تحتضن مدينة إكسبو دبي "سباق جري السيدات" السباق الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط المخصص للسيدات، والذي تنظمه مجموعة "بلان بي" بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي يوم 3 نوفمبر 2024، ويهدف إلى مضافرة الجهود من أجل تعزيز صحة المرأة ورفاهيتها وترسيخ قيم الوحدة ودعم الاستدامة في المنطقة وخارجها.

ويستقطب السباق سنويًا مشاركة أكثر من 5000 عداءة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، يتنافسن ضمن ثلاث مسافات هي 10 كيلومترات، و5 كيلومترات، و3 كيلومترات، وتتاح المشاركة لجميع السيدات والفتيات من جميع الأعمار حيث يشمل كل سباق فئتين هي فئة الصغار والفئة المفتوحة ففي سباق 3 كيلومترات للصغار يسمح بمشاركة الأطفال حتى عمر 18 سنة، والفئة المفتوحة من عمر 16 فما فوق، وفي سباق 5 كيلومترات للصغار أيضًا حتى عمر 18 سنة فقط، والمفتوحة من 19 فما فوق، أما في سباق 10 كيلومترات للصغار من عمر 16 إلى عمر 18 والفئة المفتوحة من 19 فما فوق.

ويمكن التسجيل للمشاركة في السباق عبر موقع بريمير أونلاين https://www.premieronline.com/event/womens_run_2024_6841

ويستمر باب التسجيل حتى 26 أكتوبر 2024، ويحظى سباق جري السيدات بدعم العديد من المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، وكانت الجنة المنظمة قد أعلنت في وقت سابق عن القميص الرسمي للسباق المرتقب كما أعلنت عن إطلاق نشيد ملهم خاص بالحدث لأول مرة منذ انطلاق السباق، والذي سينشده أحمد الحوسني، الفنان الإماراتي الكلاسيكي الأول.

وأكد مجلس دبي الرياضي في بيان له أن الحدث سيحقق نجاحًا كبيرًا وسيكتسب قيمة أكبر بإقامته في حديقة الفرسان بمدينة إكسبو دبي الرائعة التي اكتسبت مكانة عالمية مرموقة من خلال استضافة أكبر حدث اقتصادي وثقافي وإنساني ورياضي على مستوى العالم وهو إكسبو 2020 دبي الأكبر على مستوى العالم، وقمة المناخ كوب 28، والعديد من الفعاليات الاقتصادية والرياضية والمجتمعية، وتعتبر مدينة إكسبو دبي نموذجًا للمدن المستدامة على مستوى العالم، وسيكون هذا السباق من الفعاليات البارزة التي تستضيفها المدينة.

ويعد سباق جري السيدات مبادرة رائدة على مستوى الشرق الأوسط، مخصصة للاحتفال بجوهر الأنوثة في المنطقة. وقد تطور الحدث بشكل كبير على مر السنين، حيث استقطب المشاركات من مختلف المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، وذلك بفضل الروح القوية التي تتمتع بها نساء اليوم.

وقالت آمنة بالهول، المدير الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي: "بصفتنا مدينة مستقبلية تركز على كافة أفراد المجتمع، وملتزمة بصحة وعافية مجتمعنا، يسعدنا استضافة نسخة 2024 من سباق السيدات. بناءً على سجلنا الحافل كمكان رائع للأحداث الرياضية ومنصة تمكين للنساء والفتيات، نتطلع إلى الترحيب بالعدائين من جميع الأعمار والخلفيات والقدرات".

وقال دكتور هارميك سينغ، مؤسس مجموعة Planb ورئيس سباق جري السيدات: "نحن سعداء للغاية بالتعاون مع مدينة إكسبو دبي، والاستفادة من مساحتها لتثقيف المجتمع حول الأهمية القصوى للياقة البدنية. أدعو جميع النساء للانضمام إلينا في هذه النسخة، والتي نعدهم بأن تكون أكبر من أي وقت مضى. انضموا إلينا لتصبحن جزءًا من هذه الحركة المخصصة لرعاية نمط حياة أكثر صحة ولياقة للجميع".

4 عوامل تميز سباق جري السيدات

فيما يلي أربعة أسباب تدفع جميع النساء للمشاركة في سباق جري السيدات، سواء كانت عدَّاءةً محترفة أم مجرد هاوية تبحث عن تحدي لياقة بدنية جديد:

يسعى سباق جري السيدات إلى رفع الروح المعنوية لدى المشارِكات والمواطنات من خلال نشيد تم تأليفه خصيصًا لهذا الغرض . يقدم سباق جري السيدات، انطلاقًا من دوره المجتمعي، في الوقت الراهن جلساتٍ تدريبية أسبوعية مجانية كل يوم اثنين من الساعة 7:30 مساءً إلى 8:30 مساءً بالشراكة مع "فريق 5:30 للجري"، تحت قيادة مدرب من آت ذا بارك، وكل يوم خميس من الساعة 7:30 مساءً حتى الساعة 8:30 مساءً خلف دبي مارينا مول. سيتضمن السباق مبادرة "سيدات ملهمات"، والتي تهدف إلى تعزيز الدور المجتمعي للمرأة من خلال استعراض قصص نجاح سيدات ذات إمكانات كبيرة تمثلن مصدر إلهام لغيرهن من النساء. وفي مقدمتهن عارفة الفلاحي (عضو مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة)، وعائشة خان (مجلس إدارة مؤسسة دعم الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات العربية المتحدة ومؤسِسَة "فود-إيه تي إم")، وفوز رجب (أول كاتبة عربية في مجال العملات المشفرة)، وصوفي سميث (المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نبتة هيلث")، وهولي ميرفي (مؤسِسَة "هيروز أوف هوب")، وجين بلاندوس (مؤسِسَة شبكة "فيميل فيوجن")، وكيلي لوندبيرج (مؤسِسَة "براند يو كرييترز"، ومتحدثة وكاتبة)، وسارة ليندسي (مؤسِسَة "رور فيتنس"، وبطلة أوليمبية ثلاث مرات)، ولميس الهاشمي (الشريك المؤسس لشركة "بالميد لأدوات المائدة القابلة للتحليل الحيوي")، ومالافيكا فارادان (معلمة والعضو المنتدب لمؤسسة "ذا هايف") . يقام سباق جري السيدات 2024 تعاونًا مع نخبة من العلامات التجارية الشهيرة والشخصيات البارزة، وفي مقدمتهم مشاركة السفير الثقافي أحمد الحوسني، والسفيرَتيْن الممثلَتيْن للحدث احسان خان وماري كريستين، وذلك بالتعاون مع شركة "أسيكس" العالمية، ومجموعة "فنادق روڤ"، و"فيد فيت"، و"دبي كريك سترايدرز"، و"مجموعة بينت براش"، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، و"هيروز أوف هوب"، و"نادي إنر فايت لجري السيدات" لتعزيز اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية.

-انتهى-

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