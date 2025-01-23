8 حلقات نقاش للكتب و3 ندوات بمشاركة وولي سوينكا وعبد الرزاق قرنح ونخبة من الأدباء

12 ورشة عمل للأطفال تشمل الحرف اليدوية وصناعة الفخار الإفريقي والمجوهرات

4 جلسات طهي يقدمها مشاهير الطهاة مثل وانا أودوبانغ وأوزوز سوكوه

حفلات موسيقية تجمع بين الألحان الإفريقية التقليدية والعربية منها حفل للمغنية آن ماسينا

عروض متجولة تضفي طابعاً تفاعلياً على أجواء المهرجان طوال أيامه الأربعة

الشارقة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تنطلق غداً في "المدينة الجامعية بالشارقة" فعاليات الدورة الأولى من "مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي"، الذي تنظمه "هيئة الشارقة للكتاب" في الفترة من 24 إلى 27 يناير الجاري تحت شعار "حكاية إفريقيا".

ويهدف المهرجان الأول من نوعه في المنطقة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين إفريقيا والعالم العربي، وترسيخ مكانة الشارقة كمركز ثقافي عالمي، وجسر للتواصل الحضاري بين جميع ثقافات العالم.

برنامج حافل بالأنشطة والفعاليات

ويجمع المهرجان 29 أديباً إماراتياً وإفريقياً منهم فائزون بجائزة نوبل للآداب مثل عبد الرزاق قرنح، وولي سوينكا، في 8 حلقات نقاش للكتب و3 ندوات، لتسليط الضوء على أبرز الإسهامات الأدبية والفنية الإفريقية، ودورها في إثراء المشهد الثقافي العالمي، وتسهيل الحوار البنّاء بين الأدباء والمثقفين والفنانين والجمهور.

12 ورشة عمل للأطفال وقصص الحكايات الإفريقية

وينظم المهرجان 12 ورشة عمل للأطفال تتخللها أنشطة إبداعية تشمل، رسم الحكايات الإفريقية على الحجارة، وصناعة الفخار الإفريقي، والمجوهرات، بهدف تعريف الزوار الصغار من كافة الجنسيات والفئات العمرية على الفنون الحرفية التقليدية والتراثية في جميع أنحاء قارة إفريقيا، تستكملها جلسات قرائية لقصص الحكايات الإفريقية، والتي تنقل الحكايات الشعبية والفلكلورية الإفريقية بأسلوب ممتع وملهم.

أطباق ووصفات إفريقية

ولمحبي تذوق الطعام واستكشاف النكهات والتعرف على فنون الطهي الإفريقية، يخصص المهرجان 4 عروض حية للطهي يقدمها مشاهير الطهاة الذين ألفوا كتباً حققت أعلى المبيعات، أبرزهم الشيف ليليان إليدا والطاهيتان النيجيريتان وانا أودوبانغ وأوزوز سوكوه، اللتان تستعرضان فنون الطهي الإفريقية أمام جمهور المهرجان.

حفلات موسيقية

ويتضمن برنامج المهرجان حفلات موسيقية تشدو بالإيقاعات الإفريقية، موفرة للزوار فرصة التعرف على جوهر الموسيقى التراثية الإفريقية، والاستمتاع بحوار موسيقي بين الألحان السودانية والإيقاعات الإفريقية والأنغام العربية، كما يشهد اليوم الثالث حفلاً موسيقياً يستضيف الفنانة آن ماسينا التي تجمع فن الأوبرا مع إيقاعات من جنوب إفريقيا.

عروض متجولة يومياً

ولإضفاء طابع احتفالي وتفاعلي على أجوائه، ينظم المهرجان عروضاً فنية متجولة في افتتاح وختام كل يوم من أيامه الأربعة، بالإضافة إلى معرض فني، ومنصات للعروض الفنية التفاعلية، وعربات طعام، تجسيداً لحرصه على تقديم تجربة ثقافية ترفيهية متكاملة، تسهم في تعزيز الحوار الثقافي والفني والإبداعي بين العالم العربي وإفريقيا.

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