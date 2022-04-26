ينظم المهرجان بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة "أشغال" لتسهيل وتنظيم المسارات اللوجستية في موقع الاحتفالات والعروض

تستضيف قطر للسياحة فعاليات مهرجان العيد على امتداد كورنيش الدوحة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 3 مايو وحتى الخميس 5 مايو، بين الساعة 4-11 مساءً على مدى أيام المهرجان، وذلك في إطار احتفالها بعيد الفطر المبارك لهذا العام. وبقدم المهرجان موكب البالونات الضخمة الأول من نوعه في المنطقة، وسوف يكون زوار المهرجان على موعد مع باقة متنوعة من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تلائم جميع أفراد الأسرة مثل عربات وأكشاك الطعام وعروض الألعاب النارية التي سوف تتلألأ معها سماء الدوحة كل يوم في تمام الساعة 9 مساءً.

وعلى مدار أيام المهرجان الثلاثة، سوف يتم تخصيص كورنيش الدوحة للمشاة فقط، مما سيتيح لسكان قطر وزوارها فرصة فريدة للسير على أقدامهم في أحد أشهر الطرقات بالدوحة. وتعمل قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها في كل من وزارة الداخلية وأشغال لتقديم احتفالات آمنة طوال أيام المهرجان الذي سيقام على امتداد 1.4 كيلومتر من طريق كورنيش الدوحة.

ولتسهيل حركة الجمهور للوصول إلى الكورنيش، سوف يتم توفير وسائل نقل بديلة عوضاً عن استخدام المركبات فهنالك (37) محطة مترو منتشرة في أنحاء الدولة، منها (7) محطات تخدم الكورنيش بشكل مباشر من بينها: (البدع، الكورنيش، الخليج الغربي)، إلى جانب توفير خدمة حافلات الكورنيش والدائري الثاني والثالث التي تصل إلى الكورنيش، بالإضافة إلى المناطق المخصصة للمشاة على الطريق، فضلاً عن تخصيص (7) مواقع كبيرة (اركن وتنقل) لوقوف المركبات واستخدام المترو من ضمنها: (المدينة التعليمية والقصار والوكرة).

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