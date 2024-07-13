اختتم صندوق العمل "تمكين" أعمال النسخة المحلية من كأس العالم لريادة الأعمال 2024، والتي تم خلالها الإعلان عن تأهل [FR2] 3 رواد أعمال وهم: أحمد فرج من "لوموفاي" وعماد الكوهجي من "دوبي" ومنصور البوحميد من "فوتون" للمشاركة في المرحلة القادمة للمسابقة EWC 250 .

وخلال الحفل قدم رواد الأعمال المشاركون عرضًا لمشاريعهم أمام لجنة التحكيم التي تضم كلاً من الدكتورة مروة الصباغ مدير في قسم الاستثمارات المحلية في ممتلكات، والسيد نواف الكوهجي الرئيس التنفيذي لشركة تنمو، والسيدة مروة الإسكافي مدير إدارة تطوير البرامج الإستراتيجية وريادة الأعمال والتكنولوجيا في صندوق العمل "تمكين" والسيد أمين التاجر الرئيس التنفيذي لشركة Infiniteware.

وبهذه المناسبة أعرب السيد عصام حماد المدير التنفيذي للاتصالات التسويقية ودعم العملاء بصندوق العمل "تمكين" عن اعتزازه بالمستوى الذي قدمه رواد الأعمال البحرينيون خلال المسابقة، مؤكدًا أن مملكة البحرين تتميز بمنظومة ريادية متكاملة تتيح للرواد فرصة إطلاق مشاريعهم والانتقال بها إلى مراحل متقدمة بالاستفادة من فرص الدعم الشاملة التي تقدمها مما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار في المشاريع الواعدة ويسهم في تعزيز القدرات الإبداعية وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وسيمثل المتأهلون في هذه المسابقة مملكة البحرين في المرحلة القادمة التي تتكون من 250 رائد عمل[FR3] [4] ، والذين سيتم تصفيتهم إلى 100 مشارك في النهائيات المزمع إقامتها في مدينة الرياض خلال نوفمبر المقبل.

وتعد مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال واحدة من أكبر مسابقات الأعمال الناشئة على مستوى العالم، حيث بلغ عدد المشاركين فيها منذ انطلاقتها في 2019 أكثر من 370,000 رائد أعمال من أكثر من 200 دولة، كما تجاوزت القيمة الإجمالية للجوائز التي منحتها المسابقة 3 ملايين دولار، إضافة إلى جوائز عينية بقيمة تزيد على 150 مليون دولار.

وتستهدف المسابقة رواد الأعمال في مختلف المراحل التنموية لمشاريعهم من مرحلة الفكرة إلى التوسع - وصولاً إلى المرحلة التالية في رحلتهم، وذلك من خلال تزويدهم بفرص الحصول على التدريب والإعداد ضمن المعسكر التدريبي المكثف على يد مجموعة من الخبراء والمختصين، والعمل على ربطهم بالموجهين والمستثمرين بما يسهم في تطوير الشراكات ومساعدتهم على مواصلة رحلتهم الريادية وبناء مؤسسات أكثر قدرة على النمو والتطور.

ويأتي دعم تمكين لهذه المسابقة للسنة الرابعة على التوالي تماشيًا مع أولويات تمكين الإستراتيجيّة للعام 2024 المرتكزة على ثلاثة محاور رئيسيّة، والمتمثلة في رفع معدل إدماج البحرينيين في سوق العمل من خلال خلق فرص نوعيّة للتوظيف، ولا سيّما للداخلين الجدد، بالإضافة إلى التوسّع في دعم التطوّر الوظيفي للبحرينيين العاملين في القطاع الخاص، وتنمية القطاع الخاص من خلال دعم المؤسسات ورفع الإنتاجية وتوظيف التكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي والنمو المستدام.

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