وبتسخير قوتهما يمكننا الوصول إلى مستقبل أكثر خضرة واستدامة، ويمثل هذا الهاكثون إلا منصة تستعرض قدرة هاتين التقنيتين على إحداث ثورة ونقلة نوعية في مجالات عدة مثل شفافية سلسلة التوريد، وتجارة الطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الحيوية بما يدفعنا نحو عالم تصبح فيه التكنولوجيا عاملاً محفزاً للتنمية المستدامة."

من جانبه، قال باتريك غوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«ire5» ": "لدينا إيمان راسخ بضرورة تمكين الجيل القادم من رواد "ويب 3" وتطوير معارفهم، وهذه ليست مجرد رؤية بل التزام راسخ بتعزيز المواهب المحلية في دولة الإمارات ودعم التعلم اللامركزي، وسنسعى جاهدين لتزويد النشء بالأدوات اللازمة لبناء مستقبل مشرق ومستدام بكل المعايير."

وفي هذا السياق، قالت ريتشا باتيل، مستشارة التنمية ومنظومة ويب 3 في «ire5»، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميتاديكريبت: "حظيت أخيراً بشرف نقل بعض من المعلومات والمعارف إلى الجيل القادم من الشباب، بناة مستقبل الـ "بلوك تشين"، وذلك بالتعاون مع "«ire5» "، وبدعم من شركة "ميتاديكريبت". وقد نظمنا مارثون أفكار ناجح للغاية في جامعة أبوظبي، أتاح لنا فرصة قيّمة لإقامة علاقات وروابط مع جامعات أخرى."

اختتمت المسابقة بحفل توزيع الجوائز على الجامعات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك تقديراً لأفكار فرقها المبتكرة ومشاريعها المميزة التي ركزت على العملات المشفرة والاستدامة. وقد حلت جامعة أبوظبي في المرتبة الثانية.

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نبذة عن جامعة أبوظبي

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، وتُعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، ومن بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية»، وتنسجم استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تقديم برامج أكاديمية وفرص بحث علمي مميزة ومعتمدة عالمياً.

يبلغ إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة ما يزيد على 7,500 طالب وطالبة، من نحو 100 جنسية مختلفة، يتوزعون على مقراتها في أبوظبي ودبي والعين والظفرة، وتضم العديد من الكليات، بما فيها: كلية الآداب والعلوم وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة وكلية القانون، وكلية العلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

وتتميز جامعة أبوظبي ببرامجها الأكاديمية المتطورة والمعتمدة دولياً، وبنسب التوظيف المرتفعة بين خريجيها الذين يعمل كثير منهم في وظائف مميزة، وآخرين يتابعون دراساتهم العليا في الجامعة أو في مؤسسات أكاديمية أخرى مرموقة. ويقدم هذا الصرح الأكاديمي العريق لأعضاء هيئة التدريس والطلبة موارد ومرافق وفرص تعليمية رفيعة المستوى؛ تعزز الابتكار وتساعد الباحثين على إنتاج المعارف، وإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات.

نجحت جامعة أبوظبي في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة، وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا، وبتصنيف عالمي ضمن أفضل 301-350 جامعة في العالم وفق «تصنيف التايمز للجامعات العالمية» 2023، وحصلت على 5 نجوم ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية. وتعد الجامعة من بين أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث حصولها على اعتمادات مرموقة على مستوى المؤسسات أو الكليات أو المواد الدراسية.

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سارة فراح

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