دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن بدء التحضيرات لإطلاق النسخة الثالثة من مهرجان "المرموم: فيلم في الصحراء" الذي سيقام في "محمية المرموم الصحراوية" خلال الفترة من 12 وحتى 21 يناير الجاري تحت شعار "قصص ترويها الطبيعة"، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى فنح آفاق واسعة أمام صناع الأفلام، وتوفير منصة مبتكرة قادرة على تمكين أصحاب المواهب والمبدعين من عرض أعمالهم وقصصهم المختلفة أمام الجمهور، ما يساهم في تحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقكماافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وستطل نسخة المهرجان الثالثة ببرنامج ثري بالفعاليات والعروض النوعية الرامية إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وخلق بيئة تجمع المحترفين في صناعة الأفلام لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وإلهام المواهب الجديدة للمشاركة في هذا المجال، إلى جانب تقديم تجربة ثقافية استثنائية لزوار الحدث من المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. ويتضمن البرنامج عرض أكثر من 70 فيلماً ضمن أيام المهرجان، وتقديم أكثر من 30 ورشة عمل تتناول أساسيات وتقنيات إعداد الممثل، وطرق حساب تكاليف الأفلام وميزانياتها، والفرق بين النص الدرامي والسينمائي، وفنون التصوير والإضاءة والمونتاج والتلوين وطرق صناعة الأفلام الوثائقية والقصيرة وأفلام الأطفال وضوابط كل واحدة منها، وأهمية الدوبلاج الصوتي في الأعمال السينمائية العربية والعالمية، وغيرها.

وتتضمن أجندة المهرجان أكثر من 10 ندوات وجلسات حوارية متنوعة تشارك فيها نخبة من المتحدثين والمخرجين والمختصين بصناعة السينما ونجوم السينما، سيناقشون التحديات التي تواجه العاملين في مجالات "الفن السابع" بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة، ومن بينها التصوير في دبي، وانخراط الفنان العربي في السينما العالمية، وكيفية تحليل المشهد السينمائي بطرق بسيطة وسليمة، وتأثيرات الذكاء الاصطناعي على السينما العربية والعالمية، وتأثير الأفلام في توطيد الروابط بين الثقافات المختلفة.

وعلى مدار أيام المهرجان، سيشهد الجمهور باقة متنوعة من الأفلام القصيرة التي تحمل بصمات عدد من صناع الأفلام الإماراتيين والخليجيين والعرب، وسيكون زوار "المرموم" على موعد مع العديد من العروض الموسيقية والتراثية والمعارض والأعمال الفنية المستلهمة من تاريخ السينما المحلية، كما تخصص "دبي للثقافة" فيه مساحة واسعة تضيء من خلالها على جماليات التراث الإماراتي وعناصره ومكوناته والحرف التقليدية، ما يعكس حرص الهيئة على التعريف بالتراث الإماراتي وتعزيز حضوره في مختلف الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تشهدها الإمارة.

يذكر أن المهرجان سيقام بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة في دبي، وهي: لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي الشريك الرئيسي للمهرجان، و"بكل فخر من دبي" شريك المأكولات والمشروبات، و"دبي للإعلام" و"مجلس الإمارات للإعلام" ومنصة آوان الرقمية الشركاء الإعلاميين، وبلدية دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والدفاع المدني، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وهلا تاكسي (كريم) الداعمين للمهرجان؛ وفوكس سينما وصندوق الوطن، وفيجن 3000 (Vision3000)، وجاما للهندسة (Gamma Engineering)، وراين دانس (Raindance)، ومركز راشد لأصحاب الهمم، ومركز الجليلة لثقافة الطفل، ومركز محمد بن راشد للفضاء، ومركز عكاس للفنون البصرية داعمي المحتوى.

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