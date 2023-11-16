دبي، الامارات العربية المتحدة: أطلقت جامعة برمنغهام دبي اليوم ثلاثة مراكز بحثية جديدة في إطار دورها الاستراتيجي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية ضمن مجالات مثل الصحة والتمويل والشمول/الإدماج.

وتعكس مراكز الأبحاث الجديدة مساعي المؤسسة لتصبح حرماً جامعياً قائماً على الأبحاث، ودورها كشريك استراتيجي للحكومات في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط ككل، حيث تجري أبحاثاً متطورة بهدف مساعدة صنّاع القرار.

وقالت رشا بيومي، رئيس قسم الأبحاث في الحرم الجامعي بدبي: "تماشياً مع رسالتنا المتمثلة في التواصل والابتكار والنمو من أجل مستقبل عالمي، قمنا بتحديد أهداف وتطلعات أبحاثنا المؤسسية على نحو ينسجم مع الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات لتحقيق أهدافنا في حرمنا الجديد بدبي، وبما يتماشى مع سعي جامعة برمنغهام دبي لأن تصبح حرماً جامعياً رائداً في مجال الأبحاث بين مؤسسات التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتضم المراكز البحثية الثلاثة، كلاً من مركز الابتكار المالي المستدام، ومركز إدارة النظم الصحية، ومركز دراسات الشمول. وسوف يستفيد كل منهم من الخبرة الأكاديمية الواسعة لدى حرمي جامعة برمنغهام في دبي والمملكة المتحدة. وسيقوم الباحثون بتنسيق جهودهم في إطار استراتيجية بحثية واحدة تهدف إلى تزويد الحكومات والشركات بالمعلومات والتوصيات اللازمة لمساعدتهم على التصدي للتحديات ووضع السياسات.

وقالت دينا كيوان، نائب مدير الأبحاث في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة برمنغهام: "تشهد دبي حضوراً متنامياً كمركز عالمي للأبحاث ومنصة لوضع حلول ملموسة للتحديات العالمية. وفي حين أثبتت جامعة برمنغهام دبي مكانتها بالفعل باعتبارها جزءاً مهماً في منظومة البحث والتعليم في دولة الإمارات، نسعى من خلال مراكزنا الجديدة إلى إجراء أبحاث تؤثر على المجتمع، وخاصة في الأسواق الناشئة. وستعمل المراكز الجديدة على الربط بين الباحثين في حرمينا الجامعيين، وبالتالي ربط السمعة المتميزة والخبرة الممتدة لقرن من الزمن لحرمنا الجامعي في المملكة المتحدة مع قدراتنا الرائدة عالمياً ومرافقنا المبتكرة في دبي".

وبالإضافة إلى إجراء الأبحاث وتطوير المقترحات للحصول على التمويل الخارجي، سوف تستضيف المراكز فعاليات عامة بغرض التواصل مع أصحاب المصلحة في الحكومة والقطاع. وقد عمل كل مركز على تطوير مقترحاته الخاصة التي تتضمن أهدافاً استراتيجية على صعيد المخرجات والتأثير. كما تدعم هذه المراكز استراتيجية التطوير البحثي لجامعة برمنغهام دبي وستعمل على توسيع حضور الجامعة في المنطقة.

وسيركز مركز الابتكار المالي المستدام، بقيادة البروفيسور هشام فرج، على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية للشركات، بالإضافة إلى التطورات في مجال التمويل البديل، على سبيل المثال التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر. بينما يعمل مركز إدارة النظم الصحية، بقيادة الدكتور روس ميلار والدكتورة آيات أبو عجلة، على دعم أبحاث وتطوير السياسات الصحية وتنفيذها. وأما مركز دراسات الشمول، الذي تقوده الدكتورة سارة بنسون بدعم من البروفيسورة كارين غولدبرغ والبروفيسورة دينا كيوان، فيتناول الأولويات تحت شعار "الشمول/الإدماج من أجل الحياة" في التعليم وأماكن العمل والمجتمع.

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