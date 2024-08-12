أعلن بنك الطعام المصري عن مشاركته في حملة "إيد واحدة"، رابع الحملات التنموية الشاملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تهدف إلى توفير أكبر عدد من المواد الغذائية للفئات الأولى بالرعاية في مصر، وذلك في إطار جهود بنك الطعام المصري المتواصلة لدعم الأسر التى تواجه صعوبات في الحصول على غذاء كاف لتلبية احتياجاتها، علاوة على تحقيق التوزيع العادل للخدمات والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

ومن المقرر أن تغطي الحملة 27 محافظة فى مصر، حيث سيتم توزيع نحو 6.8 مليون وجبة معبأة و أكثر من نصف مليون طردًا غذائيًا، ليصل إجمالي عدد المستفيدين إلى أكثر من 2.9 مليون مستفيد.

في هذا السياق، أعرب محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، عن اعتزازه بالمشاركة في حملة "إيد واحدة"، مؤكدًا أن بنك الطعام يسعى إلى تحقيق أهداف الحملة وتوفيرالدعم اللازم للفئات المستحقة، مشددًا على أن البنك سيواصل جهوده التنموية لتحقيق نجاحات جديدة في خدمة ملايين المستحقين، وتوفير الحياة الكريمة لسكان القرى والنجوع في الريف المصري.

تنطلق حملة "إيد واحدة" رابع الحملات التنموية الشاملة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، بهدف خدمة أكثر من 1.5 مليون أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، كما تسعى الحملة إلى تقديم دعم شامل لا يقتصر على الغذاء فقط، بل يشمل أيضًا الدعم المادي، وتوفير الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تقديم البرامج التوعوية، لتوفير حياة أكثر يسرا للفئات الكادحة.

ويُعد انضمام بنك الطعام المصرى إلى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، جزءًا أساسيًا من رسالة البنك فى تعزيز مفاهيم العمل التطوعى والخدمة التنموية والمجتمعية، كما تمنح عضوية الاتحاد الفرصة لبنك الطعام لتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالفئات الأولى بالرعاية، مما يمكنه من تقديم خدماته إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستحقة.

يشار إلى أن بنك الطعام المصري سبق له المشاركة في حملات مماثلة بنجاح، حيث كان له دور محوري في حملة "كتف في كتف" خلال العام الماضى، والتي أسفرت عن توزيع نحو أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية، بين 27 محافظة من محافظات الجمهورية، مستهدفة الفئات الأكثر احتياجًا، ويعتزم بنك الطعام المصري مواصلة جهوده ومواصلة العمل على تعزيز مساهماته في الفترات القادمة لتحقيق أثر وتوفير دعم أكبر للمجتمع.

نبذة عن بنك الطعام المصرى

أنشئ بنك الطعام المصري عام 2004 كمؤسسة غير حكومية تهدف لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، وعلى مدار عشرين عاما استمر بنك الطعام المصري في دعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر، والتي تواجه صعوبات وتحديات في الحصول على غذاء كاف وآمن ومغذي، مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدة المعاناة من الجوع على المستوي الوطني.

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