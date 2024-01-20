سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة تستضيف منتدى عقاري إمارتي بمشاركة كبار المطورين العقاريين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل والقنصلية العامة في ولاية ساو باولو منتدى الإمارات العقاري الأول، خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري، في فندق تيفولي مفاريج، ساو باولو، البرازيل. وذلك تماشياً مع توجهات ومبادرات دولة الإمارات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مختلف القطاعات بما فيها القطاع العقاري ودعم السياحة فيها.

يتم تنظيم المنتدى بالتعاون مع معرض (IPS) للعقار المنصة الرائدة لعرض أحدث التطورات في القطاع العقاري، والتي تعمل على تعزيز التعاون الدولي، واستكشاف فرص الاستثمار المربحة في القطاع. ويتميز معرض IPS للعقار بسجل حافل من النجاحات، يُتوج بعقد نسخته العشرين في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، ويوفر فرصة فريدة لقادة الصناعة والمهنيين والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب من خلال المشاركة في حوارات ومناقشات هادفة تسهم في تشكيل المشهد العقاري.

وقال سعادة صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية البرازيل: "شهدت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية تطورًا في جميع المجالات وخاصة الاقتصادية، حيث وصلت العلاقات لمستوى شراكة استراتيجية بين البلدين، خاصة بعد انضمام دولة الإمارات لمجموعة البريكس ومشاركة الدولة في اجتماعات أعمال مجموعة العشرين والتي يتم استضافتها في البرازيل هذا العام. وانطلاقاً من التزامنا بتعزيز النمو والتعاون في المجال العقاري وتوثيق العلاقات بين الدوليتين، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة فرصاً استثمارية فريدة في القطاع العقاري للمستثمرين البرازيليين، ما يعكس جاذبية وقدرة سوقها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية ومنافسة الوجهات الاستثمارية العالمية في قطاع العقارات."

وأضاف السويدي: "تسعى سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل من خلال استضافة منتدى عقاري إماراتي إلى تنظيم حدث متميز بمشاركة عالمية يضم كبار المطورين من دولة الإمارات من ذوي الخبرة وأصحاب المشاريع المبتكرة، حيث سيحظى المستثمرون البرازيليون بفرصة ذهبية لاستكشاف آفاق استثمارية متنوعة في القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يسهم في تعزيز العلاقات والعمل المشترك وبناء جسر تعاون دولي للاستثمار."

يقدم المنتدى فرصة فريدة للزوار والعارضين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، للتواصل ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري في البرازيل. فضلًا عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب لاستكشاف سبل التعاون المحتملة.

وتتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي واقتصاد متنوع، ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين العالميين، ويلتزم IPS البرازيل بتوفير منصة لا مثيل لها أمام المجتمع العقاري لاستكشاف هذه الميزات والفرص الاستثمارية العقارية الإماراتية، إلى جانب اكتساب نظرة ثاقبة لديناميكيات السوق، وفرصة عقد شراكات استراتيجية.

يمثل المنتدى علامة بارزة في الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل. ندعو جميع المهتمين وأصحاب المصلحة ومحترفي الصناعة والمستثمرين للمشاركة في هذا الحدث المتميز والمساهمة في نمو وازدهار صناعة العقارات العالمية.

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