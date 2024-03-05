"طيران ناس" يُوسّع شبكة خطوطه الجوية عبر إطلاق ثلاث رحلات أسبوعية مباشرة بين جدة وبرلين، ابتداءً من 4 سبتمبر 2024.

برلين، ألمانيا: أعلن "طيران ناس"، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق رحلات مباشرة بين جدة وبرلين، بالشراكة مع برنامج الربط الجوي، ليضيف بذلك العاصمة الألمانية إلى شبكة وجهاته المتنامية، وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة "طيران ناس" في جناح الهيئة السعودية للسياحة، ضمن معرض "بورصة برلين للسياحة 2024 – ITB" الذي انطلق اليوم في برلين.

ومن المُقرر أن يُسيِّر "طيران ناس" ثلاث رحلات أسبوعية مباشرةً من مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، إلى مطار برلين براندنبورغ، ابتداءً من 4 سبتمبر المقبل، ويأتي هذا النمو متماشيًا مع الجهود الوطنية الأوسع لتعزيز الربط الجوي للمملكة، وترسيخ مكانتها باعتبارها مركزًا عالميًا للسفر والسياحة، وربطها مع 250 وجهة دولية، فضلًا عن الإسهام في مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المتمثلة في استيعاب 330 مليون مسافر، واستضافة 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، كما يعكس هذا المسار مدى التقدّم المُحرز في استراتيجية النموّ والتوسّع التي أطلقها "طيران ناس" تحت شعار"نربط العالم بالمملكة"، والتي تأتي بالتوازي مع أهداف برنامج ضيوف الرحمن، لتسهيل وصول الزوّار إلى الحرمين الشريفين.

وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة طيران ناس، بندر المهنا، قائلًا: «إن إضافة برلين إلى شبكة وجهاتنا الدولية يتماشى مع خطة توسع "طيران ناس" في أوروبا، ويعزز مكانتنا الرائدة في قطاع الطيران الاقتصادي على مستوى العالم، ونحن حريصون على توفير المزيد من الخيارات المناسبة للمسافرين الذين يبحثون عن رحلات جوية مريحة وسلسلة بين المملكة والوجهات الأوروبية، في إطار شراكتنا مع برنامج الربط الجوي، وبما يتوافق مع الأهداف الوطنية لإبراز المملكة باعتبارها مركزًا عالمياً للسفر والسياحة."

ومن جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي، السيد "ماجد خان" قائلًا: "يُعد إطلاق هذا المسار الجديد بين جدة وبرلين عبر "طيران ناس"، خطوة جديدة نخطوها في مسيرتنا نحو تعزيز ربط المملكة بالعالم، وتلبية الطلب السياحي المتنامي من الدول الأوروبية، كما يعكس التزامنا ببناء منظومة قوية للربط الجوي، ونتطلع إلى العمل مع جميع شركائنا المحليين والدوليين لإطلاق مسارات جديدة، وتقديم المزيد من خيارات السفر لزوّارنا من الدول الأوروبية، لاكتشاف كنوز المملكة التاريخية وثقافتها الأصيلة."

وفي نفس السياق، صرّح رئيس قسم الأمريكتين وأوروبا في الهيئة السعودية للسياحة، حازم الحازمي، قائلًا: "تُعزز هذه الشراكة الاستراتيجية العلاقات السعودية الأوروبية المتنامية، كما تُسلّط الضوء على حرصنا المشترك على تعزيز النمو والتبادل الثقافي، وفي إطار إطلاق هذا المسار المباشر بين جدة وبرلين، فإننا نوفّر فرصًا جديدة للتعاون مع شركائنا، ونُلبّي الاحتياجات والطلب المتنامي على السفر للمملكة، التي تفتح أبوابها مُرحِّبةً بجميع زوّراها من جميع أنحاء العالم."

والجدير بالذكر أن شركة طيران ناس تربط حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية عبر أكثر من 1500 رحلة أسبوعية، وتنقل أكثر من 78 مليون مسافر منذ إطلاقها في عام2007، وتستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ضمن خطتها للنمو والتوسع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

عن "طيران ناس"

وتوج نجاح طيران ناس بالعديد من الجوائز الدولية، أبرزها تتويجه بالمركز الرابع كأفضل طيران اقتصادي بالعالم في عام 2023 إضافة إلى فوزه للعام السادس على التوالي بجائزة أفضل طيران اقتصادي بالشرق الأوسط، وفق "سكاي تراكس" العالمية، والتي تعد جوائزها هي أعلى جائزة تمنح في قطاع الطيران على المستوى العالمي منذ إطلاقها في عام 1999. كما فاز طيران ناس بجائزة "أفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط" في 3202، من مهرجان جوائز السفر العالمية للعام التاسع على التوالي.

وحصل طيران ناس أيضاً على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة "أبيكس" APEX غير الربحية، التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، حيث شمل التصنيف 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم، وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي.

عن برنامج الربط الجوي

برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.

عن الهيئة السعودية للسياحة

أُطلِقت الهيئة السعودية للسياحة في شهر يونيو 2020، وهي الجهة المسؤولة عن تسويق الوجهات السياحية في المملكة عالميًا، وتطوير العروض السياحية عبر البرامج، والباقات، ودعم الأعمال ذات الصلة، وتشتمل مهمة الهيئة على تطوير المعالم والوجهات السياحية في المملكة، واستضافة الفعاليات السياحية والمشاركة فيها على المستويين المحلي والدولي، والإشراف على الحملات والإعلانات الترويجية للوجهات السياحية، وتدير الهيئة 16 مكتبًا دوليًا، تغطي 38 دولة.

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