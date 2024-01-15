أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة: حازت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على ثلاث شهادات "آيزو" لالتزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الإدارية العالمية المعنية بمجالات الجودة والبيئة والصحة المهنية.

وتتضمن شهادات الآيزو التي حصلت عليها الغرفة كل من شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، وشهادة الآيزو لنظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015)، وشهادة الآيزو لنظام إدارة الصحة المهنية (ISO 45001:2018)، وذلك بعد اجتيازها بنجاح جميع متطلبات وشروط التدقيق الخارجي.

وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: "يعد نجاح غرفة أبوظبي في اجتياز التدقيق الخارجي وحصولها على شهادات الآيزو الثلاث إضافة نوعية جديدة تضاف إلى سجل غرفة أبوظبي الحافل بالانجازات والتميز وجودة الأداء، كما تعكس اهتمام الغرفة الدائم بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات الجودة والبيئة والصحة والسلامة، وتُجسد حرصها على اعتماد أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تلك المجالات، بما يعزز من دعمها للجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة أبوظبي التنافسية كأحد أفضل 10 مدن على مستوى العالم، والخيار الأول في منطقة الخليج العربي بمجال سهولة تأسيس وممارسة الأعمال بحلول عام 2025.

ويأتي حصول غرفة أبوظبي على شهادة الجودة في ضوء التزامها بتقديم خدمات مبتكره ذات جودة عالية ومستدامة تفوق توقعات المتعاملين، وتساهم في رفع مستوى تنافسية وسعادة مؤسسات قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي، حيث تتبنى الغرفة أفضل النظم والممارسات العالمية، وتطبق معايير التميز المؤسسي والمواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة.

كما يندرج حصول الغرفة على تلك الشهادة المرموقة في إطار حرصها على تطوير خدماتها المقدمة بشكل مستمر وابتكار خدمات جديدة تضيف قيمة للمتعاملين، والتزامها بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ذات الارتباط بأنظمة إدارة الجودة والاستدامة، إلى جانب قياس وتحليل وتحسين نظام إدارة الجودة من خلال مسح رضا خدمة المتعاملين والتدقيق الداخلي والخارجي.

في حين، يأتي حصول غرفة أبوظبي على شهادتي البيئة والصحة المهنية ترجمة عملية لالتزامها بالمحافظة على سلامة وصحة موظفيها ومتعامليها وزوارها، وحرصها على الحد من وقوع الحوادث البشرية والمادية ومن التأثير السلبي على البيئة، حيث تتبنى الغرفة أفضل النظم والممارسات المحلية والعالمية ذات العلاقة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية.

كما تلتزم الغرفة بالقوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ذات العلاقة بالبيئة والسلامة والصحة المهنية، وتحرص على الحد من التلوث البيئي وإصابات العمل والأمراض المهنية ودعم صحة ورفاهية العاملين، وتحديد وإدارة جميع المخاطر المحتملة المرتبطة بهذا المجال من خلال وضع إجراءات وخطط فاعلة للتعامل معها، وقياس ومراجعة الأهداف والمستهدفات المرسومة بانتظام، وتوفير الموارد المناسبة، وتحسين النظام بشكل مستمر.

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