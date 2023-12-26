عجمان، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق النسخة الثانية من الأمسية الشعرية "بوح القوافي"، والتي تعتبر حدثًا ثقافيًا بارزًا يجمع بين فنون الشعر والتراث الإماراتي، وذلك في متحف عجمان يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023، من الساعة 6:00 مساءً حتى 9:00 مساءً.

وستشهد الأمسية الشعرية مشاركة فعّالة من ثلاثة من ألمع شعراء الإمارة وهم عمر اللهيمد، محمد النوه المنهالي، ومحمد بن حماد الكعبي، ويدير الأمسية الشاعر المميز جاسم العبيدلي.

وستتضمن الأمسية الشعرية فعاليات مصاحبة مميزة، حيث ستقدم عروض فنية موسيقية متنوعة لإضفاء جو من الفرح والترفيه. كما يُنظم غاليري للصور بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، وسيتم تنظيم السوق الشعبي الذي يتضمن أكشاكًا لبيع المنتجات المحلية بمشاركة ودعم الأسر المنتجة.

وفي إطار فعاليات "بوح القوافي"، تدعو دائرة التنمية السياحية في عجمان الحضور للاستمتاع بلوحات المصور البارع عبدالله خان، تحت عنوان "الإمارات في معجم العين"، وذلك على مدار ثلاثة أيام من 29 إلى 31 ديسمبر، من الساعة 6 مساءً حتى 10 مساءً بالتعاون مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية.

وفي هذا السياق، أعرب سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة التنمية السياحية في عجمان، عن سروره البالغ بتنظيم هذه الأمسية. وأشار إلى أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود الدائرة لتعزيز التراث والثقافة في عجمان. وأكد أن دعم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للفعاليات يسهم بشكل كبير في إبراز التراث الإماراتي وتعزيزه في قلوب الأجيال. وأضاف: "نحن نسعى من خلال مثل هذه الفعاليات إلى تعزيز الحركة السياحية وتنويع الفعاليات الثقافية، مستمرون في تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030."

وفي ختام تصريحه، أعرب سعادته عن خالص الامتنان والشكر لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ورئيس المجلس التنفيذي في إمارة عجمان على دعمه المتواصل للفعاليات الثقافية والفنية، مؤكداً بأن هذا الدعم يسهم بشكل كبير في تعزيز المشهد الثقافي والفني في عجمان.

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى ​دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع https://ajman.travel/ar-ajmantourism/